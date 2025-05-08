РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10502 посетителя онлайн
Новости Торговое соглашение США аи Великобритании
2 473 15

США и Великобритания заключили "полное и всеобъемлющее" торговое соглашение, - Трамп

США и Великобритания заключили первое торговое соглашение

Соединенные Штаты заключили торговое соглашение с Великобританией. Это первая договоренность из десятков стран, которые подпадали под действие пошлин.

Об этом сообщил президент США Дональда Трамп в собственной соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Соглашение с Соединенным Королевством является полным и всеобъемлющим, которое закрепит отношения между Соединенными Штатами и Великобританией на многие годы вперед. Учитывая нашу давнюю историю и общую преданность, для нас большая честь, что именно Великобритания стала нашим первым партнером", - написал он.

Трамп добавил, что ряд других соглашений находится на продвинутой стадии переговоров и будет заключен позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп может объявить о "большой торговой сделке" с Британией, - NYT

Стоит отметить, что экономисты предупреждают, что это не полноценное торговое соглашение, а лишь предварительная договоренность на уровне администраций.

Полноформатные межгосударственные соглашения обычно готовятся годами и требуют ратификации парламентами обеих стран.

США и Великобритания заключили первое торговое соглашение

Автор: 

Великобритания (4986) соглашение (1344) США (26877) торговля (956) Трамп Дональд (5403)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Таке враження,що у трампа травма детинства.Таке відчуття,що батьки його недооцінювали.Або він реально був не дуже розумни,або батькам було не до нього.Тому зараз він робить з мухі слона і завжди хизуецця своіми ,як йому здаецця,досягненнями.
показать весь комментарий
08.05.2025 17:16
+4
Пришло время ахренительных историй...
показать весь комментарий
08.05.2025 17:11
+4
показать весь комментарий
08.05.2025 17:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пришло время ахренительных историй...
показать весь комментарий
08.05.2025 17:11 Ответить
Історій ні про що! Всі ці "угоди" з тієї ж серії, що і у нашого ЗЕбуїна - папірці шелестять на вітру по всьому світу, а толку нуль!
показать весь комментарий
08.05.2025 18:45 Ответить
and there is such a wonderful ocean between us!
показать весь комментарий
08.05.2025 17:15 Ответить
Таке враження,що у трампа травма детинства.Таке відчуття,що батьки його недооцінювали.Або він реально був не дуже розумни,або батькам було не до нього.Тому зараз він робить з мухі слона і завжди хизуецця своіми ,як йому здаецця,досягненнями.
показать весь комментарий
08.05.2025 17:16 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2025 17:41 Ответить
100пудово! А ніхто ж не знає цього додіка краще ніж його рідна мати! І вона таки була права - він дійсно ідіот.
показать весь комментарий
08.05.2025 18:48 Ответить
Правильно робить. В колгоспі більше за всіх пахала коняка, але головою колгоспу вона так і не стала.
показать весь комментарий
08.05.2025 18:06 Ответить
Британці так і не зрозуміли, а була та торгівельна війна чи ні.
показать весь комментарий
08.05.2025 17:19 Ответить
It is a great privilege for any country to make a deal with Donald Trump. Just being in his presence and witnessing all this greatness firsthand is immensely rewarding. Many more deals to come soon!
показать весь комментарий
08.05.2025 17:22 Ответить
do not sell a mother by chance
показать весь комментарий
08.05.2025 18:53 Ответить
А угода може бути повною, але не всеосяжною?
показать весь комментарий
08.05.2025 17:23 Ответить
Схоже анекдот про двох ковбоїв які наїлися гуана на шару.
показать весь комментарий
08.05.2025 17:26 Ответить
50+ якийсь штат!
показать весь комментарий
08.05.2025 17:30 Ответить
Тобіш - це те саме що було і до трампа?
показать весь комментарий
08.05.2025 17:40 Ответить
"що саме Британія стала нашим першим партнером"
Тобто при Байдені ВБ не була найближчим і найголовнішим партнером США? Ох і кадр... Зєля на максималках
показать весь комментарий
08.05.2025 18:04 Ответить
 
 