В Пакистане говорят о более 30 погибших в результате ударов Индии и обещают месть, - CNN

В результате ударов Индии по Пакистану погиб 31 человек еще 57 пострадали.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Индийские удары на линии контроля поставили под угрозу жизни тысяч людей", - сказал представитель вооруженных сил Пакистана генерал Ахмед Шариф Чаудхри.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, заверил, что ответом Пакистана станут исключительно удары по военным целям. "Мы никогда не будем нацеливаться на гражданских. Мы будем придерживаться международного права", - сказал он.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в обращении к нации заявил, что ВВС Пакистана "в течение часа разбили вражеские истребители вдребезги. Понадобилось всего несколько часов, чтобы враг стал на колени".

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Как отмечает издание, количество погибших в Пакистане и подконтрольном Пакистану Кашмире возросло до 31 человека, еще 57 получили ранения, сообщил военный чиновник. Между тем в результате ночного обстрела пакистанскими военными индийской стороны линии контроля в Кашмире погибло 12 гражданских лиц и 57 получили ранения, сообщил CNN источник в индийском оборонном ведомстве. После апрельской резни Индия и Пакистан почти ежедневно перестреливаются через линию контроля.