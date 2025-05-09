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Новости Киевский форум по безопасности
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Европа должна построить собственную военную силу, – главный редактор Gazeta Wyborcza Михник

главный редактор Gazeta Wyborcza Адам Михник

Украина для Европы и мира является местом, где защищается демократия, европейские страны должны построить собственную военную силу для защиты демократических ценностей.

Об этом сказал главный редактор Gazeta Wyborcza Адам Михник во время 17-го ежегодного Киевского Форума по безопасности под названием "UA: ОБЪЕДИНИМСЯ СНОВА, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ МИРОВОГО АГРЕССОРА", организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что сегодня Украина не только для Польши, но и для всей Европы и мира является образцом героизма, сопротивления российской агрессии Путина, то место, где защищается демократия", - сказал Адам Михник.

Он выразил убеждение в том, что президент России Путин "хочет ввести тоталитарные обычаи и тоталитарную систему настолько, насколько это будет возможно".

"Первой жертвой тоталитаризма Путина стала Россия, ведь прежде всего он уничтожил гражданское общество в своей стране", - добавил он.

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По оценке Михника, сегодня волна популизма в мире достигла США. "Это не та Америка, которую я знал.... не могу спокойно слышать, как президент США разговаривает с президентом Украины на языке Путина", - пояснил он.

Главный редактор Gazeta Wyborcza отметил, что действия президента США напоминают ему "путинизацию Соединенных Штатов". В этом контексте он выразил убеждение, что Европа должна "построить собственную милитарную силу" и роль Украины в этом контексте является фундаментальной.

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Европа (1874) Киевский форум по безопасности (144) война в Украине (4192)


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09.05.2025 19:00 Ответить
а що нато вже не те??
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09.05.2025 19:26 Ответить
Як писав Тичина:
Не той тепер Миргород
Хорол річка не та...
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09.05.2025 19:46 Ответить
Збройні сили Європи повинні становити щонайменше 3 мільйони, щоб бути готовими протистояти агресору. Але чи вистачить ресурсів воювати?
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09.05.2025 20:22 Ответить
Пан Адам правий на всі 100 ! Але ,починати "будувати власну мілітарну силу " Європі вже запізно . Краще приєднуйтесь до України , не ми до вас , а ви до нас .
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09.05.2025 22:50 Ответить
 
 