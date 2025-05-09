Європа має збудувати власну мілітарну силу, – головред Gazeta Wyborcza Міхнік

Україна для Європи і світу є місцем, де борониться демократія, європейські країни мають збудувати власну воєнну силу для захисту демократичних цінностей.

Про це сказав головний редактор Gazeta Wyborcza Адам Міхнік під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Думаю, що сьогодні Україна не лише для Польщі, а й для всієї Європи і світу є зразком героїзму, опору російській агресії Путіна, те місце, де борониться демократія", - сказав Адам Міхнік.

Він висловив переконання в тому, що президент Росії Путін "хоче запровадити тоталітарні звичаї і тоталітарну систему настільки, наскільки це буде можливо".

"Першою жертвою тоталітаризму Путіна стала Росія, адже перш за все він знищив громадянське суспільство в своїй країні", - додав він.

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За оцінкою Міхніка, сьогодні хвиля популізму в світі досягла США. "Це не та Америка, яку я знав…. не можу спокійно чути, як президент США розмовляє з президентом України мовою Путіна", - пояснив він.

Головний редактор Gazeta Wyborcza зазначив, що дії президента США нагадують йому "путінізацію Сполучених Штатів". В цьому контексті він висловив переконання, що Європа має "збудувати власну мілітарну силу" і роль України в цьому контексті є фундаментальною.