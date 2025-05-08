У Пакистані кажуть про понад 30 загиблих внаслідок ударів Індії та обіцяють помсту, - СNN
Внаслідок ударів Індії по Пакистану загинула 31 людина ще 57 постраждали.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Індійські удари на лінії контролю поставили під загрозу життя тисяч людей", - сказав речник збройних сил Пакистану генерал Ахмед Шаріф Чаудхрі.
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асиф, запевнив, що відповіддю Пакистану стануть виключно удари по військових цілях. "Ми ніколи не націлюватимемося на цивільних. Ми дотримуватимемось міжнародного права", – сказав він.
Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у зверненні до нації заявив, що ВПС Пакистану "протягом години розбили ворожі винищувачі на друзки. Знадобилося лише кілька годин, щоб ворог став навколішки".
Як зазначає видання, кількість загиблих у Пакистані та підконтрольному Пакистану Кашмірі зросла до 31 людини, ще 57 отримали поранення, повідомив військовий чиновник. Тим часом в результаті нічного обстрілу пакистанськими військовими індійської сторони лінії контролю в Кашмірі загинуло 12 цивільних осіб і 57 отримали поранення, повідомило CNN джерело в індійському оборонному відомстві. Після квітневої різанини Індія і Пакистан майже щодня перестрілюються через лінію контролю.
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Індія перекрила Пакистану воду
Стало відомо, що Індія припинила подачу річкової води в Пакистан, призупинивши дію водного договору з Пакистаном, який діяв з 1960 року.
Це підтвердив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
"Раніше вода, що належить Індії, витікала за її межі. Тепер це припинено, - заявив Моді. - Тепер вода Індії забезпечуватиме її інтереси, буде зберігатися для блага Індії і використовуватись для прогресу Індії".
За умовами договору 1960 року, Ісламабад отримав контроль над річкою Інд та її притоками, а Індія, яка контролює верхів'я цих річок, залишила за собою право користуватися їхніми водами для зрошення своїх полів і потреб прилеглих районів.
Від стабільності водопостачання залежить сільське господарство та енергетика Пакистану.
Індія не порушувала договір у жодному з конфліктів з Пакистаном і зараз уперше призупинила його дію.
Однак призупинення означає, що Індія може припинити ділитися інформацією про скидання води з дамб і гребель або про повені.
Крім того, у неї більше не буде обов'язку випускати мінімальні обсяги води в посушливий сезон. Якщо потоки води стануть непостійними, сільське господарство Пакистану може опинитися під загрозою, особливо культури, які залежать від зрошення, наприклад, пшениця, рис і цукрова тростина.
Розв'язати війну щоб що?
Погратися з водою та спрагою мільярда пакистанців?
Думає запустивши декілька ракет на Пакистан - поставить мільяр Пакистанців на коліна?
Наразі все що робить Індія - плодить ненависть та спрагу помсти... Більш нічого.