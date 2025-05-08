Оккупанты атаковали дроном автомобиль в Харьковской области, пострадали три женщины. ФОТО

Утром 8 мая, около 7:05, российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю "Renault Sandero", который двигался по дороге возле с. Большие Проходы Харьковского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Пострадали три женщины в возрасте 18, 30 и 58 лет. С осколочными ранениями они госпитализированы.

"Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередное военное преступление РФ", - отметили в прокуратуре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака гражданского авто FPV-дроном на Харьковщине: ранены двое мужчин



