В Пакистане говорят о более 30 погибших в результате ударов Индии и обещают месть, - CNN
В результате ударов Индии по Пакистану погиб 31 человек еще 57 пострадали.
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Индийские удары на линии контроля поставили под угрозу жизни тысяч людей", - сказал представитель вооруженных сил Пакистана генерал Ахмед Шариф Чаудхри.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, заверил, что ответом Пакистана станут исключительно удары по военным целям. "Мы никогда не будем нацеливаться на гражданских. Мы будем придерживаться международного права", - сказал он.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в обращении к нации заявил, что ВВС Пакистана "в течение часа разбили вражеские истребители вдребезги. Понадобилось всего несколько часов, чтобы враг стал на колени".
Как отмечает издание, количество погибших в Пакистане и подконтрольном Пакистану Кашмире возросло до 31 человека, еще 57 получили ранения, сообщил военный чиновник. Между тем в результате ночного обстрела пакистанскими военными индийской стороны линии контроля в Кашмире погибло 12 гражданских лиц и 57 получили ранения, сообщил CNN источник в индийском оборонном ведомстве. После апрельской резни Индия и Пакистан почти ежедневно перестреливаются через линию контроля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Індія перекрила Пакистану воду
Стало відомо, що Індія припинила подачу річкової води в Пакистан, призупинивши дію водного договору з Пакистаном, який діяв з 1960 року.
Це підтвердив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
"Раніше вода, що належить Індії, витікала за її межі. Тепер це припинено, - заявив Моді. - Тепер вода Індії забезпечуватиме її інтереси, буде зберігатися для блага Індії і використовуватись для прогресу Індії".
За умовами договору 1960 року, Ісламабад отримав контроль над річкою Інд та її притоками, а Індія, яка контролює верхів'я цих річок, залишила за собою право користуватися їхніми водами для зрошення своїх полів і потреб прилеглих районів.
Від стабільності водопостачання залежить сільське господарство та енергетика Пакистану.
Індія не порушувала договір у жодному з конфліктів з Пакистаном і зараз уперше призупинила його дію.
Однак призупинення означає, що Індія може припинити ділитися інформацією про скидання води з дамб і гребель або про повені.
Крім того, у неї більше не буде обов'язку випускати мінімальні обсяги води в посушливий сезон. Якщо потоки води стануть непостійними, сільське господарство Пакистану може опинитися під загрозою, особливо культури, які залежать від зрошення, наприклад, пшениця, рис і цукрова тростина.
Розв'язати війну щоб що?
Погратися з водою та спрагою мільярда пакистанців?
Думає запустивши декілька ракет на Пакистан - поставить мільяр Пакистанців на коліна?
Наразі все що робить Індія - плодить ненависть та спрагу помсти... Більш нічого.
От і тут. Моді корчить з себе
путлєрасильного лідера, і йому потрібна картинка для індійських націоналістів. А в Пакистані генералітет теж повинен показати усім, що і далі життя в країні залежить лише від них (і тому всі мають і далі чекати чергового військового перевороту).
Тому буде багато шуму, крику, загине пару десятків людей, пара літаків зіб'ють (тут Пакистан ніби вже перевиконав норму на 20 років наперед), а потім знову буде дружня, озброєна до зубів тиша. На наступні 1-5 роки. І все почнеться заново.
Щасливі будуть лише ті, хто продаватиме їм зброю - ці клієнти, регулярно нестимуть гроші наступні 100 років мінімум.
Пока сражение в воздухе очевидно за пакистанцами: индийцы потеряли минимум 5 самолетов, часть сбиты в дальнем ракетном бою.
Дело тут не столько в мастерстве летчиков, а в общем состоянии машины, которая называется ВВС: наземные и летающие радары, координация, наведение. Судя по всему, пока у Пакистана все это работает лучше.