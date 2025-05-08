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Новини Обмеження руху транспорту в Києві
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10 травня в центрі Києва обмежать рух, - КМВА

хрещатик

10 травня на окремих центральних вулицях Києва обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"В суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста", - ідеться в повідомленні.

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Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки.

"Просимо киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження при плануванні дня", - звернулися в КМВА.

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19541) вулиця (78)


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було б непогано владні структури викинути нах з центру столиці..десь під Чорнобиль

а зельоні так взагалі нах
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08.05.2025 19:04 Відповісти
Тільки тоді столицею стане Чорнобиль)
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08.05.2025 19:25 Відповісти
 
 