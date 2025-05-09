Мексика подала в суд на Google из-за изменения названия Мексиканского залива на Американский

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна подала судебный иск на компанию Google из-за переименования Мексиканского залива в Американский для пользователей Google Maps из США.

Об этом сообщает Agence France-Press, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шейнбаум, иск уже подан, однако она не уточнила, когда именно это сделали и какой суд будет рассматривать дело.

Накануне, 8 мая, законодатели США проголосовали за изменение названия залива, превратив указ президента Дональда Трампа в федеральный закон.

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Шейнбаум предупредила Google, который является частью технологического гиганта Alphabet, в феврале, что она рассматривает судебный иск, если компания не отменит свое решение.

Ее правительство утверждает, что указ Трампа по этому вопросу касается только той части континентального шельфа, которая принадлежит Соединенным Штатам.

"Все, что мы хотим, это чтобы указ, изданный правительством США, был соблюден", - сказала тогда Шейнбаум.

"Правительство США называет только часть континентального шельфа США Американским заливом, а не весь залив, потому что оно не имело бы полномочий называть весь залив", - добавила она.

В ответ на действия Трампа Шейнбаум предложила назвать Соединенные Штаты "Мексиканской Америкой", указывая на карту, датируемую до 1848 года, когда треть ее страны была захвачена Соединенными Штатами.

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