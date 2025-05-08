10 мая в центре Киева ограничат движение, - КГГА
10 мая на отдельных центральных улицах Киева ограничат движение транспорта из-за визита иностранных делегаций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
"В субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города", - говорится в сообщении.
Конкретное время и локации будут определяться с учетом протоколов безопасности.
"Просим киевлян и гостей города относиться с пониманием и учесть предостережения при планировании дня", - обратились в КГВА.
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а зельоні так взагалі нах