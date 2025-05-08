РФ та США майже щодня контактують щодо України, - помічник Путіна Ушаков

У Кремлі заявили про майже щоденний контакт зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, за його словами, контакти РФ та США щодо України та інших питань відбуваються щодня або раз на два дні.

Подальші кроки РФ щодо України залежатимуть, зокрема, від того, як пройде перемир'я.

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