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Новини Перейменування Мексиканської затоки
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Мексика подала до суду на Google через зміну назви Мексиканської затоки на Американську

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що країна подала судовий позов на компанію Google через перейменування Мексиканської затоки на Американську для користувачів Google Maps із США.

Про це повідомляє Agence France-Press, передає Цензор.НЕТ.

За словами Шейнбаум, позов уже подано, однак вона не уточнила, коли саме це зробили та який суд розглядатиме справу.

Напередодні, 8 травня, законодавці США проголосували за зміну назви затоки, перетворивши указ президента Дональда Трампа на федеральний закон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конгресі підтримали ідею про перейменування Мексиканської затоки на Американську

Шейнбаум попередила Google, який є частиною технологічного гіганта Alphabet, у лютому, що вона розглядає судовий позов, якщо компанія не скасує своє рішення.

Її уряд стверджує, що указ Трампа з цього питання стосується лише тієї частини континентального шельфу, що належить Сполученим Штатам

"Все, що ми хочемо, це щоб указ, виданий урядом США, був дотриманий", - сказала тоді Шейнбаум.

"Уряд США називає лише частину континентального шельфу США Американською затокою, а не всю затоку, тому що він не мав би повноважень називати всю затоку", - додала вона.

У відповідь на дії Трампа Шейнбаум запропонувала назвати Сполучені Штати "Мексиканською Америкою", вказуючи на карту, що датується до 1848 року, коли третина її країни була захоплена Сполученими Штатами.

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Автор: 

Google (704) Мексика (117) суд (11703) США (23105)


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Топ коментарі
+2
Не теряйтесь, пацаны. Они залив, а вы все США на своих картах во что-нибудь отстойное переименуйте
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09.05.2025 20:59
+1
Понеслось..
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09.05.2025 20:56
+1
драп перейняв "досвід" )(уйла. чим драп відрізняється від )(уйла? мексиканська затока стала американською, канада - провінція сша, гренландія - американська територія. два довбойоби.
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09.05.2025 21:01
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Понеслось..
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09.05.2025 20:56 Відповісти
Ага, пошла веселуха...
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09.05.2025 20:59 Відповісти
Чей борщ залив?
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09.05.2025 21:16 Відповісти
Шось покладуть на ту Мексику, не рипайтесь дурно!
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09.05.2025 20:58 Відповісти
Не теряйтесь, пацаны. Они залив, а вы все США на своих картах во что-нибудь отстойное переименуйте
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09.05.2025 20:59 Відповісти
Перекриють контрабанду кокаїну і героїну - америки через тиждень не буде. Ніяка Національна Гвардія, Стівен Сігал і Чак Норіс не врятують.
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09.05.2025 21:14 Відповісти
На Сигала могут даже не расчитытывать. Кацапы в Покровске буксуют. Его туда кинут.
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09.05.2025 21:20 Відповісти
Без Сигала https://mover.uz/watch/165BZDHm никак
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09.05.2025 21:41 Відповісти
Сигал трохи занят
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09.05.2025 21:20 Відповісти
А до чого тут Гугл??? Якщо подаєш до суду то на конгрес США, але це сцикотно!!!
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09.05.2025 21:00 Відповісти
Это, как кассиру в АТБ предъявлять за высокие цены в магазине
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09.05.2025 21:23 Відповісти
драп перейняв "досвід" )(уйла. чим драп відрізняється від )(уйла? мексиканська затока стала американською, канада - провінція сша, гренландія - американська територія. два довбойоби.
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09.05.2025 21:01 Відповісти
Ну не Трампівська ж затока - Мексика шо не Америка?
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09.05.2025 21:03 Відповісти
Незабаром наші рідкісноземельні копалини перейменують на американські.
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09.05.2025 21:05 Відповісти
Будь-яка країна може називати все що завгодно як хоче. Можна навіть Китай Чиною називати і ніяких проблем. Хоча китайці називають свою країну зовсім по іншому.
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09.05.2025 21:13 Відповісти
Невже в Печерський суд подала?...
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09.05.2025 21:24 Відповісти
Це все дрібниці.
Скоро Трамп перейменує Америку на Трампонію - ніхто й не пікне.
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09.05.2025 21:32 Відповісти
 
 