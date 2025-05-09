Україна потребує підтримки ОПК для стабілізації фронту, - Міноборони

Україна потребує додаткової військової підтримки для стабілізації ситуації на фронті та захисту мирного населення.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Сергій Боєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пріоритетними залишаються важка бронетехніка, системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракети до них. Боєв наголосив на необхідності інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зокрема у виробництво дронів і боєприпасів.

Він подякував європейським партнерам за надану допомогу та закликав до подальшої підтримки, наголосивши, що Росія не змінює своїх агресивних планів, а натомість нарощує потужності у виробництві озброєння.

"Український ОПК досяг спроможностей на рівні 35 млрд доларів, проте для їхнього використання на повну не вистачає фінансування. Інвестиції в український ОПК, зокрема через "данську модель" відіграють важливу роль, тому дуже важливо їх постійно збільшувати", - наголосив Боєв.

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