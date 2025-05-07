Українське МЗС закликало Індію та Пакистан до стриманості на тлі загострення конфлікту

Міністерство закордонних справ України закликало Індію та Пакистан до стриманості на тлі загострення стосунків між країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук міністерства.

"На тлі загострення між Індією та Пакистаном, закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок. Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості", - йдеться в повідомленні.

МЗС продовжить уважно стежити за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії.

Раніше повідомлялось, що Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

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