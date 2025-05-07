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Новини Конфлікт Індії та Пакистану
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Українське МЗС закликало Індію та Пакистан до стриманості на тлі загострення конфлікту

В МЗС України прокоментували конфлікт Індії та Пакистану

Міністерство закордонних справ України закликало Індію та Пакистан до стриманості на тлі загострення стосунків між країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук міністерства.

"На тлі загострення між Індією та Пакистаном, закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок. Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості", - йдеться в повідомленні.

МЗС продовжить уважно стежити за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії.

Раніше повідомлялось, що Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

Читайте: Трамп про конфлікт Індії та Пакистану: Вони воюють багато століть

Автор: 

Індія (677) МЗС (4140) Пакистан (68)


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Ну тут скоріше Пакистан. Там історія схожа на нашу. Індія їх щимить з 46 року за 'історіческіє землі'
Та й снаярди вони нам давали. А Моді - підстилка *****
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07.05.2025 18:34 Відповісти
так, паки снарядами допомогли, факт. але самі вони підстилки сі, а сі якось не дуже з муді. отакий от у них четвернічок. я б побажав пакам викрутитись з такого становища, нехай муді, сі і пуйло розписують тройнічок між собою, тварі.
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07.05.2025 18:40 Відповісти
МЗС України висловлює свою стурбованість, як оон на початку відкритого збройного конфлікту
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07.05.2025 18:40 Відповісти
там уже рахунок по літакам 2:1 на користь паків
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07.05.2025 19:16 Відповісти
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07.05.2025 19:21 Відповісти
Шашличники діляться досвідом, як реагувати на загрозу вторгнення.
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07.05.2025 21:01 Відповісти
 
 