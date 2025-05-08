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Новини Полонені окупанти
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Воїни ССО полонили шістьох окупантів у тилу ворога: "Вам п#зда, если вы не вылезете, вы окружены". ВIДЕО

Воїни ССО під час проведення спеціальних дій у тилу ворога змусили здатися в полон шістьох російських солдатів.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"У маскувальних костюмах, оператори ССО непомітно підійшли до позиції ворога. Під час короткого вогневого контакту ворожа група втратила орієнтацію та сховалася в бліндажі. Ворог навіть не встиг усвідомити, що програв. Не втрачаючи ініціативи, воїни ССО впритул підійшли до укриття та рішуче наказали росіянам викинути зброю та виповзати по одному. Оператори чітко дали зрозуміти, що бліндаж під вогневим контролем і подальший спротив безглуздий.

Спротиву не було. Окупанти спочатку вагалися, але один за одним покинули бліндаж", - йдеться в повідомленні.

Так, солдатів 34-ї бригади ЗС РФ обшукали на наявність зброї та дізналися інформацію про інші позиції противника.

Також дивіться: Спецпризначенці ССО знищили РСЗВ БМ-21 "Град", гаубицю, артилерійські системи та 7 одиниць автотехніки. ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (945) полон (1572) бойові дії (3897) ССО (520)


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Топ коментарі
+11
Надо было гранатами закидать, возись с ними теперь...
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08.05.2025 15:07
+9
Як в старому анекдоті: руській здавайся
Мовчання
Руській здавайся
Мовчання
Голос з окопах, а корейцям можна
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08.05.2025 15:09
+7
Обмінний фонд
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08.05.2025 15:10
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Надо было гранатами закидать, возись с ними теперь...
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08.05.2025 15:07 Відповісти
Обмінний фонд
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08.05.2025 15:10 Відповісти
Так то оно так, только в сообщении говорится что дело было в тылу врага а из вражьего тыла самим бы возвратиться без проблем а тут ещё тащи с собой это быдло...
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08.05.2025 15:15 Відповісти
Згоден
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08.05.2025 15:16 Відповісти
Після отримання розвідданих часто бувають випадки спроби втечі, тут вже, як то кажуть французи - À la guerre comme à la guerre, тобто - На війні, як на війні ...
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08.05.2025 16:58 Відповісти
Тут я полностью согласен.
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08.05.2025 17:04 Відповісти
Це не тільки обмінний фонд, а також можливість отримати розвіддані. На цей випадок є приказка (соррі за кацапську):

Я русский бы
Выучил только за то
Чтоб смог бы
Допрашивать пленных ...
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08.05.2025 16:52 Відповісти
Легенда о Красноармейской смекалке.
Батальон врагов окружил Красноармейца Петрова.
Пиз-ц,- смекнул красноармеец Петров.
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08.05.2025 16:05 Відповісти
Як в старому анекдоті: руській здавайся
Мовчання
Руській здавайся
Мовчання
Голос з окопах, а корейцям можна
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08.05.2025 15:09 Відповісти
Повір, скоріш за все їм кизда.
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08.05.2025 15:11 Відповісти
Украинцы - не кацапские террористы и соблюдают законы ведения войны
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08.05.2025 15:30 Відповісти
тому маємо те що маємо
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08.05.2025 16:00 Відповісти
Щось схоже невдовці десь на уралі - а тєпєрь х..уйлоБ я сказав х..уйло.
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08.05.2025 15:39 Відповісти
я ххххх пойду на такую войну !!! они наших РАССТРЕЛИВАЮТ , ДОБИВАЮТ , а тут парни ,будете жить ))) ,слово офицера ))) иди скажи той маме которого ЗАМОРДОВАЛИ пацана 24 лет !!!((( нет войне такой !!!(((
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08.05.2025 15:50 Відповісти
Пасанам в морду
Не глядя на погоду!
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08.05.2025 16:06 Відповісти
Я думаю, що всі вони хотіли б отримати шматок кицьки в цей момент, але зовсiм не такий 😁
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08.05.2025 16:20 Відповісти
95 квартал
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08.05.2025 17:14 Відповісти
 
 