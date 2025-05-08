США та Британія уклали "повну та всеосяжну" торговельну угоду, - Трамп

Сполучені Штати уклали торговельну угоду з Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, які підпадали під дію мит.

Про це повідомив президент США Дональда Трамп у власній соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Угода зі Сполученим Королівством є повною і всеосяжною, яка закріпить відносини між Сполученими Штатами й Великобританією на багато років вперед. Зважаючи на нашу давню історію і спільну відданість, для нас велика честь, що саме Британія стала нашим першим партнером", - написав він.

Трамп додав, що низка інших угод перебуває на просунутій стадії переговорів і буде укладена пізніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп може оголосити про "велику торговельну угоду" з Британією, - NYT

Варто зазначити, що економісти попереджають, що це не повноцінна торговельна угода, а лише попередня домовленість на рівні адміністрацій.

Повноформатні міждержавні угоди зазвичай готуються роками й потребують ратифікації парламентами обох країн.