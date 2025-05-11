РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10075 посетителей онлайн
Новости Таможенная война США и Китая
2 114 13

США и Китай провели переговоры в Женеве о прекращении торговой войны, - СМИ

США и Китай провели переговоры в Женеве о прекращении торговой войны

В субботу, 10 мая, США и Китай на уровне министров начали в Женеве переговоры по урегулированию торговой войны.

Об этом пишут Reuters и DW, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что переговоры продолжались примерно два часа. Американскую сторону представлял министр финансов США Скотт Бессент. Китайскую делегацию возглавил представитель государственного совета Китая, вице-премьер Хэ Лифэн.

На встрече в Женеве также присутствовал уполномоченный США по вопросам торговли Джеймисон Грир.

Как пишет Reuters, место проведения переговоров в швейцарском дипломатическом центре не было обнародовано. Однако очевидцы видели, как обе делегации возвращались в резиденцию посла Швейцарии в ООН.

Источники СМИ не раскрыли деталей встреч, однако рассказали, что переговоры продолжатся 11 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение торговой сделки с Китаем, которая будет включать вопросы управления правами интеллектуальной собственности. По его словам, "справедливая сделка" должна решать этот вопрос.

Читайте также: США заключат соглашение с Китаем. Пекин сейчас переживает "очень тяжелые времена", - Трамп

Автор: 

Китай (3123) пошлина (516) США (27706) Скотт Бессент (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
и все это в тишине и без словесного поноса ржавого? значит сильно Китай прищимил
показать весь комментарий
10.05.2025 23:23 Ответить
+1
Как показать свою значимость ? Создать проблему и потом самому ее решить.
Овации, ты в профите ))
показать весь комментарий
10.05.2025 23:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и все это в тишине и без словесного поноса ржавого? значит сильно Китай прищимил
показать весь комментарий
10.05.2025 23:23 Ответить
Китай показав, хто у світі господар.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:25 Ответить
Как показать свою значимость ? Создать проблему и потом самому ее решить.
Овации, ты в профите ))
показать весь комментарий
10.05.2025 23:27 Ответить
так не бывает
первый квартал, как в х у й лономике, рост, но отрицательный
если сша получат два квартала падения - это называется рецессия
показать весь комментарий
11.05.2025 00:15 Ответить
мабуть усміхнені рашистські друзі із Китаю,вказали "краснову" місце "на гальорці..."
показать весь комментарий
10.05.2025 23:31 Ответить
От и все, полаяли и разошлись, забор сносят, чтобы сделать сша опять великой нужна война мировая, которая не затронет инфраструктуру и производственные мощностя сша, но *********** ее в китае, европе, парашке и т.д, а это нахер ни кому не надо и все понимают, что большая война это ***** всему, везде и всем!
показать весь комментарий
10.05.2025 23:33 Ответить
Можливо хватить всім розганяти тему "большойвойны", а почати розганяти тему "Величного Миру у Всьому Мирі".
Останній раз це відбулося при Горбачові, коли Саудіти ціною на нафту добряче прищемили хвоста ссср...
показать весь комментарий
10.05.2025 23:45 Ответить
А я не против как вопят "повторить", пусть и руснявым прижмут хвост обвалив цену на нефть! О каком великом мире во всьом мире можно говорить, если место шерифа занял барыга и выставил миру счет ввиде тарифов!
показать весь комментарий
10.05.2025 23:52 Ответить
нужна не мировая война, а война в ЕС
показать весь комментарий
11.05.2025 00:16 Ответить
Швидко Тампон обісрався. А як надував щоки
показать весь комментарий
11.05.2025 00:14 Ответить
CNN

Аналітики Goldman Sachs заявили в четвер, що ключовий показник інфляції фактично подвоїться до 4% до кінця року через торгову війну Трампа.

Взуття, одяг, побутова техніка, мікросхеми, товари для дітей, іграшки, спортивне обладнання, частини офісних машин і багато іншого надходять до США з Китаю в приголомшуючих обсягах.

Але зараз ці імпорти зменшуються.
Імпорт до Сполучених Штатів у другій половині 2025 року, за прогнозами Національної роздрібної федерації, зменшиться щонайменше на 20% в річному вимірі.
Зниження з Китаю буде ще більш помітним. Інвестиційний банк JPMorgan очікує зниження імпорту з Китаю на 80%.
показать весь комментарий
11.05.2025 00:21 Ответить
Трамп це вітрина ,шоу..він вважає що все буде ,як він забажає і всі побіжать цілувати його дупу...
а реальна економіка і політика вирішується в стороні від цього ідьйота.
показать весь комментарий
11.05.2025 00:55 Ответить
.. а за цим шоу Штати трохи знецінили свого боргу, вибили з рядом країн кращі для себе торговельні умови + різного роду "наближені" "наварилися" на фонді (було лише питання часу, коли її почнуть "здувати").
Так, хтось на цих "американських горках", можливо" трохи "усрався", різного роду грантоїди та дармоїди менше отримають субвенцій. а рядовий споживач заплатить за це зі власної кішені через збільшення інфляції. Але, зрештою, інфляцію США також експортувати.
Враховуючи їхній дефіцит бюджету (2 трлн доларів), та дуже дорогий борг, яким вони могли переакредитуватися, ймовірно, це був найменш болісний спосіб, яким вони могли це вирішити.
А дурні тут ті, хто "хавав шоу", хто на цьому не заробив. Ми - дурні.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:08 Ответить
 
 