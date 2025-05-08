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Новости Атака дронов на Харьковщину
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Оккупанты атаковали дроном автомобиль в Харьковской области, пострадали три женщины. ФОТО

Утром 8 мая, около 7:05, российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю "Renault Sandero", который двигался по дороге возле с. Большие Проходы Харьковского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Пострадали три женщины в возрасте 18, 30 и 58 лет. С осколочными ранениями они госпитализированы.

"Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередное военное преступление РФ", - отметили в прокуратуре.

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Харьковская область
Харьковская область

Автор: 

обстрел (27379) дроны (3980) Харьковская область (897) Харьковский район (281) Великие Проходы (1)


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кроваве свиносабаче перемирае
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08.05.2025 09:30 Ответить
То млять яке це найух перемир'я? Рашисти як били по наших містах і вбивали мирних людей так і вбивають а ми як ідіоти будемо дотримуватись перемир'я щоб рашистам не зірвати побєдобесіє
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08.05.2025 09:30 Ответить
Це ще раз доводить що рашиським терористам не можна вірити це варвари ,ці виродки розуміють тільки мову сили.
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08.05.2025 09:37 Ответить
Пісюаністе, не сси, скажи, ти оголосив з Путінин перміріє? Чи будем морозиться, як падло?
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08.05.2025 09:37 Ответить
Руки в ЗСУ розв'язані.
В благородство можна гратися з
адекватним противником.
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08.05.2025 09:58 Ответить
Те, що ***** не дотримуватиметься оголошеного ним мораторія на атаки України - було відомо давно. І в цій темі мене цікавить - а чого зранку нема інф, як падають українські обломкі на скупчення живої сили та техніки касапів, на їхні заводи?
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08.05.2025 10:13 Ответить
 
 