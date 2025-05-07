Директорка держпідприємства отримала 3 млн грн хабаря за надання землі під забудову, - НАБУ

НАБУ і САП повідомили колишній директорці державного підприємства про підозру в одержанні хабаря у вигляді знижки на придбання столичної нерухомості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у грудні 2022 року підозрювана підписала договори про надання під забудову державної земельної ділянки. За це отримала від осіб, пов’язаних з одним із київських забудовників, неправомірну вигоду у вигляді знижки на придбання двох квартир у Києві у розмірі понад 3 млн грн. Таким чином син посадовиці та наближена особа набули у власність житло в столичному ЖК за ціною, нижчою від ринкової у понад 5 разів.

Кваліфікація дій підозрюваної: ч. 4 ст. 368 КК України.

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Як зазначають в НАБУ, згадана особа також обвинувачується у справі щодо спроби підкупу віце-прем’єр віністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України за нерозірвання згаданих договорів та сприяння в їх реалізації.