10 травня в центрі Києва обмежать рух, - КМВА

10 травня на окремих центральних вулицях Києва обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"В суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста", - ідеться в повідомленні.

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Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки.

"Просимо киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження при плануванні дня", - звернулися в КМВА.