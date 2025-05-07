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Новости Конфликт Индии и Пакистана
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Украинский МИД призвал Индию и Пакистан к сдержанности на фоне обострения конфликта

В МИД Украины прокомментировали конфликт Индии и Пакистана

Министерство иностранных дел Украины призвало Индию и Пакистан к сдержанности на фоне обострения отношений между странами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук министерства.

"На фоне обострения между Индией и Пакистаном, призываем стороны к сдержанности и дипломатическому диалогу. Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию с безопасностью в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным решением споров. Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, выступает за безотлагательное снятие напряженности", - говорится в сообщении.

МИД продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации и продолжит поддерживать международные инициативы и усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности в Южной Азии.

Ранее сообщалось, что Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

Читайте: Трамп о конфликте Индии и Пакистана: Они воюют много веков

Автор: 

Индия (410) МИД (6967) Пакистан (153)


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Ну тут скоріше Пакистан. Там історія схожа на нашу. Індія їх щимить з 46 року за 'історіческіє землі'
Та й снаярди вони нам давали. А Моді - підстилка *****
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07.05.2025 18:34 Ответить
так, паки снарядами допомогли, факт. але самі вони підстилки сі, а сі якось не дуже з муді. отакий от у них четвернічок. я б побажав пакам викрутитись з такого становища, нехай муді, сі і пуйло розписують тройнічок між собою, тварі.
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07.05.2025 18:40 Ответить
МЗС України висловлює свою стурбованість, як оон на початку відкритого збройного конфлікту
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07.05.2025 18:40 Ответить
там уже рахунок по літакам 2:1 на користь паків
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07.05.2025 19:16 Ответить
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07.05.2025 19:21 Ответить
 
 