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Новини переговори США та Росії
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РФ та США майже щодня контактують щодо України, - помічник Путіна Ушаков

Контакти РФ та США. Кремль каже, що відбуваються майже щодня

У Кремлі заявили про майже щоденний контакт зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, за його словами, контакти РФ та США щодо України та інших питань відбуваються щодня або раз на два дні.

Подальші кроки РФ щодо України залежатимуть, зокрема, від того, як пройде перемир'я.

Читайте: Трампу уривається терпець через відсутність прогресу в закінченні війни між Україною та РФ, - Стубб

Автор: 

росія (65415) США (23085)


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Топ коментарі
+1
законтачені
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08.05.2025 15:54
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рудий, ди ван та стьопа вітьков ********** щодня звітують? стабільно на контакті?
оце палять кацапи свою агентуру
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08.05.2025 15:51 Відповісти
І толку??
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08.05.2025 15:51 Відповісти
Контактуе путін з сі,а трампа путін використовувае.Так і передайте трампу,що путін сьогодні заявів,що росія і кітай прагнуть контролювати світову спільноту.Трамп,просипайся.
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08.05.2025 15:53 Відповісти
Скоріше кидай на наркоту відволіктися
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08.05.2025 15:56 Відповісти
Не зрозуміла,що ти сказав.
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08.05.2025 16:00 Відповісти
- Ху...ло, ти щось решило,
- Да пішов ти
- Добре поспілкувалися
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08.05.2025 15:53 Відповісти
законтачені
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08.05.2025 15:54 Відповісти
Стосовно чого контактують? По якому дитячому майданчику вдарити краще?
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08.05.2025 16:16 Відповісти
воно і видно, що продовження знищення України відбувається за взаємної згоди ,,,
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08.05.2025 16:52 Відповісти
Краще б США (і для Вашингтона та Заходу також) щоденно контактували з Україною щодо Росії! Чому до Штатів за 3,5 роки україно-російської війни досі не дійшло, що РФ не є світовою потугою?
.
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08.05.2025 18:15 Відповісти
 
 