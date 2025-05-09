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Новини Зустріч Сибіги та Вадефуля
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Сибіга провів зустріч з главою МЗС Німеччини Вадефулем: обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на РФ

Сибіга провів зустріч із Вадефулем

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з німецьким колегою Йоганном Вадефулем у Києві, 9 травня. Дипломати обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я був радий зустрітися з Йоганном Вадефулем в Україні під час візиту європейських міністрів закордонних справ, який також є одним з його перших закордонних візитів на посаді нового Федерального міністра закордонних справ Німеччини. Підтримка Німеччини рятує життя українців та зміцнює Європу. Ми вдячні Німеччині за те, що вона є одним з лідерів Коаліції охочих", - розповів очільник зовнішньополітичного відомства.

Сибіга поінформував очільника МЗС ФРН про ситуацію на полі бою та порушення Росією нею ж оголошеного так званого "перемир'я".

"Ми обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію, щоб вона погодилася на повне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми також обговорили двосторонній порядок денний, а також наші наступні спільні кроки та контакти на всіх рівнях. Україна та вся Європа з нетерпінням чекають на рішуче лідерство нового німецького уряду", - наголосив очільник МЗС України.

Читайте також: Сибіга провів зустріч із Леммі: поінформував про постійні порушення Росією режиму припинення вогню

Автор: 

Німеччина (7398) Сибіга Андрій (434) Вадефуль Йоганн (3)


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Дипломати обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію.

Та ж вони це вже обговорювали 100500 разів!
Шо коїться з цим світом???
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09.05.2025 21:17 Відповісти
ГАвАрят, гАвАрят... Конгрес, нємци какіє то...
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09.05.2025 21:22 Відповісти
Интересно. Как Вадефуля дразнили в школе?
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09.05.2025 21:57 Відповісти
 
 