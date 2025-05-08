10 травня в центрі Києва обмежать рух, - КМВА
10 травня на окремих центральних вулицях Києва обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
"В суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста", - ідеться в повідомленні.
Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки.
"Просимо киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження при плануванні дня", - звернулися в КМВА.
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а зельоні так взагалі нах