10 мая в центре Киева ограничат движение, - КГГА

10 мая на отдельных центральных улицах Киева ограничат движение транспорта из-за визита иностранных делегаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"В субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города", - говорится в сообщении.

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Конкретное время и локации будут определяться с учетом протоколов безопасности.

"Просим киевлян и гостей города относиться с пониманием и учесть предостережения при планировании дня", - обратились в КГВА.