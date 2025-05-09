Украина нуждается в поддержке ОПК для стабилизации фронта, - Минобороны
Украина нуждается в дополнительной военной поддержке для стабилизации ситуации на фронте и защиты мирного населения.
Об этом заявил первый заместитель министра обороны Сергей Боев, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, приоритетными остаются тяжелая бронетехника, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты к ним. Боев отметил необходимость инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, в частности в производство дронов и боеприпасов.
Он поблагодарил европейских партнеров за оказанную помощь и призвал к дальнейшей поддержке, подчеркнув, что Россия не меняет своих агрессивных планов, а взамен наращивает мощности в производстве вооружения.
"Украинский ОПК достиг возможностей на уровне 35 млрд долларов, однако для их использования на полную не хватает финансирования. Инвестиции в украинский ОПК, в частности через "датскую модель" играют важную роль, поэтому очень важно их постоянно увеличивать", - подчеркнул Боев.
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2025, не 2022, зброя "було в руках", але але але...тепер просто заявах та позиції до "9 травня" можна дати ВСІМ політикам, публічним журналістам і тд оцінки, наприклад справжньої їх ролі і якості відносно війни, де ПРАВДА головна зброя, а зброя мати стріляти,а не мовчати