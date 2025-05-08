РФ и США почти ежедневно контактируют относительно Украины, - помощник Путина Ушаков
В Кремле заявили о почти ежедневном контакте с Соединенными Штатами относительно войны в Украине.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Так, по его словам, контакты РФ и США относительно Украины и других вопросов происходят ежедневно или раз в два дня.
Дальнейшие шаги РФ в отношении Украины будут зависеть, в частности, от того, как пройдет перемирие.
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оце палять кацапи свою агентуру
- Да пішов ти
- Добре поспілкувалися