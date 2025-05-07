Украинский МИД призвал Индию и Пакистан к сдержанности на фоне обострения конфликта

Министерство иностранных дел Украины призвало Индию и Пакистан к сдержанности на фоне обострения отношений между странами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук министерства.

"На фоне обострения между Индией и Пакистаном, призываем стороны к сдержанности и дипломатическому диалогу. Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию с безопасностью в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным решением споров. Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, выступает за безотлагательное снятие напряженности", - говорится в сообщении.

МИД продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации и продолжит поддерживать международные инициативы и усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности в Южной Азии.

Ранее сообщалось, что Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

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