РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10214 посетителей онлайн
Новости Смерть украинца в Польше
2 788 3

Тело украинца обнаружили в отеле в Кракове, полиция выясняет обстоятельства гибели

Тело украинца обнаружили в Кракове

В Кракове в отеле обнаружили тела двух мужчин, один из них является гражданином Украины, личность второго пока не установлена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, полиция рассматривает версии убийства и самоубийства, окончательные обстоятельства выясняет следствие.

Отмечается, что в отеле, расположенном в одном из общежитий на улице Реймонта в Кракове, были найдены тела двух мужчин. Об этом сообщили работники заведения, которые обратились в полицию после обнаружения тел в одном из номеров.

Как сообщила пресс-секретарь Воеводской комендатуры полиции Катажина Цисло, один из погибших - 58-летний мужчина, который жил в этом номере в течение последних двух лет. Другой также имел при себе документы, однако его личность еще окончательно не подтверждена. По предварительным данным, ему также 58 лет.

Также читайте: МИД требует расследования смерти украинца после избиения в Словакии

"Предварительное следствие указывает на то, что по крайней мере один из мужчин мог быть убит, а второй, вероятно, лишил себя жизни. Полиция не исключает, что смерть обоих наступила раньше - точное время и причины гибели должны установить судебно-медицинские эксперты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что погибший, личность которого уже установлена, является гражданином Украины. Правоохранители проводят дальнейшие следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

Также читайте: Более 80 украинцев депортированы из Польши за два месяца

Автор: 

Польша (8611) смерть (9284) украинцы (3897)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уехал два года назад из Украины, один, без семьи, убежал, то есть, искал более лёгкой, комфортной жизни, и скорее всего никогда не вернулся бы назад, зачем об этом ещё писать..
показать весь комментарий
11.05.2025 06:23 Ответить
Воно могло захищати свою країну та стати Героєм України!!! А померло безродне в чужій країні нікому не потрібне і не цікаве.... Мов якась шавка!!!
показать весь комментарий
11.05.2025 07:42 Ответить
Що за хрінь ви несете?!
Особисто все розслідували?
показать весь комментарий
11.05.2025 10:32 Ответить
 
 