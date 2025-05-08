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Новости Ограничение движения транспорта в Киеве
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10 мая в центре Киева ограничат движение, - КГГА

хрещатик

10 мая на отдельных центральных улицах Киева ограничат движение транспорта из-за визита иностранных делегаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"В субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города", - говорится в сообщении.

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Конкретное время и локации будут определяться с учетом протоколов безопасности.

"Просим киевлян и гостей города относиться с пониманием и учесть предостережения при планировании дня", - обратились в КГВА.

Автор: 

КГГА (2984) Киев (25587) улица (196)


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було б непогано владні структури викинути нах з центру столиці..десь під Чорнобиль

а зельоні так взагалі нах
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08.05.2025 19:04 Ответить
Тільки тоді столицею стане Чорнобиль)
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08.05.2025 19:25 Ответить
 
 