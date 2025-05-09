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Новини ОПК України
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Україна потребує підтримки ОПК для стабілізації фронту, - Міноборони

воїн ЗСУ

Україна потребує додаткової військової підтримки для стабілізації ситуації на фронті та захисту мирного населення.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Сергій Боєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пріоритетними залишаються важка бронетехніка, системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракети до них. Боєв наголосив на необхідності інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зокрема у виробництво дронів і боєприпасів.

Він подякував європейським партнерам за надану допомогу та закликав до подальшої підтримки, наголосивши, що Росія не змінює своїх агресивних планів, а натомість нарощує потужності у виробництві озброєння.

"Український ОПК досяг спроможностей на рівні 35 млрд доларів, проте для їхнього використання на повну не вистачає фінансування. Інвестиції в український ОПК, зокрема через "данську модель" відіграють важливу роль, тому дуже важливо їх постійно збільшувати", - наголосив Боєв.

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Автор: 

Міноборони (7417) ОПК (219) війна в Україні (4226)


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Топ коментарі
+6
Саме тому в 2025 році левова частина бюджету знову відправлена на асфальт.
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09.05.2025 12:30
+4
а может не воровать! Может это поможет???
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09.05.2025 12:30
+4
Про ************ не забувайте
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09.05.2025 12:37
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Саме тому в 2025 році левова частина бюджету знову відправлена на асфальт.
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09.05.2025 12:30 Відповісти
Про ************ не забувайте
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09.05.2025 12:37 Відповісти
Если бы только в асфальт. Асфальт кое-где как-раз сейчас нужен. В повышение выплат чиновникам, полиции, прокурорам, судьям, депутатам и прочим холуям власти. В телемарафет, на Евровидение и прочую хренотень.
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09.05.2025 13:09 Відповісти
а может не воровать! Может это поможет???
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09.05.2025 12:30 Відповісти
"парад 9 травня" ваше "свято"...хто буде вкладатися в армію, яка то воює то не воює -ненадійний партнер...для Нато чи країн Півночі чи Сходу Європи, факт. Цей "парад" буде мати не тільки політичні наслідки зовні України але і всередині...

2025, не 2022, зброя "було в руках", але але але...тепер просто заявах та позиції до "9 травня" можна дати ВСІМ політикам, публічним журналістам і тд оцінки, наприклад справжньої їх ролі і якості відносно війни, де ПРАВДА головна зброя, а зброя мати стріляти,а не мовчати
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09.05.2025 12:38 Відповісти
Після чергових ракетних ударів по містах України, політикам, патріотам журналістам і т.д не треба охати чи закликати не відомо до чого, дуже сильно боротися із корупцією у вишиватниках - ваше "свято" "парад 9 травня".
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09.05.2025 12:42 Відповісти
Це випадок, коли одна програна битва перекреслює значення інших битв за весь час до цього...тепер все треба починати з нуля, щоб досягти цілі, наприклад справедливого миру. Не важливо де ці битви -на фронті, в інфополі, дипломатії. Стадо політиків, політологів, експердів може вказати ще в 2025, коли буде можливість? Це типа еліта, ну тому не дивно що бусифікація, а не мобілізація, одні в схеми інші через Тису, логічне пояснення того що відбувається в суспісльстві чи ні? І тут ні Трамп, ні Мерц, ні лідер Сі, чи навіть путін не причому... тому що так звана еліта України недолуга, яка боїться правди, а суспільство ні і дії кожний в ньому згідно реалій. Тому відповідні рейтинги, прогляди на ютубах, оцінки подій, пусті розвмови і т д., цифри річ вперта.
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09.05.2025 13:05 Відповісти
цифри річ вперта, якщо конкретно по темі - сюди відноситься і обєми фінансування ВПК, наприклад ззовні...Україна як держава, похідна від типу еліти, ненадійний партнер для Заходу. Є інша оцінка на 2025 рік війни?
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09.05.2025 13:09 Відповісти
Для стабілізації фронту потрібна участь розстрільних команд для саботажників з Міноборони .
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09.05.2025 12:40 Відповісти
Здається мені, на одні і ті ж гроші в ЄС зможуть виготовити більше зброї, аніж в Україні. Не зважаючи на вигуки наших потужників про дешевші аналоги.
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09.05.2025 12:52 Відповісти
Тому і виконали держзамовлення в минулому році на 50%?
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09.05.2025 13:20 Відповісти
 
 