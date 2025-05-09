Мексика подала до суду на Google через зміну назви Мексиканської затоки на Американську

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що країна подала судовий позов на компанію Google через перейменування Мексиканської затоки на Американську для користувачів Google Maps із США.

Про це повідомляє Agence France-Press, передає Цензор.НЕТ.

За словами Шейнбаум, позов уже подано, однак вона не уточнила, коли саме це зробили та який суд розглядатиме справу.

Напередодні, 8 травня, законодавці США проголосували за зміну назви затоки, перетворивши указ президента Дональда Трампа на федеральний закон.

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Шейнбаум попередила Google, який є частиною технологічного гіганта Alphabet, у лютому, що вона розглядає судовий позов, якщо компанія не скасує своє рішення.

Її уряд стверджує, що указ Трампа з цього питання стосується лише тієї частини континентального шельфу, що належить Сполученим Штатам

"Все, що ми хочемо, це щоб указ, виданий урядом США, був дотриманий", - сказала тоді Шейнбаум.

"Уряд США називає лише частину континентального шельфу США Американською затокою, а не всю затоку, тому що він не мав би повноважень називати всю затоку", - додала вона.

У відповідь на дії Трампа Шейнбаум запропонувала назвати Сполучені Штати "Мексиканською Америкою", вказуючи на карту, що датується до 1848 року, коли третина її країни була захоплена Сполученими Штатами.

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