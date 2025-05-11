США и Китай провели переговоры в Женеве о прекращении торговой войны, - СМИ
В субботу, 10 мая, США и Китай на уровне министров начали в Женеве переговоры по урегулированию торговой войны.
Об этом пишут Reuters и DW, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что переговоры продолжались примерно два часа. Американскую сторону представлял министр финансов США Скотт Бессент. Китайскую делегацию возглавил представитель государственного совета Китая, вице-премьер Хэ Лифэн.
На встрече в Женеве также присутствовал уполномоченный США по вопросам торговли Джеймисон Грир.
Как пишет Reuters, место проведения переговоров в швейцарском дипломатическом центре не было обнародовано. Однако очевидцы видели, как обе делегации возвращались в резиденцию посла Швейцарии в ООН.
Источники СМИ не раскрыли деталей встреч, однако рассказали, что переговоры продолжатся 11 мая.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение торговой сделки с Китаем, которая будет включать вопросы управления правами интеллектуальной собственности. По его словам, "справедливая сделка" должна решать этот вопрос.
Овации, ты в профите ))
первый квартал, как в х у й лономике, рост, но отрицательный
если сша получат два квартала падения - это называется рецессия
Останній раз це відбулося при Горбачові, коли Саудіти ціною на нафту добряче прищемили хвоста ссср...
Аналітики Goldman Sachs заявили в четвер, що ключовий показник інфляції фактично подвоїться до 4% до кінця року через торгову війну Трампа.
Взуття, одяг, побутова техніка, мікросхеми, товари для дітей, іграшки, спортивне обладнання, частини офісних машин і багато іншого надходять до США з Китаю в приголомшуючих обсягах.
Але зараз ці імпорти зменшуються.
Імпорт до Сполучених Штатів у другій половині 2025 року, за прогнозами Національної роздрібної федерації, зменшиться щонайменше на 20% в річному вимірі.
Зниження з Китаю буде ще більш помітним. Інвестиційний банк JPMorgan очікує зниження імпорту з Китаю на 80%.
а реальна економіка і політика вирішується в стороні від цього ідьйота.
Так, хтось на цих "американських горках", можливо" трохи "усрався", різного роду грантоїди та дармоїди менше отримають субвенцій. а рядовий споживач заплатить за це зі власної кішені через збільшення інфляції. Але, зрештою, інфляцію США також експортувати.
Враховуючи їхній дефіцит бюджету (2 трлн доларів), та дуже дорогий борг, яким вони могли переакредитуватися, ймовірно, це був найменш болісний спосіб, яким вони могли це вирішити.
А дурні тут ті, хто "хавав шоу", хто на цьому не заробив. Ми - дурні.