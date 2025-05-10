Тело украинца обнаружили в отеле в Кракове, полиция выясняет обстоятельства гибели
В Кракове в отеле обнаружили тела двух мужчин, один из них является гражданином Украины, личность второго пока не установлена.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, полиция рассматривает версии убийства и самоубийства, окончательные обстоятельства выясняет следствие.
Отмечается, что в отеле, расположенном в одном из общежитий на улице Реймонта в Кракове, были найдены тела двух мужчин. Об этом сообщили работники заведения, которые обратились в полицию после обнаружения тел в одном из номеров.
Как сообщила пресс-секретарь Воеводской комендатуры полиции Катажина Цисло, один из погибших - 58-летний мужчина, который жил в этом номере в течение последних двух лет. Другой также имел при себе документы, однако его личность еще окончательно не подтверждена. По предварительным данным, ему также 58 лет.
"Предварительное следствие указывает на то, что по крайней мере один из мужчин мог быть убит, а второй, вероятно, лишил себя жизни. Полиция не исключает, что смерть обоих наступила раньше - точное время и причины гибели должны установить судебно-медицинские эксперты", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что погибший, личность которого уже установлена, является гражданином Украины. Правоохранители проводят дальнейшие следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.
