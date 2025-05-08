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Новости Конфликт Индии и Пакистана
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В Пакистане говорят о более 30 погибших в результате ударов Индии и обещают месть, - CNN

пакистан

В результате ударов Индии по Пакистану погиб 31 человек еще 57 пострадали.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Индийские удары на линии контроля поставили под угрозу жизни тысяч людей", - сказал представитель вооруженных сил Пакистана генерал Ахмед Шариф Чаудхри.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, заверил, что ответом Пакистана станут исключительно удары по военным целям. "Мы никогда не будем нацеливаться на гражданских. Мы будем придерживаться международного права", - сказал он.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в обращении к нации заявил, что ВВС Пакистана "в течение часа разбили вражеские истребители вдребезги. Понадобилось всего несколько часов, чтобы враг стал на колени".

Читайте: Украинский МИД призвал Индию и Пакистан к сдержанности на фоне обострения конфликта

Как отмечает издание, количество погибших в Пакистане и подконтрольном Пакистану Кашмире возросло до 31 человека, еще 57 получили ранения, сообщил военный чиновник. Между тем в результате ночного обстрела пакистанскими военными индийской стороны линии контроля в Кашмире погибло 12 гражданских лиц и 57 получили ранения, сообщил CNN источник в индийском оборонном ведомстве. После апрельской резни Индия и Пакистан почти ежедневно перестреливаются через линию контроля.

Автор: 

война (1384) Индия (413) Пакистан (155)


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Топ комментарии
+4
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08.05.2025 01:01
+3
Алексанриш Лукашенджир: «А я сейчас вам покажу, откуда на Индию готовилось нападение»
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08.05.2025 05:58
+2
непідкажеш коли в Пакистані з'явився мільярд населення?
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08.05.2025 01:37
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BBC

Індія перекрила Пакистану воду

Стало відомо, що Індія припинила подачу річкової води в Пакистан, призупинивши дію водного договору з Пакистаном, який діяв з 1960 року.

Це підтвердив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"Раніше вода, що належить Індії, витікала за її межі. Тепер це припинено, - заявив Моді. - Тепер вода Індії забезпечуватиме її інтереси, буде зберігатися для блага Індії і використовуватись для прогресу Індії".

За умовами договору 1960 року, Ісламабад отримав контроль над річкою Інд та її притоками, а Індія, яка контролює верхів'я цих річок, залишила за собою право користуватися їхніми водами для зрошення своїх полів і потреб прилеглих районів.

Від стабільності водопостачання залежить сільське господарство та енергетика Пакистану.
Індія не порушувала договір у жодному з конфліктів з Пакистаном і зараз уперше призупинила його дію.
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08.05.2025 00:43 Ответить
Як зазначає Reuters, призупинення угоди, найімовірніше, не матиме негайного впливу на потік води до Пакистану, бо її буде нікуди відводити і ніде зберігати.

Однак призупинення означає, що Індія може припинити ділитися інформацією про скидання води з дамб і гребель або про повені.

Крім того, у неї більше не буде обов'язку випускати мінімальні обсяги води в посушливий сезон. Якщо потоки води стануть непостійними, сільське господарство Пакистану може опинитися під загрозою, особливо культури, які залежать від зрошення, наприклад, пшениця, рис і цукрова тростина.
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08.05.2025 00:44 Ответить
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08.05.2025 01:01 Ответить
Внаслідок пакистанської атаки на Індію загинула індійська зірка Марь-ям-Безугль. Вона прославилася після того, як зайнялася сексом з трьома слонами одночасно. Українська Кривда
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08.05.2025 05:55 Ответить
Алексанриш Лукашенджир: «А я сейчас вам покажу, откуда на Индию готовилось нападение»
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08.05.2025 05:58 Ответить
Ну і яких цілей планує добитися Індія?
Розв'язати війну щоб що?
Погратися з водою та спрагою мільярда пакистанців?
Думає запустивши декілька ракет на Пакистан - поставить мільяр Пакистанців на коліна?
Наразі все що робить Індія - плодить ненависть та спрагу помсти... Більш нічого.
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08.05.2025 01:17 Ответить
непідкажеш коли в Пакистані з'явився мільярд населення?
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08.05.2025 01:37 Ответить
Все таки впевнений, що перед нами чергова постановочна Ізраільсько-Іранська ракетна війна, в якій реально буде знищена лише якась собача будка, зате населення верещатиме в захваті від "перемоги". В обох країнах верещатиме.
От і тут. Моді корчить з себе путлєра сильного лідера, і йому потрібна картинка для індійських націоналістів. А в Пакистані генералітет теж повинен показати усім, що і далі життя в країні залежить лише від них (і тому всі мають і далі чекати чергового військового перевороту).
Тому буде багато шуму, крику, загине пару десятків людей, пара літаків зіб'ють (тут Пакистан ніби вже перевиконав норму на 20 років наперед), а потім знову буде дружня, озброєна до зубів тиша. На наступні 1-5 роки. І все почнеться заново.
Щасливі будуть лише ті, хто продаватиме їм зброю - ці клієнти, регулярно нестимуть гроші наступні 100 років мінімум.
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08.05.2025 02:17 Ответить
Куди дивиться МОГУТНЯ оон ???
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08.05.2025 05:44 Ответить
А що в ООН є своя армія? В ООН сидять і тиснуть кнопки ті самі, що розпочинають війни.
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08.05.2025 06:37 Ответить
Римляни завжди казали: "Куї продест?" ("Кому вигідно?"). На Близькому Сході довготривалу війну розпалить не вдалося - 2заварили кашу" між Індією та Пакистаном... І там, і там стріляє російська зброя...
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08.05.2025 06:10 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Пока сражение в воздухе очевидно за пакистанцами: индийцы потеряли минимум 5 самолетов, часть сбиты в дальнем ракетном бою.

Дело тут не столько в мастерстве летчиков, а в общем состоянии машины, которая называется ВВС: наземные и летающие радары, координация, наведение. Судя по всему, пока у Пакистана все это работает лучше.
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08.05.2025 06:30 Ответить
Як на мене, то хто напав- той винен, чи є думка, що на кого наради не має оборонятися?
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08.05.2025 06:39 Ответить
Кранопузые китаезы провоцируют Пакистан на войну,что бы производственные площадки не переместились в Индию из за мудрых тарифов Трампа.
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08.05.2025 07:53 Ответить
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08.05.2025 07:53 Ответить
Кашмір був окремим князівстом, поки на нього не напав пакістан. Далі Індія, за захист Кашміру від окупації пакистану приєднала його до себе
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08.05.2025 10:57 Ответить
 
 