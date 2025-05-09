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Росіяни просунулися біля Романівки, Олександрополя та Нової Полтавки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські окупанти мають просування біля трьох населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Романівки, Олександрополя та Нової Полтавки", - йдеться у повідомленні.

мапа просування ворога

мапа просування ворога

мапа просування ворога

Дивіться також: Росіяни окупували п’ять населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Донецька область (8603) Краматорський район (280) Покровський район (615) Нова Полтавка (3) Олександропіль (2) Романівка (2)


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***** триколорні!
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10.05.2025 00:05 Відповісти
В метрах? В кілометрах? В відсотках територій?
Це слова ні про що без конкретики.
Краще не нервувати а донатити, робити справу всяку, що веде до перемоги.
Підтримати Захисників і не хайпожорів🐸🐸🐸💩💩💩
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10.05.2025 00:09 Відповісти
Народ донатить як може- а депутати вр(З)ради збільшили свої статки в два рази-ці мразі зовсім о)(уїли
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10.05.2025 00:25 Відповісти
Ось вам і перемир'я,москалі підготувалися,підтягнули резерви,а наше військове начальство парад дивилися
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10.05.2025 00:09 Відповісти
 
 