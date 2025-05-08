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Новости Пленные оккупанты
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Воины ССО взяли в плен шестерых оккупантов в тылу врага: "Вам п#зда, если вы не вылезете, вы окружены". ВИДЕО

Воины ССО во время проведения специальных действий в тылу врага заставили сдаться в плен шестерых российских солдат.

Видео обнародовали в сети, информирует Цензор.НЕТ.

"В маскировочных костюмах, операторы ССО незаметно подошли к позиции врага. Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и спряталась в блиндаже. Враг даже не успел осознать, что проиграл. Не теряя инициативы, воины ССО вплотную подошли к укрытию и решительно приказали россиянам выбросить оружие и выползать по одному. Операторы четко дали понять, что блиндаж под огневым контролем и дальнейшее сопротивление бессмысленно.

Сопротивления не было. Оккупанты сначала колебались, но один за другим покинуть блиндаж", - говорится в сообщении.

Так, солдат 34-й бригады ВС РФ обыскали на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.

Также смотрите: Спецназовцы ССО уничтожили РСЗО БМ-21 "Град", гаубицу, артиллерийские системы и 7 единиц автотехники. ВИДЕО

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военнопленные (1079) плен (2618) боевые действия (4134) ССО (527)


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Надо было гранатами закидать, возись с ними теперь...
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08.05.2025 15:07 Ответить
Обмінний фонд
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08.05.2025 15:10 Ответить
Так то оно так, только в сообщении говорится что дело было в тылу врага а из вражьего тыла самим бы возвратиться без проблем а тут ещё тащи с собой это быдло...
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08.05.2025 15:15 Ответить
Згоден
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08.05.2025 15:16 Ответить
Як в старому анекдоті: руській здавайся
Мовчання
Руській здавайся
Мовчання
Голос з окопах, а корейцям можна
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08.05.2025 15:09 Ответить
Повір, скоріш за все їм кизда.
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08.05.2025 15:11 Ответить
Украинцы - не кацапские террористы и соблюдают законы ведения войны
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08.05.2025 15:30 Ответить
Щось схоже невдовці десь на уралі - а тєпєрь х..уйлоБ я сказав х..уйло.
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08.05.2025 15:39 Ответить
 
 