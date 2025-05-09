Россияне продвинулись возле Романовки, Александрополя и Новой Полтавки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупанты имеют продвижение возле трех населенных пунктов Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Романовки, Александрополя и Новой Полтавки", - говорится в сообщении.
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Це слова ні про що без конкретики.
Краще не нервувати а донатити, робити справу всяку, що веде до перемоги.
Підтримати Захисників і не хайпожорів🐸🐸🐸💩💩💩
2. Хто заважав ЗСУ підготуватись і підтягнути резерви?