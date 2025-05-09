РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7534 посетителя онлайн
Новости
872 5

Россияне продвинулись возле Романовки, Александрополя и Новой Полтавки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупанты имеют продвижение возле трех населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Романовки, Александрополя и Новой Полтавки", - говорится в сообщении.

карта продвижения врага

карта продвижения врага

карта продвижения врага

Смотрите также: Россияне оккупировали пять населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (9790) Краматорский район (275) Покровский район (606) Полтавка (3) Александрополь (2) Романовка (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** триколорні!
показать весь комментарий
10.05.2025 00:05 Ответить
В метрах? В кілометрах? В відсотках територій?
Це слова ні про що без конкретики.
Краще не нервувати а донатити, робити справу всяку, що веде до перемоги.
Підтримати Захисників і не хайпожорів🐸🐸🐸💩💩💩
показать весь комментарий
10.05.2025 00:09 Ответить
Народ донатить як може- а депутати вр(З)ради збільшили свої статки в два рази-ці мразі зовсім о)(уїли
показать весь комментарий
10.05.2025 00:25 Ответить
Ось вам і перемир'я,москалі підготувалися,підтягнули резерви,а наше військове начальство парад дивилися
показать весь комментарий
10.05.2025 00:09 Ответить
1. Діп Стейт завжди відстає на кілька днів.
2. Хто заважав ЗСУ підготуватись і підтягнути резерви?
показать весь комментарий
10.05.2025 02:01 Ответить
 
 