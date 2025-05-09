Европа должна построить собственную военную силу, – главный редактор Gazeta Wyborcza Михник

Украина для Европы и мира является местом, где защищается демократия, европейские страны должны построить собственную военную силу для защиты демократических ценностей.

Об этом сказал главный редактор Gazeta Wyborcza Адам Михник во время 17-го ежегодного Киевского Форума по безопасности под названием "UA: ОБЪЕДИНИМСЯ СНОВА, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ МИРОВОГО АГРЕССОРА", организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что сегодня Украина не только для Польши, но и для всей Европы и мира является образцом героизма, сопротивления российской агрессии Путина, то место, где защищается демократия", - сказал Адам Михник.

Он выразил убеждение в том, что президент России Путин "хочет ввести тоталитарные обычаи и тоталитарную систему настолько, насколько это будет возможно".

"Первой жертвой тоталитаризма Путина стала Россия, ведь прежде всего он уничтожил гражданское общество в своей стране", - добавил он.

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По оценке Михника, сегодня волна популизма в мире достигла США. "Это не та Америка, которую я знал.... не могу спокойно слышать, как президент США разговаривает с президентом Украины на языке Путина", - пояснил он.

Главный редактор Gazeta Wyborcza отметил, что действия президента США напоминают ему "путинизацию Соединенных Штатов". В этом контексте он выразил убеждение, что Европа должна "построить собственную милитарную силу" и роль Украины в этом контексте является фундаментальной.