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Новости Коррупция в силовых структурах
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Задержан проректор военной академии, который заставлял подчиненных строить ему дом, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР по материалам УВБ Государственной пограничной службы задержали проректора национальной военной академии, который заставлял подчиненных строить частный дом на собственном земельном участке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что установило следствие?

С начала 2024 года чиновник систематически привлекал сотрудников академии к выполнению строительных работ на своем участке вместо надлежащего выполнения ими служебных обязанностей и прохождения военной службы. Сейчас установлено по меньшей мере пять таких лиц. Также проверяется информация о возможном использовании труда курсантов.

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задержан проректор
задержан проректор
задержан проректор
задержан проректор
задержан проректор
задержан проректор
задержан проректор
задержан проректор

"6 мая 2025 года работники ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемого и в помещениях учебного заведения. На территории строительства обнаружено большое количество имущества с инвентарными номерами академии - в частности, кровати, кондиционеры, обогреватели, сувенирную продукцию, а также строительные материалы (плитку, ламинат), приобретенные за средства государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Точный размер ущерба, нанесенного государству, устанавливается.

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Задержание проректора

Должностное лицо задержано и извещено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 УК Украины - превышение военным должностным лицом служебных полномочий и присвоение военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 450 тыс. грн и отстранения от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Автор: 

задержание (6679) махинации (583) военнослужащие (6158) ГБР (3007)


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Топ комментарии
+4
Черговий "одиничний випадок".
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09.05.2025 14:23
+4
застава у сумі 450 тис. грн ..?!
вони серьозно-10К$ ?
він же завтра у Відні буде пити каву,та насолоджуватись життям
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09.05.2025 14:35
+3
Це совкове лайно ще довго буде відхаркуватись. Дід так робив, батько так робив і я буду так робити... Вся люстрація тільки на папері, а підАри як були у владі так і залишились. Я добре пам'ятаю розпад совка, як вчорашні комуняки одягали жовто-сині прапірці на ласкани і почали себе бити в груди і розповідати як вони ******* незалежну Україну. І пам'ятаю одного замполіта який був ярим комунякою, потім після 1991-го ярим україністом, а як почалась повномаштабка здриснув десь в Ізраїль бо жінка у нього єврейка та ХВоточки зараз постить у Фейсбук.
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09.05.2025 14:43
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Правила форума Совет форумчан
Черговий "одиничний випадок".
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09.05.2025 14:23 Ответить
ну ладно в СССР генерала м солдаты строили ничо не было..нищета..но сейчас.21 век))
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09.05.2025 14:32 Ответить
Так він не на халяву, а за оцінки, так більше буде відмінників навчання.
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09.05.2025 15:52 Ответить
Окрім всього іншого є одне питання:
Нахріна їм будувати ВЛАСНИЙ будинок за допомогою ДИЛЕТАНТІВ?!!
Їм навіть на свою власність наплювати?
Чи такі тупі, гадають, що розчин замісят, цеглу покладуть і будуть хороми?
Без проекту, без розрахунку, без фахівців, зробити фундамент? Витягнути стіни? Покласти перекрытия? Та поставити дах?!
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09.05.2025 14:33 Ответить
+100
Верка, из бухгалтерии, веницианку затянет - закачаешься
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09.05.2025 15:13 Ответить
Та скоріше вони чорноробами працювали, подай, принеси, і платити не треба
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09.05.2025 15:55 Ответить
застава у сумі 450 тис. грн ..?!
вони серьозно-10К$ ?
він же завтра у Відні буде пити каву,та насолоджуватись життям
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09.05.2025 14:35 Ответить
мансарда якось так і зроблена - стеля в підлогу. Треба ж хоч метр стіни вертикальної.
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09.05.2025 14:37 Ответить
Горизонтальной. <60 см.
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09.05.2025 15:16 Ответить
не дивно, шо під "керівництвом" таких пузатих фаршированих "світил" військової науки молоді курсанти вчиняють самогубства з табельної
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09.05.2025 14:40 Ответить
Що ж то твориться, яка нафіг застава, необхідно понизити до рядового і відправити боронити Батьківщину! А кошти повернути народу України!
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09.05.2025 14:43 Ответить
Це совкове лайно ще довго буде відхаркуватись. Дід так робив, батько так робив і я буду так робити... Вся люстрація тільки на папері, а підАри як були у владі так і залишились. Я добре пам'ятаю розпад совка, як вчорашні комуняки одягали жовто-сині прапірці на ласкани і почали себе бити в груди і розповідати як вони ******* незалежну Україну. І пам'ятаю одного замполіта який був ярим комунякою, потім після 1991-го ярим україністом, а як почалась повномаштабка здриснув десь в Ізраїль бо жінка у нього єврейка та ХВоточки зараз постить у Фейсбук.
показать весь комментарий
09.05.2025 14:43 Ответить
Пузатого розкрадача позбавити звання і солдатом - до штурмового підрозділу. Перед тим повна конфіскація майна у купі з цим будинком, який передати сім"ї одного з героїв-ветеранів.
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09.05.2025 14:46 Ответить
хенерал - це не звання, це щастя
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09.05.2025 15:02 Ответить
А шщо тут такого? Тилові щури так привикли, їх вже не переробищ. Правда, є дуже дієві ліки, на нолі він швидко набереться розуму.
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09.05.2025 15:25 Ответить
Военный? Во время войны? Расстрелять наюх, и по тв показать.
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09.05.2025 15:54 Ответить
 
 