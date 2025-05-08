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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Создал "Юнармию" на оккупированной Херсонщине: гражданину РФ заочно объявлено о подозрении, - Офис генпрокурора

Гражданину РФ объявлено подозрение за создание

Херсонская областная прокуратура заочно объявила подозрение 28-летнему гражданину РФ за создание региональной ячейки прокремлевской организации "Юнармия" на временно оккупированной территории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в ноябре 2022 года в оккупированном Геническе состоялась конференция "Юнармии", после которой было создано отделение этой структуры в Херсонской области. Подозреваемый, который возглавлял "отдел по связям с общественностью" телеканала "Таврия", стал так называемым "начальником" регионального подразделения. Он координировал деятельность движения, привлекал местных подростков к военной подготовке и активно сотрудничал с оккупационными органами.

В пропагандистских сюжетах подозреваемый прославлял вооруженные силы РФ, называя их "защитниками", а развитие "Юнармии" - "перспективным". Отмечалось, что дети проходят военную подготовку под руководством участников "спецоперации", чтобы в будущем вступить в российскую армию.

Ему инкриминируют военное преступление и глорификацию вооруженной агрессии России через СМИ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

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Автор: 

дети (6523) Офис Генпрокурора (2479) Херсонская область (4807)


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Рило можно не забрюлівати.
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08.05.2025 14:54 Ответить
Так перевірити неможливо, підтасовувати легше
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08.05.2025 15:03 Ответить
А більш насущних справ немає? Мабуть всеодно за що такі зарплати отримувати
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08.05.2025 14:58 Ответить
Сенс таких повідомлень?! Якщо рожи не видно.
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08.05.2025 14:59 Ответить
Премію не за рожи дають, а за справу. А рожу кожний може домалювати самостійно
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08.05.2025 15:04 Ответить
 
 