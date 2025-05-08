Воины ССО взяли в плен шестерых оккупантов в тылу врага: "Вам п#зда, если вы не вылезете, вы окружены". ВИДЕО

Воины ССО во время проведения специальных действий в тылу врага заставили сдаться в плен шестерых российских солдат.

Видео обнародовали в сети, информирует Цензор.НЕТ.

"В маскировочных костюмах, операторы ССО незаметно подошли к позиции врага. Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и спряталась в блиндаже. Враг даже не успел осознать, что проиграл. Не теряя инициативы, воины ССО вплотную подошли к укрытию и решительно приказали россиянам выбросить оружие и выползать по одному. Операторы четко дали понять, что блиндаж под огневым контролем и дальнейшее сопротивление бессмысленно.



Сопротивления не было. Оккупанты сначала колебались, но один за другим покинуть блиндаж", - говорится в сообщении.

Так, солдат 34-й бригады ВС РФ обыскали на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.

Также смотрите: Спецназовцы ССО уничтожили РСЗО БМ-21 "Град", гаубицу, артиллерийские системы и 7 единиц автотехники. ВИДЕО