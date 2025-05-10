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Новини Обшуки у Нацгвардії
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НАБУ проводить масштабні обшуки в командування Нацгвардії у справі про розкрадання майже 200 млн грн, - ЗМІ

НАБУ проводить обшуки у Нацгвардії

Другий день поспіль НАБУ проводить масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах та Національному антикорупційному бюро.

Зазначається, детективи НАБУ проводять обшуки в рамках справи, відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
  • ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до:

  • командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка;
  • директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;
  • директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;
  • заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця;
  • начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза;
  • начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Обшуки також відбуваються у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення ГУ НГУ.

За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн. Підозрювані могли отримати кошти за сприяння укладання договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів робіт та послуг, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Йдеться про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення у понад 70 квадратних метрів в Києві.

Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса відбуваються у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ.

У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ "БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА" та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корупція під час великої війни: НАБУ повідомило про ще одну підозру фігурантці справи про хабар Кубракову

Автор: 

НАБУ (5074) обшук (1974) Національна гвардія (1545)


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Топ коментарі
+9
Суцільні «бізнесмени» в силових та правових органах держави! Ось до чого призводить любов виборців до виходців з КВН!
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10.05.2025 13:14
+7
Все закінчиться Великим пшиком.
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10.05.2025 13:14
+4
Яке "можливе"? - навіть не сумнівайтесь! - вже писав - а де не крадуть? - пішли гроші допомоги з Заходу от очільники й запаковуються
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10.05.2025 13:12
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Яке "можливе"? - навіть не сумнівайтесь! - вже писав - а де не крадуть? - пішли гроші допомоги з Заходу от очільники й запаковуються
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10.05.2025 13:12 Відповісти
Якщо таке в НГ відбувається - думаєте в ЗСУ , чи СБУ , не таке саме ... ?
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10.05.2025 13:38 Відповісти
Суцільні «бізнесмени» в силових та правових органах держави! Ось до чого призводить любов виборців до виходців з КВН!
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10.05.2025 13:14 Відповісти
Півненко в армії понад 20 років - до чого там КВН твій ?
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10.05.2025 13:41 Відповісти
КВН не мій, а зеленського і про Півненка чи інших бойових генералів я нічого негативного ніколи не пишу!
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10.05.2025 14:42 Відповісти
Пивненко не боевой генерал а чёрт махровый появившийся в АТО в конце 2018 года в качестве начальника штаба бригады ( где ты видел что бы начальник штаба бригады принимал непосредственно участие хоть в одном боевом столкновении ) ?! все эти ваши боевые-генералы сплошные уроды и трусы никогда не принимавшие участия в боевых действиях хотябы в качестве командиров взводов ) боевые штабные крысы все ваши эти ,,воевые-хенералы,,
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10.05.2025 15:21 Відповісти
в какой армии ?! он до получения должности начальника штаба был опером в Омеге и никогда не принимал участия в непосредственном боевом столкновении или боевых операциях на земле )))) он имбицил и черт который наставил своих кумовей в каждую бригаду ( у него кумовей больше чем у киевского князя Владимира кристившего Русь ))))
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10.05.2025 15:23 Відповісти
Ага, а за "крєпкіх хазяйствєннікафф", було інакше!!??
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10.05.2025 13:44 Відповісти
За "крєпкіх хазяйствєннікафф" войны не было. Это інакше!!??
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10.05.2025 14:06 Відповісти
Комусь не понравилось що Півненко бойовий генерал створив 1 корпус Азов, і призначив Прокопенко командувати. Ермак хотів поставити свою людину.
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10.05.2025 13:55 Відповісти
Пошли выборы! Просто надо всю коррупцию скинуть на военных! ОПа не знала. Резников зайчик ! Умеров кристалл. Зеля -сила)))
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10.05.2025 14:16 Відповісти
Все закінчиться Великим пшиком.
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10.05.2025 13:14 Відповісти
Обычным.
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10.05.2025 13:20 Відповісти
Нацгвардія не є підрозділом ЗСУ.Після цієї керівництво Нацгвардії очолить Сирський.
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10.05.2025 13:36 Відповісти
Найдут и заберут компы и мобильные телефоны.
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10.05.2025 13:18 Відповісти
Ти вже показав любов до України, так що сидів би мовчки. Ми донатимо тим що нас захищають, а ці своє отримують, якщо не зараз в суди, то прийде час і запитають всіх.
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10.05.2025 13:40 Відповісти
Посадовці зайняли "кругову оборону" і посилають перевіряючих нах
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10.05.2025 13:27 Відповісти
вийдуть на Порошенка )).. до бабки не ходи )))
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10.05.2025 13:31 Відповісти
Це все мусора і блюдолизи: дармоїди і чиновники з космічними зарплатами і пенсіями на наші податки! Генерали і полковники :логістики, виробничо-технологічної комплектації, управління розквартирування і кап(кра)будівництва, управління автомобільної і бронетанкової техніки, купа заступників директорів ... і САМ командувач!
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10.05.2025 13:34 Відповісти
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10.05.2025 13:35 Відповісти
У Міненерго та Енергоатома рахунки розкрадання йдуть на мільярди.
НАБУ цього не бачить бо це кубишка ЗЄрмаків.
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10.05.2025 13:38 Відповісти
На своїх солдат генералам насрати, бо думають тільки про грощі.
А потім дивуються, чого ніхто не хоче мобілізуватися.
Ці всі генерали та командуючі, рідну маму за гроші продадуть, а своїх солдат тим паче.
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10.05.2025 13:39 Відповісти
Зеленський створив тотальтарно-корумповану систему. Десятки тисяч хлопців загинули через то, що вони крали,крали і крали, а їм не хватило елементарного для укритів і зброї. В Зеленського руки по лікоть в крові
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10.05.2025 13:40 Відповісти
Якщо й починати з міністерства внутрішніх справ, то не з гвардії тре починати....
А краще з сухопутних військ, підрозділу центрів территоріального комплектування..
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10.05.2025 14:02 Відповісти
Чекаємо в темі полум'яних борців проти всього того, що підриває обороноздатність країни) Але можемо й не дочекатися.
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10.05.2025 14:11 Відповісти
"А якщо хтось по шевській, то за одну поїздку на звозчику десятки солдатів у поході ноги потруть та ревматизм надовго придбають.

І ходили солдати напівроздягнені, у протухлих, запліснявілих кожушках, тоді як інтендантські «вась-сіясі» з фарбованими дульцинеями по «Ярах» їздили… За рахунок кожухів ротонди соболині купували їм і котикові манто.

І їли панове інтендантські «вась-сіясі» делікатеси заморські, а в армію йшло борошно з хробаками." (с)

І шо характерно, текст з книжки про ще дореволюційних диких і нецивілізованих москалів, а бач воно як...)
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10.05.2025 14:18 Відповісти
пусть ещё проверят киевское ТРК ( выходцы вч 3066) коммерсанты ещё те , Леонович , Рихтик и Цимбал )))) и разбираться с темой о советских подсумках которые обязали купить все. военнослужащим и сдать ( не выдавали ни одного и никому ) в пяти частях НГУ ( от чего цены на интернет-площадках выросли в 4 раза на данное советское барахло ) видимо их по кругу с этих же частей и продают )))) коммерсанты хреновы
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10.05.2025 15:16 Відповісти
 
 