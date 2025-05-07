Директор госпредприятия получила 3 млн грн взятки за предоставление земли под застройку, - НАБУ

НАБУ и САП сообщили бывшему директору государственного предприятия о подозрении в получении взятки в виде скидки на приобретение столичной недвижимости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемая подписала договоры о предоставлении под застройку государственного земельного участка. За это получила от лиц, связанных с одним из киевских застройщиков, неправомерную выгоду в виде скидки на приобретение двух квартир в Киеве в размере более 3 млн грн. Таким образом сын чиновницы и приближенное лицо приобрели в собственность жилье в столичном ЖК по цене ниже рыночной более чем в 5 раз.

Квалификация действий подозреваемой: ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замглавы ОП Смирнову сообщили о новом подозрении в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки

Как отмечают в НАБУ, упомянутое лицо также обвиняется по делу о попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины за нерасторжение упомянутых договоров и содействие в их реализации.