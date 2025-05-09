Сибига провел встречу с Лемми: проинформировал о постоянных нарушениях Россией режима прекращения огня

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Рад был встретиться во Львове с моим британским коллегой и другом Дэвидом Лемми. Я благодарен за сегодняшнее объявление Великобританией крупнейшего пакета санкций против теневого флота России. Усиление давления и санкций на Россию является ключевым в повышении цены войны для агрессора", - отметил министр.

Сибига также рассказал, что проинформировал Лемми о текущей ситуации на поле боя и постоянных нарушениях Россией режима прекращения огня.



"Мы сосредоточились на дальнейших дипломатических усилиях и мероприятиях, направленных на достижение справедливого и прочного мира для Украины и всей Европы", - добавил глава МИД Украины.

Также читайте: РФ насмехается над международным сообществом, задерживая процесс прекращения огня, - глава МИД Литвы Будрис