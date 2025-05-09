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Новости ОПК Украины
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Украина нуждается в поддержке ОПК для стабилизации фронта, - Минобороны

воїн ЗСУ

Украина нуждается в дополнительной военной поддержке для стабилизации ситуации на фронте и защиты мирного населения.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Сергей Боев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, приоритетными остаются тяжелая бронетехника, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты к ним. Боев отметил необходимость инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, в частности в производство дронов и боеприпасов.

Он поблагодарил европейских партнеров за оказанную помощь и призвал к дальнейшей поддержке, подчеркнув, что Россия не меняет своих агрессивных планов, а взамен наращивает мощности в производстве вооружения.

"Украинский ОПК достиг возможностей на уровне 35 млрд долларов, однако для их использования на полную не хватает финансирования. Инвестиции в украинский ОПК, в частности через "датскую модель" играют важную роль, поэтому очень важно их постоянно увеличивать", - подчеркнул Боев.

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Автор: 

Минобороны (9371) ОПК (149) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+5
Саме тому в 2025 році левова частина бюджету знову відправлена на асфальт.
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09.05.2025 12:30
+4
а может не воровать! Может это поможет???
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09.05.2025 12:30
+3
Про ************ не забувайте
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09.05.2025 12:37
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Саме тому в 2025 році левова частина бюджету знову відправлена на асфальт.
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09.05.2025 12:30 Ответить
Про ************ не забувайте
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09.05.2025 12:37 Ответить
Если бы только в асфальт. Асфальт кое-где как-раз сейчас нужен. В повышение выплат чиновникам, полиции, прокурорам, судьям, депутатам и прочим холуям власти. В телемарафет, на Евровидение и прочую хренотень.
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09.05.2025 13:09 Ответить
а может не воровать! Может это поможет???
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09.05.2025 12:30 Ответить
"парад 9 травня" ваше "свято"...хто буде вкладатися в армію, яка то воює то не воює -ненадійний партнер...для Нато чи країн Півночі чи Сходу Європи, факт. Цей "парад" буде мати не тільки політичні наслідки зовні України але і всередині...

2025, не 2022, зброя "було в руках", але але але...тепер просто заявах та позиції до "9 травня" можна дати ВСІМ політикам, публічним журналістам і тд оцінки, наприклад справжньої їх ролі і якості відносно війни, де ПРАВДА головна зброя, а зброя мати стріляти,а не мовчати
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09.05.2025 12:38 Ответить
Після чергових ракетних ударів по містах України, політикам, патріотам журналістам і т.д не треба охати чи закликати не відомо до чого, дуже сильно боротися із корупцією у вишиватниках - ваше "свято" "парад 9 травня".
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09.05.2025 12:42 Ответить
Це випадок, коли одна програна битва перекреслює значення інших битв за весь час до цього...тепер все треба починати з нуля, щоб досягти цілі, наприклад справедливого миру. Не важливо де ці битви -на фронті, в інфополі, дипломатії. Стадо політиків, політологів, експердів може вказати ще в 2025, коли буде можливість? Це типа еліта, ну тому не дивно що бусифікація, а не мобілізація, одні в схеми інші через Тису, логічне пояснення того що відбувається в суспісльстві чи ні? І тут ні Трамп, ні Мерц, ні лідер Сі, чи навіть путін не причому... тому що так звана еліта України недолуга, яка боїться правди, а суспільство ні і дії кожний в ньому згідно реалій. Тому відповідні рейтинги, прогляди на ютубах, оцінки подій, пусті розвмови і т д., цифри річ вперта.
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09.05.2025 13:05 Ответить
цифри річ вперта, якщо конкретно по темі - сюди відноситься і обєми фінансування ВПК, наприклад ззовні...Україна як держава, похідна від типу еліти, ненадійний партнер для Заходу. Є інша оцінка на 2025 рік війни?
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09.05.2025 13:09 Ответить
Для стабілізації фронту потрібна участь розстрільних команд для саботажників з Міноборони .
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09.05.2025 12:40 Ответить
Здається мені, на одні і ті ж гроші в ЄС зможуть виготовити більше зброї, аніж в Україні. Не зважаючи на вигуки наших потужників про дешевші аналоги.
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09.05.2025 12:52 Ответить
Тому і виконали держзамовлення в минулому році на 50%?
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09.05.2025 13:20 Ответить
 
 