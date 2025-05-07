Окупанти просунулися в Новооленівці, Олександрополі та Леонідівці на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники мають просування на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся в Новооленівці, Олександрополі та Леонідівці", - йдеться у повідомленні.
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Валентин Коваль #587289
показати весь коментар07.05.2025 21:50 Відповісти Мені подобається 0
Dmitriy Prudko
показати весь коментар07.05.2025 21:56 Відповісти Мені подобається 0
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар07.05.2025 21:58 Відповісти Мені подобається 5
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