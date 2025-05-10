Тело украинца обнаружили в отеле в Кракове, полиция выясняет обстоятельства гибели

В Кракове в отеле обнаружили тела двух мужчин, один из них является гражданином Украины, личность второго пока не установлена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, полиция рассматривает версии убийства и самоубийства, окончательные обстоятельства выясняет следствие.

Отмечается, что в отеле, расположенном в одном из общежитий на улице Реймонта в Кракове, были найдены тела двух мужчин. Об этом сообщили работники заведения, которые обратились в полицию после обнаружения тел в одном из номеров.

Как сообщила пресс-секретарь Воеводской комендатуры полиции Катажина Цисло, один из погибших - 58-летний мужчина, который жил в этом номере в течение последних двух лет. Другой также имел при себе документы, однако его личность еще окончательно не подтверждена. По предварительным данным, ему также 58 лет.

Также читайте: МИД требует расследования смерти украинца после избиения в Словакии

"Предварительное следствие указывает на то, что по крайней мере один из мужчин мог быть убит, а второй, вероятно, лишил себя жизни. Полиция не исключает, что смерть обоих наступила раньше - точное время и причины гибели должны установить судебно-медицинские эксперты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что погибший, личность которого уже установлена, является гражданином Украины. Правоохранители проводят дальнейшие следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

Также читайте: Более 80 украинцев депортированы из Польши за два месяца