РФ издевается над международным сообществом, задерживая процесс прекращения огня, - глава МИД Литвы Будрис

Затягивая процесс прекращения огня с Украиной, Россия насмехается над дипломатическими усилиями международного сообщества и Соединенных Штатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Конечно, прекращение огня необходимо, и недаром Украина два месяца назад заявила, что готова к безусловному прекращению огня. Россия два месяца медлит с этим, фактически насмехаясь над международным сообществом и дипломатическими усилиями США, осуществляя жестокие атаки на Украину", - заявил он.

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Будрис отметил, что прекращение огня позволило бы подготовиться к мирным переговорам и продемонстрировало бы истинные намерения Кремля.

"То, что мы видим с российской стороны, просто промедление и затягивание вопроса, демонстрирует, что Путин вообще не заинтересован в этом. И это обидно, очевидно, что он таким образом реагирует на дипломатические усилия США, которые мы, безусловно, поддерживаем", - добавил он.

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Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.