УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11116 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
194 5

Створив "Юнармію" на окупованій Херсонщині: громадянину РФ заочно оголошено про підозру, - Офіс генпрокурора

Громадянину РФ оголошено підозру за створення

Херсонська обласна прокуратура заочно оголосила підозру 28-річному громадянину РФ за створення регіонального осередку прокремлівської організації "Юнармія" на тимчасово окупованій території.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора

За даними слідства, у листопаді 2022 року в окупованому Генічеську відбулася конференція "Юнармії", після якої було створено відділення цієї структури в Херсонській області. Підозрюваний, який очолював "відділ зі зв’язків з громадськістю" телеканалу "Таврія", став так званим "начальником" регіонального підрозділу. Він координував діяльність руху, залучав місцевих підлітків до військової підготовки та активно співпрацював із окупаційними органами.

У пропагандистських сюжетах підозрюваний прославляв збройні сили РФ, називаючи їх "захисниками", а розвиток "Юнармії" - "перспективним". Зазначалося, що діти проходять військову підготовку під керівництвом учасників "спецоперації", щоб у майбутньому вступити до російської армії.

Йому інкримінують воєнний злочин і глорифікацію збройної агресії Росії через ЗМІ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сейм Литви одноголосно вирішив не визнавати окуповані території України російськими

Автор: 

діти (5096) Офіс Генпрокурора (3261) Херсонська область (5795)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рило можно не забрюлівати.
показати весь коментар
08.05.2025 14:54 Відповісти
Так перевірити неможливо, підтасовувати легше
показати весь коментар
08.05.2025 15:03 Відповісти
А більш насущних справ немає? Мабуть всеодно за що такі зарплати отримувати
показати весь коментар
08.05.2025 14:58 Відповісти
Сенс таких повідомлень?! Якщо рожи не видно.
показати весь коментар
08.05.2025 14:59 Відповісти
Премію не за рожи дають, а за справу. А рожу кожний може домалювати самостійно
показати весь коментар
08.05.2025 15:04 Відповісти
 
 