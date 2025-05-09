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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Сибіга провів зустріч із Леммі: поінформував про постійні порушення Росією режиму припинення вогню

Зустріч Сибіги і Леммі

Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Радий був зустрітися у Львові з моїм британським колегою та другом Девідом Леммі. Я вдячний за сьогоднішнє оголошення Великою Британією найбільшого пакету санкцій проти тіньового флоту Росії. Посилення тиску та санкцій на Росію є ключовим у підвищенні ціни війни для агресора", - зазначив міністр.

Сибіга також розповів, що поінформував Леммі про поточну ситуацію на полі бою та постійні порушення Росією режиму припинення вогню.

"Ми зосередилися на подальших дипломатичних зусиллях та заходах, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи", - додав глава МЗС України.

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09.05.2025 19:10 Відповісти
 
 