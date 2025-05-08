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Новости переговоры США и России
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РФ и США почти ежедневно контактируют относительно Украины, - помощник Путина Ушаков

Контакты РФ и США. Кремль говорит, что происходят почти ежедневно

В Кремле заявили о почти ежедневном контакте с Соединенными Штатами относительно войны в Украине.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, по его словам, контакты РФ и США относительно Украины и других вопросов происходят ежедневно или раз в два дня.

Дальнейшие шаги РФ в отношении Украины будут зависеть, в частности, от того, как пройдет перемирие.

Читайте: У Трампа лопается терпение из-за отсутствия прогресса в окончании войны между Украиной и РФ, - Стубб

Автор: 

россия (95702) США (26877)


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рудий, ди ван та стьопа вітьков ********** щодня звітують? стабільно на контакті?
оце палять кацапи свою агентуру
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08.05.2025 15:51 Ответить
І толку??
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08.05.2025 15:51 Ответить
Контактуе путін з сі,а трампа путін використовувае.Так і передайте трампу,що путін сьогодні заявів,що росія і кітай прагнуть контролювати світову спільноту.Трамп,просипайся.
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08.05.2025 15:53 Ответить
Скоріше кидай на наркоту відволіктися
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08.05.2025 15:56 Ответить
Не зрозуміла,що ти сказав.
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08.05.2025 16:00 Ответить
- Ху...ло, ти щось решило,
- Да пішов ти
- Добре поспілкувалися
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08.05.2025 15:53 Ответить
законтачені
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08.05.2025 15:54 Ответить
Стосовно чого контактують? По якому дитячому майданчику вдарити краще?
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08.05.2025 16:16 Ответить
 
 