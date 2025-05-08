Створив "Юнармію" на окупованій Херсонщині: громадянину РФ заочно оголошено про підозру, - Офіс генпрокурора

Херсонська обласна прокуратура заочно оголосила підозру 28-річному громадянину РФ за створення регіонального осередку прокремлівської організації "Юнармія" на тимчасово окупованій території.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у листопаді 2022 року в окупованому Генічеську відбулася конференція "Юнармії", після якої було створено відділення цієї структури в Херсонській області. Підозрюваний, який очолював "відділ зі зв’язків з громадськістю" телеканалу "Таврія", став так званим "начальником" регіонального підрозділу. Він координував діяльність руху, залучав місцевих підлітків до військової підготовки та активно співпрацював із окупаційними органами.

У пропагандистських сюжетах підозрюваний прославляв збройні сили РФ, називаючи їх "захисниками", а розвиток "Юнармії" - "перспективним". Зазначалося, що діти проходять військову підготовку під керівництвом учасників "спецоперації", щоб у майбутньому вступити до російської армії.

Йому інкримінують воєнний злочин і глорифікацію збройної агресії Росії через ЗМІ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

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