Украина нуждается в поддержке ОПК для стабилизации фронта, - Минобороны

Украина нуждается в дополнительной военной поддержке для стабилизации ситуации на фронте и защиты мирного населения.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Сергей Боев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, приоритетными остаются тяжелая бронетехника, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты к ним. Боев отметил необходимость инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, в частности в производство дронов и боеприпасов.

Он поблагодарил европейских партнеров за оказанную помощь и призвал к дальнейшей поддержке, подчеркнув, что Россия не меняет своих агрессивных планов, а взамен наращивает мощности в производстве вооружения.

"Украинский ОПК достиг возможностей на уровне 35 млрд долларов, однако для их использования на полную не хватает финансирования. Инвестиции в украинский ОПК, в частности через "датскую модель" играют важную роль, поэтому очень важно их постоянно увеличивать", - подчеркнул Боев.

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