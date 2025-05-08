Создал "Юнармию" на оккупированной Херсонщине: гражданину РФ заочно объявлено о подозрении, - Офис генпрокурора

Херсонская областная прокуратура заочно объявила подозрение 28-летнему гражданину РФ за создание региональной ячейки прокремлевской организации "Юнармия" на временно оккупированной территории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в ноябре 2022 года в оккупированном Геническе состоялась конференция "Юнармии", после которой было создано отделение этой структуры в Херсонской области. Подозреваемый, который возглавлял "отдел по связям с общественностью" телеканала "Таврия", стал так называемым "начальником" регионального подразделения. Он координировал деятельность движения, привлекал местных подростков к военной подготовке и активно сотрудничал с оккупационными органами.

В пропагандистских сюжетах подозреваемый прославлял вооруженные силы РФ, называя их "защитниками", а развитие "Юнармии" - "перспективным". Отмечалось, что дети проходят военную подготовку под руководством участников "спецоперации", чтобы в будущем вступить в российскую армию.

Ему инкриминируют военное преступление и глорификацию вооруженной агрессии России через СМИ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

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