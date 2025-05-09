РФ глузує з міжнародної спільноти, затримуючи процес припинення вогню, - глава МЗС Литви Будріс
Затягуючи процес припинення вогню з Україною, Росія глузує з дипломатичних зусиль міжнародної спільноти та Сполучених Штатів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.
"Звичайно, припинення вогню необхідне, і недарма Україна два місяці тому заявила, що готова до безумовного припинення вогню. Росія два місяці зволікає з цим, фактично глузуючи з міжнародної спільноти і дипломатичних зусиль США, здійснюючи жорстокі атаки на Україну", - заявив він.
Будріс наголосив, що припинення вогню дало б змогу підготуватися до мирних переговорів і продемонструвало б справжні наміри Кремля.
"Те, що ми бачимо з російського боку, просто зволікання і затягування питання, демонструє, що Путін взагалі не зацікавлений у цьому. І це прикро, очевидно, що він таким чином реагує на дипломатичні зусилля США, які ми, безумовно, підтримуємо", - додав він.
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.
Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.
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