Сибига провел встречу с главой МИД Германии Вадефулем: обсудили мирные усилия и необходимость усиления давления на РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с немецким коллегой Иоганном Вадефулем в Киеве, 9 мая. Дипломаты обсудили мирные усилия и необходимость усиления давления на Россию.

Об этом Сибига рассказал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я был рад встретиться с Иоганном Вадефулем в Украине во время визита европейских министров иностранных дел, который также является одним из его первых зарубежных визитов в должности нового Федерального министра иностранных дел Германии. Поддержка Германии спасает жизни украинцев и укрепляет Европу. Мы благодарны Германии за то, что она является одним из лидеров "Коалиции желающих", - рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Сибига проинформировал главу МИД ФРГ о ситуации на поле боя и нарушении Россией ею же объявленного так называемого "перемирия".

"Мы обсудили мирные усилия и необходимость усиления давления на Россию, чтобы она согласилась на полное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы также обсудили двустороннюю повестку дня, а также наши следующие совместные шаги и контакты на всех уровнях. Украина и вся Европа с нетерпением ждут решительного лидерства нового немецкого правительства", - подчеркнул глава МИД Украины.

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