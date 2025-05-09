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Новости Переименование Мексиканского залива
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Мексика подала в суд на Google из-за изменения названия Мексиканского залива на Американский

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна подала судебный иск на компанию Google из-за переименования Мексиканского залива в Американский для пользователей Google Maps из США.

Об этом сообщает Agence France-Press, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шейнбаум, иск уже подан, однако она не уточнила, когда именно это сделали и какой суд будет рассматривать дело.

Накануне, 8 мая, законодатели США проголосовали за изменение названия залива, превратив указ президента Дональда Трампа в федеральный закон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе поддержали идею о переименовании Мексиканского залива в Американский

Шейнбаум предупредила Google, который является частью технологического гиганта Alphabet, в феврале, что она рассматривает судебный иск, если компания не отменит свое решение.

Ее правительство утверждает, что указ Трампа по этому вопросу касается только той части континентального шельфа, которая принадлежит Соединенным Штатам.

"Все, что мы хотим, это чтобы указ, изданный правительством США, был соблюден", - сказала тогда Шейнбаум.

"Правительство США называет только часть континентального шельфа США Американским заливом, а не весь залив, потому что оно не имело бы полномочий называть весь залив", - добавила она.

В ответ на действия Трампа Шейнбаум предложила назвать Соединенные Штаты "Мексиканской Америкой", указывая на карту, датируемую до 1848 года, когда треть ее страны была захвачена Соединенными Штатами.

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Автор: 

Google (136) Мексика (118) суд (25113) США (26889)


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Топ комментарии
+5
Не теряйтесь, пацаны. Они залив, а вы все США на своих картах во что-нибудь отстойное переименуйте
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09.05.2025 20:59
+4
Понеслось..
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09.05.2025 20:56
+2
На Сигала могут даже не расчитытывать. Кацапы в Покровске буксуют. Его туда кинут.
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09.05.2025 21:20
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Понеслось..
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09.05.2025 20:56 Ответить
Ага, пошла веселуха...
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09.05.2025 20:59 Ответить
Чей борщ залив?
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09.05.2025 21:16 Ответить
Шось покладуть на ту Мексику, не рипайтесь дурно!
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09.05.2025 20:58 Ответить
Не теряйтесь, пацаны. Они залив, а вы все США на своих картах во что-нибудь отстойное переименуйте
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09.05.2025 20:59 Ответить
Перекриють контрабанду кокаїну і героїну - америки через тиждень не буде. Ніяка Національна Гвардія, Стівен Сігал і Чак Норіс не врятують.
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09.05.2025 21:14 Ответить
На Сигала могут даже не расчитытывать. Кацапы в Покровске буксуют. Его туда кинут.
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09.05.2025 21:20 Ответить
Без Сигала https://mover.uz/watch/165BZDHm никак
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09.05.2025 21:41 Ответить
Сигал трохи занят
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09.05.2025 21:20 Ответить
А до чого тут Гугл??? Якщо подаєш до суду то на конгрес США, але це сцикотно!!!
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09.05.2025 21:00 Ответить
Это, как кассиру в АТБ предъявлять за высокие цены в магазине
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09.05.2025 21:23 Ответить
драп перейняв "досвід" )(уйла. чим драп відрізняється від )(уйла? мексиканська затока стала американською, канада - провінція сша, гренландія - американська територія. два довбойоби.
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09.05.2025 21:01 Ответить
Ну не Трампівська ж затока - Мексика шо не Америка?
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09.05.2025 21:03 Ответить
Незабаром наші рідкісноземельні копалини перейменують на американські.
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09.05.2025 21:05 Ответить
Будь-яка країна може називати все що завгодно як хоче. Можна навіть Китай Чиною називати і ніяких проблем. Хоча китайці називають свою країну зовсім по іншому.
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09.05.2025 21:13 Ответить
Невже в Печерський суд подала?...
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09.05.2025 21:24 Ответить
Є суд, який ще більш зашкварніший, Оболонський.
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09.05.2025 22:03 Ответить
Це все дрібниці.
Скоро Трамп перейменує Америку на Трампонію - ніхто й не пікне.
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09.05.2025 21:32 Ответить
 
 