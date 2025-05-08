Воїни ССО полонили шістьох окупантів у тилу ворога: "Вам п#зда, если вы не вылезете, вы окружены". ВIДЕО
Воїни ССО під час проведення спеціальних дій у тилу ворога змусили здатися в полон шістьох російських солдатів.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
"У маскувальних костюмах, оператори ССО непомітно підійшли до позиції ворога. Під час короткого вогневого контакту ворожа група втратила орієнтацію та сховалася в бліндажі. Ворог навіть не встиг усвідомити, що програв. Не втрачаючи ініціативи, воїни ССО впритул підійшли до укриття та рішуче наказали росіянам викинути зброю та виповзати по одному. Оператори чітко дали зрозуміти, що бліндаж під вогневим контролем і подальший спротив безглуздий.
Спротиву не було. Окупанти спочатку вагалися, але один за одним покинули бліндаж", - йдеться в повідомленні.
Так, солдатів 34-ї бригади ЗС РФ обшукали на наявність зброї та дізналися інформацію про інші позиції противника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я русский бы
Выучил только за то
Чтоб смог бы
Допрашивать пленных ...
Батальон врагов окружил Красноармейца Петрова.
Пиз-ц,- смекнул красноармеец Петров.
Мовчання
Руській здавайся
Мовчання
Голос з окопах, а корейцям можна
Не глядя на погоду!