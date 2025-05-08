США и Великобритания заключили "полное и всеобъемлющее" торговое соглашение, - Трамп

Соединенные Штаты заключили торговое соглашение с Великобританией. Это первая договоренность из десятков стран, которые подпадали под действие пошлин.

Об этом сообщил президент США Дональда Трамп в собственной соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Соглашение с Соединенным Королевством является полным и всеобъемлющим, которое закрепит отношения между Соединенными Штатами и Великобританией на многие годы вперед. Учитывая нашу давнюю историю и общую преданность, для нас большая честь, что именно Великобритания стала нашим первым партнером", - написал он.

Трамп добавил, что ряд других соглашений находится на продвинутой стадии переговоров и будет заключен позже.

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Стоит отметить, что экономисты предупреждают, что это не полноценное торговое соглашение, а лишь предварительная договоренность на уровне администраций.

Полноформатные межгосударственные соглашения обычно готовятся годами и требуют ратификации парламентами обеих стран.