Оккупанты атаковали дроном автомобиль в Харьковской области, пострадали три женщины. ФОТО
Утром 8 мая, около 7:05, российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю "Renault Sandero", который двигался по дороге возле с. Большие Проходы Харьковского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Пострадали три женщины в возрасте 18, 30 и 58 лет. С осколочными ранениями они госпитализированы.
"Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередное военное преступление РФ", - отметили в прокуратуре.
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В благородство можна гратися з
адекватним противником.