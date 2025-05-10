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Новости Обыски в Нацгвардии
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НАБУ проводит масштабные обыски в командовании Нацгвардии по делу о хищении почти 200 млн грн, - СМИ

НАБУ проводит обыски в Нацгвардии

Второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах и Национальном антикоррупционном бюро.

Отмечается, что детективы НАБУ проводят обыски в рамках дела открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
  • ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Детективы НАБУ пришли с обысками домой к:

  • командующему Нацгвардии бригадному генералу Александру Пивненко;
  • директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Сергею Гриценко;
  • директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Николаю Модлинскому;
  • заместителю директора Департамента логистики - начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковнику Александру Калатинцу;
  • начальнику управления расквартирования и капстроительства полковнику Денису Ганазе;
  • начальнику Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковнику Владимиру Федоровскому.

Обыски также проходят в служебных помещениях Центральной базы обеспечения ГУ НГУ.

По данным следствия, командующий Нацгвардии, сговорившись с другими должностными лицами, мог получить взятку в размере 190 млн грн. Подозреваемые могли получить средства за содействие заключению договоров и признание победителями конкретных предпринимателей при закупке товаров работ и услуг, заказчиком которых была Центральная база производственно-технологической комплектации Нацгвардии. Речь идет о получении автомобиля Toyota RAV-4 2023 года и нежилое помещение в более 70 квадратных метров в Киеве.

Кроме того, обыски у Гриценко, Калатинца, а также заместителя командующего НГУ бригадного генерала Александра Белоуса, проходят в рамках еще одного дела, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УКУ.

В этом случае следствие получило информацию, что указанные должностные лица возможно сговорились с ООО "БП ЭКСИМ МИРОВАЯ ОБОРОНА" и растратили 199 млн грн денег Нацгвардии. В частности, по данным следствия, фигурантов подозревают в закупке по завышенным ценам гусеничных бронетранспортеров серии FV.

Читайте также: Антикоррупционные носки: НАБУ закупило зимние носки для спецназа по 373 гривни за пару

Автор: 

НАБУ (4224) обыск (1898) Национальная гвардия (2134)


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Топ комментарии
+8
Суцільні «бізнесмени» в силових та правових органах держави! Ось до чого призводить любов виборців до виходців з КВН!
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10.05.2025 13:14
+6
Все закінчиться Великим пшиком.
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10.05.2025 13:14
+4
Яке "можливе"? - навіть не сумнівайтесь! - вже писав - а де не крадуть? - пішли гроші допомоги з Заходу от очільники й запаковуються
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10.05.2025 13:12
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Яке "можливе"? - навіть не сумнівайтесь! - вже писав - а де не крадуть? - пішли гроші допомоги з Заходу от очільники й запаковуються
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10.05.2025 13:12 Ответить
Якщо таке в НГ відбувається - думаєте в ЗСУ , чи СБУ , не таке саме ... ?
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10.05.2025 13:38 Ответить
Суцільні «бізнесмени» в силових та правових органах держави! Ось до чого призводить любов виборців до виходців з КВН!
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10.05.2025 13:14 Ответить
Півненко в армії понад 20 років - до чого там КВН твій ?
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10.05.2025 13:41 Ответить
Ага, а за "крєпкіх хазяйствєннікафф", було інакше!!??
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10.05.2025 13:44 Ответить
За "крєпкіх хазяйствєннікафф" войны не было. Это інакше!!??
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10.05.2025 14:06 Ответить
Комусь не понравилось що Півненко бойовий генерал створив 1 корпус Азов, і призначив Прокопенко командувати. Ермак хотів поставити свою людину.
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10.05.2025 13:55 Ответить
Все закінчиться Великим пшиком.
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10.05.2025 13:14 Ответить
Обычным.
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10.05.2025 13:20 Ответить
Нацгвардія не є підрозділом ЗСУ.Після цієї керівництво Нацгвардії очолить Сирський.
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10.05.2025 13:36 Ответить
Найдут и заберут компы и мобильные телефоны.
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10.05.2025 13:18 Ответить
Не припиняємо донатити на нацгвардію. Алаверди, браття і сестри!
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10.05.2025 13:26 Ответить
Ти вже показав любов до України, так що сидів би мовчки. Ми донатимо тим що нас захищають, а ці своє отримують, якщо не зараз в суди, то прийде час і запитають всіх.
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10.05.2025 13:40 Ответить
Посадовці зайняли "кругову оборону" і посилають перевіряючих нах
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10.05.2025 13:27 Ответить
вийдуть на Порошенка )).. до бабки не ходи )))
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10.05.2025 13:31 Ответить
Це все мусора і блюдолизи: дармоїди і чиновники з космічними зарплатами і пенсіями на наші податки! Генерали і полковники :логістики, виробничо-технологічної комплектації, управління розквартирування і кап(кра)будівництва, управління автомобільної і бронетанкової техніки, купа заступників директорів ... і САМ командувач!
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10.05.2025 13:34 Ответить
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10.05.2025 13:35 Ответить
У Міненерго та Енергоатома рахунки розкрадання йдуть на мільярди.
НАБУ цього не бачить бо це кубишка ЗЄрмаків.
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10.05.2025 13:38 Ответить
На своїх солдат генералам насрати, бо думають тільки про грощі.
А потім дивуються, чого ніхто не хоче мобілізуватися.
Ці всі генерали та командуючі, рідну маму за гроші продадуть, а своїх солдат тим паче.
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10.05.2025 13:39 Ответить
Зеленський створив тотальтарно-корумповану систему. Десятки тисяч хлопців загинули через то, що вони крали,крали і крали, а їм не хватило елементарного для укритів і зброї. В Зеленського руки по лікоть в крові
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10.05.2025 13:40 Ответить
Якщо й починати з міністерства внутрішніх справ, то не з гвардії тре починати....
А краще з сухопутних військ, підрозділу центрів территоріального комплектування..
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10.05.2025 14:02 Ответить
 
 