США та Британія уклали "повну та всеосяжну" торговельну угоду, - Трамп
Сполучені Штати уклали торговельну угоду з Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, які підпадали під дію мит.
Про це повідомив президент США Дональда Трамп у власній соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Угода зі Сполученим Королівством є повною і всеосяжною, яка закріпить відносини між Сполученими Штатами й Великобританією на багато років вперед. Зважаючи на нашу давню історію і спільну відданість, для нас велика честь, що саме Британія стала нашим першим партнером", - написав він.
Трамп додав, що низка інших угод перебуває на просунутій стадії переговорів і буде укладена пізніше.
Варто зазначити, що економісти попереджають, що це не повноцінна торговельна угода, а лише попередня домовленість на рівні адміністрацій.
Повноформатні міждержавні угоди зазвичай готуються роками й потребують ратифікації парламентами обох країн.
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Тобто при Байдені ВБ не була найближчим і найголовнішим партнером США? Ох і кадр... Зєля на максималках