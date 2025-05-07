Россияне продвинулись в Новооленевке, Александрополе и Леонидовке в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Новооленовке, Александрополе и Леонидовке", - говорится в сообщении.
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Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий07.05.2025 21:50 Ответить Мне нравится 1
Dmitriy Prudko
показать весь комментарий07.05.2025 21:56 Ответить Мне нравится 0
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий07.05.2025 21:58 Ответить Мне нравится 5
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