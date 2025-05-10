Тіло українця виявили в готелі у Кракові, поліція з’ясовує обставини загибелі
У Кракові в готелі виявили тіла двох чоловіків, один з них є громадянином України, особа другого наразі не встановлена.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, поліція розглядає версії вбивства та самогубства, остаточні обставини з’ясовує слідство.
Зазначається, що в готелі, розташованому в одному з гуртожитків на вулиці Реймонта в Кракові, було знайдено тіла двох чоловіків. Про це повідомили працівники закладу, які звернулися до поліції після виявлення тіл в одному із номерів.
Речниця Воєводської комендатури поліції Катажина Цісло, один із загиблих - 58-річний чоловік, який мешкав у цьому номері протягом останніх двох років. Інший також мав при собі документи, однак його особу ще остаточно не підтверджено. За попередніми даними, йому також 58 років.
"Попереднє слідство вказує на те, що принаймні один із чоловіків міг бути вбитий, а другий, імовірно, позбавив себе життя. Поліція не виключає, що смерть обох настала раніше - точний час і причини загибелі мають встановити судово-медичні експерти", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що загиблий, особу якого вже встановлено, є громадянином України. Правоохоронці проводять подальші слідчі дії, щоб з’ясувати обставини трагедії.
