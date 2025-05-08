У Пакистані кажуть про понад 30 загиблих внаслідок ударів Індії та обіцяють помсту, - СNN

Внаслідок ударів Індії по Пакистану загинула 31 людина ще 57 постраждали.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Індійські удари на лінії контролю поставили під загрозу життя тисяч людей", - сказав речник збройних сил Пакистану генерал Ахмед Шаріф Чаудхрі.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асиф, запевнив, що відповіддю Пакистану стануть виключно удари по військових цілях. "Ми ніколи не націлюватимемося на цивільних. Ми дотримуватимемось міжнародного права", – сказав він.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у зверненні до нації заявив, що ВПС Пакистану "протягом години розбили ворожі винищувачі на друзки. Знадобилося лише кілька годин, щоб ворог став навколішки".

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Як зазначає видання, кількість загиблих у Пакистані та підконтрольному Пакистану Кашмірі зросла до 31 людини, ще 57 отримали поранення, повідомив військовий чиновник. Тим часом в результаті нічного обстрілу пакистанськими військовими індійської сторони лінії контролю в Кашмірі загинуло 12 цивільних осіб і 57 отримали поранення, повідомило CNN джерело в індійському оборонному відомстві. Після квітневої різанини Індія і Пакистан майже щодня перестрілюються через лінію контролю.