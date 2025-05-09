Задержан проректор военной академии, который заставлял подчиненных строить ему дом, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР по материалам УВБ Государственной пограничной службы задержали проректора национальной военной академии, который заставлял подчиненных строить частный дом на собственном земельном участке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что установило следствие?

С начала 2024 года чиновник систематически привлекал сотрудников академии к выполнению строительных работ на своем участке вместо надлежащего выполнения ими служебных обязанностей и прохождения военной службы. Сейчас установлено по меньшей мере пять таких лиц. Также проверяется информация о возможном использовании труда курсантов.

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"6 мая 2025 года работники ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемого и в помещениях учебного заведения. На территории строительства обнаружено большое количество имущества с инвентарными номерами академии - в частности, кровати, кондиционеры, обогреватели, сувенирную продукцию, а также строительные материалы (плитку, ламинат), приобретенные за средства государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Точный размер ущерба, нанесенного государству, устанавливается.

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Задержание проректора

Должностное лицо задержано и извещено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 УК Украины - превышение военным должностным лицом служебных полномочий и присвоение военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 450 тыс. грн и отстранения от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.