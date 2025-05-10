НАБУ проводит масштабные обыски в командовании Нацгвардии по делу о хищении почти 200 млн грн, - СМИ

Второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах и Национальном антикоррупционном бюро.

Отмечается, что детективы НАБУ проводят обыски в рамках дела открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Детективы НАБУ пришли с обысками домой к:

командующему Нацгвардии бригадному генералу Александру Пивненко;

директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Сергею Гриценко;

директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Николаю Модлинскому;

заместителю директора Департамента логистики - начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковнику Александру Калатинцу;

начальнику управления расквартирования и капстроительства полковнику Денису Ганазе;

начальнику Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковнику Владимиру Федоровскому.

Обыски также проходят в служебных помещениях Центральной базы обеспечения ГУ НГУ.

По данным следствия, командующий Нацгвардии, сговорившись с другими должностными лицами, мог получить взятку в размере 190 млн грн. Подозреваемые могли получить средства за содействие заключению договоров и признание победителями конкретных предпринимателей при закупке товаров работ и услуг, заказчиком которых была Центральная база производственно-технологической комплектации Нацгвардии. Речь идет о получении автомобиля Toyota RAV-4 2023 года и нежилое помещение в более 70 квадратных метров в Киеве.

Кроме того, обыски у Гриценко, Калатинца, а также заместителя командующего НГУ бригадного генерала Александра Белоуса, проходят в рамках еще одного дела, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УКУ.

В этом случае следствие получило информацию, что указанные должностные лица возможно сговорились с ООО "БП ЭКСИМ МИРОВАЯ ОБОРОНА" и растратили 199 млн грн денег Нацгвардии. В частности, по данным следствия, фигурантов подозревают в закупке по завышенным ценам гусеничных бронетранспортеров серии FV.

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