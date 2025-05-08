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Новини Торговельна угода США та Великої Британії
2 019 12

США та Британія уклали "повну та всеосяжну" торговельну угоду, - Трамп

США та Велика Британія уклали першу торговельну угоду

Сполучені Штати уклали торговельну угоду з Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, які підпадали під дію мит.

Про це повідомив президент США Дональда Трамп у власній соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Угода зі Сполученим Королівством є повною і всеосяжною, яка закріпить відносини між Сполученими Штатами й Великобританією на багато років вперед. Зважаючи на нашу давню історію і спільну відданість, для нас велика честь, що саме Британія стала нашим першим партнером", - написав він. 

Трамп додав, що низка інших угод перебуває на просунутій стадії переговорів і буде укладена пізніше.

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Варто зазначити, що економісти попереджають, що це не повноцінна торговельна угода, а лише попередня домовленість на рівні адміністрацій.

Повноформатні міждержавні угоди зазвичай готуються роками й потребують ратифікації парламентами обох країн.

США та Велика Британія уклали першу торговельну угоду

Автор: 

Велика Британія (5611) угода (676) США (23085) торгівля (1292) Трамп Дональд (5834)


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Топ коментарі
+2
Пришло время ахренительных историй...
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08.05.2025 17:11
+2
Таке враження,що у трампа травма детинства.Таке відчуття,що батьки його недооцінювали.Або він реально був не дуже розумни,або батькам було не до нього.Тому зараз він робить з мухі слона і завжди хизуецця своіми ,як йому здаецця,досягненнями.
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08.05.2025 17:16
+1
and there is such a wonderful ocean between us!
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08.05.2025 17:15
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Пришло время ахренительных историй...
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08.05.2025 17:11 Відповісти
and there is such a wonderful ocean between us!
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08.05.2025 17:15 Відповісти
Таке враження,що у трампа травма детинства.Таке відчуття,що батьки його недооцінювали.Або він реально був не дуже розумни,або батькам було не до нього.Тому зараз він робить з мухі слона і завжди хизуецця своіми ,як йому здаецця,досягненнями.
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08.05.2025 17:16 Відповісти
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08.05.2025 17:41 Відповісти
Правильно робить. В колгоспі більше за всіх пахала коняка, але головою колгоспу вона так і не стала.
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08.05.2025 18:06 Відповісти
Британці так і не зрозуміли, а була та торгівельна війна чи ні.
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08.05.2025 17:19 Відповісти
It is a great privilege for any country to make a deal with Donald Trump. Just being in his presence and witnessing all this greatness firsthand is immensely rewarding. Many more deals to come soon!
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08.05.2025 17:22 Відповісти
А угода може бути повною, але не всеосяжною?
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08.05.2025 17:23 Відповісти
Схоже анекдот про двох ковбоїв які наїлися гуана на шару.
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08.05.2025 17:26 Відповісти
50+ якийсь штат!
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08.05.2025 17:30 Відповісти
Тобіш - це те саме що було і до трампа?
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08.05.2025 17:40 Відповісти
"що саме Британія стала нашим першим партнером"
Тобто при Байдені ВБ не була найближчим і найголовнішим партнером США? Ох і кадр... Зєля на максималках
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08.05.2025 18:04 Відповісти
 
 