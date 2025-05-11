США и Китай провели переговоры в Женеве о прекращении торговой войны, - СМИ

В субботу, 10 мая, США и Китай на уровне министров начали в Женеве переговоры по урегулированию торговой войны.

Об этом пишут Reuters и DW, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что переговоры продолжались примерно два часа. Американскую сторону представлял министр финансов США Скотт Бессент. Китайскую делегацию возглавил представитель государственного совета Китая, вице-премьер Хэ Лифэн.

На встрече в Женеве также присутствовал уполномоченный США по вопросам торговли Джеймисон Грир.

Как пишет Reuters, место проведения переговоров в швейцарском дипломатическом центре не было обнародовано. Однако очевидцы видели, как обе делегации возвращались в резиденцию посла Швейцарии в ООН.

Источники СМИ не раскрыли деталей встреч, однако рассказали, что переговоры продолжатся 11 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение торговой сделки с Китаем, которая будет включать вопросы управления правами интеллектуальной собственности. По его словам, "справедливая сделка" должна решать этот вопрос.

