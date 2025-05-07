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Россияне продвинулись в Новооленевке, Александрополе и Леонидовке в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Новооленовке, Александрополе и Леонидовке", - говорится в сообщении.

продвижение врага

продвижение врага

продвижение врага

Смотрите также: Войска РФ оккупировали Новооленовку и Сторожевое и продвинулись возле Песчаного и Нововасильевки, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (9775) Бахмутский район (415) Покровский район (602) Леонидовка (2) Александрополь (2) Новооленовка (7)


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