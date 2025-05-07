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Новини Оновлені карти DeepState
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Окупанти просунулися в Новооленівці, Олександрополі та Леонідівці на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся в Новооленівці, Олександрополі та Леонідівці", - йдеться у повідомленні.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Дивіться також: Війська РФ окупували Новооленівку та Сторожеве і просунулися біля Піщаного та Нововасилівки, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Донецька область (8586) Бахмутський район (419) Покровський район (610) Леонідівка (2) Олександропіль (1) Новооленівка (7) DeepState (115)


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Не можем застабілізувати фронт
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07.05.2025 21:50 Відповісти
Сходіть в ТЦК допоможіть.
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07.05.2025 21:56 Відповісти
До 68 річних ше черга не дійшла
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07.05.2025 21:58 Відповісти
 
 