Росіяни просунулися біля Романівки, Олександрополя та Нової Полтавки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські окупанти мають просування біля трьох населених пунктів Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Романівки, Олександрополя та Нової Полтавки", - йдеться у повідомленні.
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Це слова ні про що без конкретики.
Краще не нервувати а донатити, робити справу всяку, що веде до перемоги.
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