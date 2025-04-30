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Новости Торговые войны Трампа Таможенная война США и Китая
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США заключат соглашение с Китаем. Пекин сейчас переживает "очень тяжелые времена", - Трамп

Трамп заявил о торговом соглашении США с Китаем

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение торговой сделки с Китаем, которая будет включать вопросы управления правами интеллектуальной собственности. По его словам, "справедливая сделка" должна решать этот вопрос.

Об этом он сказал во время встречи с руководством своей администрации в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что пошлины, введенные его администрацией, стимулируют инвестиции в США, тогда как Китай "сейчас находится в очень плохом положении".

"Я знаю, что сейчас Китай переживает очень тяжелые времена", - заявил он своим министрам.

Также читайте: Трамп о пошлинах в отношении Китая: Я не буду отменять, пока они не предложат чего-то существенного

"Я видел некоторые отчеты и не хочу, чтобы такое произошло с Китаем, я был действительно расстроен, когда об этом узнал", - добавил он.

Трамп отметил, что "очень" уважает президента Китая Си Цзиньпина и что между двумя странами ведутся переговоры. Он надеется на справедливое торговое соглашение с Китаем

Американский президент также утверждает, что "по всему Китаю закрываются заводы, потому что мы не покупаем их продукцию".

"Мы не хотим их продукции, если они не будут честными с нами. Это касается интеллектуальной собственности и других вещей", - сказал он.

По данным СМИ, экономика США претерпела худшие показатели за последние три года. В то же время Трамп утверждает, что его пошлины не виноваты в этом, и хвастается, что привлек в США инвестиций на сумму 8 трлн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай должен заключить соглашение с США, а не мы с ним, - Белый дом

Автор: 

Китай (2987) США (26763) Трамп Дональд (5331)


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Топ комментарии
+17
Фрік шоу
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30.04.2025 19:40
+12
Китай поставив на коліна руду мавпу. Трамп на коліна!
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30.04.2025 19:44
+9
Зараз вийде два китайці і в черговий раз дипломатично заявлять, що трамп пестякає дурної.
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30.04.2025 19:43
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Фрік шоу
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30.04.2025 19:40 Ответить
під червоною бейсболкою мабуть шарік для реднеків
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30.04.2025 19:45 Ответить
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30.04.2025 19:41 Ответить
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30.04.2025 19:43 Ответить
Зараз вийде два китайці і в черговий раз дипломатично заявлять, що трамп пестякає дурної.
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30.04.2025 19:43 Ответить
ну нічого іншого вони заявити і не можуть, і не заявлять навіть коли будуть за пайку рису битися.
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30.04.2025 21:32 Ответить
вже "справедлива угода" для США?

а минуло лише 100 днів президенства Найвеличнішого ІІ (Найвеличніший І править в Києві)

.
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30.04.2025 19:44 Ответить
Розважається, утирок.
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30.04.2025 19:44 Ответить
А китайці знають про угоду????
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30.04.2025 19:44 Ответить
Китай поставив на коліна руду мавпу. Трамп на коліна!
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30.04.2025 19:44 Ответить
Я знаю, що зараз Китай переживає дуже важкі часи", - заявив він Джерело: https://censor.net/ua/n3549730
- шкода , що Китай цього не знає ...
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30.04.2025 19:46 Ответить
Ну - насправді в економиці Китая таки дійсно серьозна срака!
Але якщо до Трампа вона була історично зумовлена, через обʼєктивні економічні причини, то тепер Китайці можуть називати Америку їхнім джерелом. Відтак - Китайці тепер гуртуються навколо КПК, і готові терпіти злидні, щоби тільки не стати на коліна перед американським шантажем!
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30.04.2025 20:33 Ответить
Стануть. Вже підготовлено список пунктів (імпорту зі США), які коммі_китай не обкладатиме 125% митом.

Принципи принципами, а "розкочегарену" економіку якось кочегарити треба. Інакше 400 мільйонів охлосу, що ще 30 років тому вирощували рис десь у Маньчжурії, почнуть ставити непотрібні питання.
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30.04.2025 20:52 Ответить
Це нормально!
Ізраіль теж нормально ставиться до імпорту товарі із "ворожих" територій, якщо замінити ці товари імпортом з інших, більш дружніх країн, буде економічно невигідно.
Насправді немає нічого поганого в експорті-імпорті доволі простих технологій і виробів, дивитись треба саме на проривні технологій і вироби, і тільки на них встановлювати торгівельні барʼєри і мита.
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30.04.2025 21:03 Ответить
Угу - наприклад Іран є смертельним ворогом Ізраїлю , але це не заважає Ізраїлю підтримувати відносини з РФією , яка є найкращим другом Ірану ... парадокс
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30.04.2025 21:08 Ответить
Саме так - світ не ділиться тільки на біле і чорне, є ще й півтони.
Наприклад - Україна могла би призначити Білорусь до вісі зла, але попри деякі не вельми дружні рішення і слова Бацьки, не спішить цього робити. І - думаю - правільно робить, бо політика - це не про сьогодення, а про перспективи на десятки років, і вміння приваблювати більш-менш нейтральні країни на свій бік.
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30.04.2025 21:16 Ответить
Наголосували ще одні...
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30.04.2025 19:46 Ответить
А как дышал... как дышал..!
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30.04.2025 19:47 Ответить
Ну-ну. Це звісно інформація від значно демократичних джерел, але ряд американців вказує що саме в США почали (або починають) закриватись ряд невеликих виробництв що були зорієнтовані на сировину та матеріали з КНР. А от тих хто переносе виробництво в США поки масово не спостерігається.
І хоча це звісно суб'єктивна інформація в людей що налаштовані проти Трампа, але вона цілком відповідає відкритим даним про стан економіки в США.
Втім телемарафон Fox News, трохи нацистського X, порція брехливого правдивогоTruth Social, і вуаля......3 строк від 73% від вірних послідовників гарантовано. А винний в усіх негараздах Порошенко Байден. І звісно трансгендери у спорті, з думками про них засипають і прокидаються MAGA виборці.
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30.04.2025 19:47 Ответить
Трамп усім допомогає, навіть Китаю
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30.04.2025 19:47 Ответить
Тампон бреше шо починає прозрівати. Мабуть до нього вже дійшло шо отримає пістона від Конгресу. До речі так було і попереднє його президенство. Нашкоде, потім пістон від Конгресу, і включає задню.
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30.04.2025 19:49 Ответить
А він хоч про це знає?
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30.04.2025 19:52 Ответить
Китайці розхвалили вождя "Рудого чуба", сказавши, що він "найвеличніший економіст Всесвіту". Тепер сидять і чекають, коли він розпливеться у самозакоханості", і заковтне наживку поглибше, а потім зроблять різку "підсічку" і "посадять на кукан" економіку США...
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30.04.2025 19:52 Ответить
ну це ти "пааастріл" оце ти канєшно видав аналітику, це точно по суфорофу аналітика, тільки не від слова аналіз, а від задній прохід.
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30.04.2025 21:38 Ответить
........................................
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30.04.2025 21:42 Ответить
Корочє, геній сдєлок. Рівня базарного кручу -вєрчу...
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30.04.2025 19:52 Ответить
Хтось у Жовтому домі скаже рудому дегенерату що це в економіці США пи#@ець а не Китаю ? З початку року ВВП впав на 0,3 % .
Вєрной дорогой веде товаріщь Краснов країну до нової жо.. пардон Великої депресії .
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30.04.2025 19:54 Ответить
ну як шо китай переживає дуже важкі часи ...то тоді Україна переживає , Апокаліпс ,завдяки китаю та русні !!! трамп бидло русняве ,може ти не туди оком накинув ?!
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30.04.2025 19:55 Ответить
BBC

Коли акції обвалилися після оголошення масштабних тарифів на початку квітня, Трамп непохитно порівнював свої приголомшливі мита з "ліками".

Однак після різкого розпродажу державних облігацій США, він зробив розворот, призупинивши на 90 днів більшість із тарифів. Торговельна війна похитнула довіру й до облігацій, які довго вважали безпечною інвестицією.

Відтоді Трамп натякнув на деескалацію торговельної напруженості з Китаєм, заявивши, що тарифи на китайські товари "суттєво знизяться, але вони не будуть нульовими".
Отже, експерти зазначають, що Пекін тепер знає, що ринок облігацій може вразити Трампа.
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30.04.2025 19:55 Ответить
Китай володіє державними облігаціями США на суму 700 мільярдів доларів. Лише Японія, союзник Америки, володіє більшою кількістю акцій.

Дехто стверджує, що це дає Пекіну важелі впливу: китайські ЗМІ регулярно озвучували ідею продажу або утримання від купівлі облігацій США як "зброю" у торговій війні.

Але експерти попереджають, що Китай не вийде неушкодженим з такої ситуації.

Швидше, це призведе до величезних втрат для інвестицій Пекіна на ринку облігацій та дестабілізує китайський юань.

Китай зможе чинити тиск за допомогою державних облігацій США "лише до певної межі".
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30.04.2025 19:57 Ответить
Однак, Китай може використати як зброю свою майже монополію на видобуток та переробку рідкісноземельних мінералів - групи елементів, важливих для передового технологічного виробництва.

Китай має величезні поклади таких елементів, як диспрозій, який використовують у магнітах в електромобілях та вітрових турбінах, та ітрій, який забезпечує термостійке покриття для реактивних двигунів.

Пекін вже у відповідь на останні тарифи Трампа обмежив експорт семи рідкісноземельних елементів, у тому числі тих, що необхідні для виробництва чіпів штучного інтелекту.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), на Китай припадає близько 61% виробництва рідкісноземельних елементів та 92% їх переробки.

Хоча Австралія, Японія та В'єтнам почали видобувати рідкісноземельні мінерали, ************ роки, перш ніж Китай зможуть виключити з ланцюга поставок.
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30.04.2025 19:58 Ответить
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30.04.2025 20:09 Ответить
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30.04.2025 20:19 Ответить
Хто ще не послав трампона? У перший строк президенства цього бізнесмена його послав північнокорейський пупсик (здається тричі чи двічі), а зараз вже Канада, Мексика, ЄС, Іран, московія, єменськи хусити (ще й літачок F-18 втопили) ну і, звісно, Китай. І це всього за 100 днів!
Добре, що у нашого "найвеличнішого" немає стільки досвіду у невігластві, бо вграв би Україну за рік, ІМХО.
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30.04.2025 20:20 Ответить
Трумп, обещал озолотить американцев и ввел пошлины на китайские товары, но потом,
Трумп увидел, что экономика Китая в тяжелом состоянии и отменил пошлины.
Сказочное обогащение американцев не состоялось!
Сосите оранжевый орган, пендоссы!
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30.04.2025 20:41 Ответить
американська велика економіка як титанік преться на китайський айсберг.
якби не наша війна то з задоволенням подивися б як ці дві падлюки порвуть один одного.
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30.04.2025 20:45 Ответить
...може навпаки?
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30.04.2025 20:46 Ответить
Фантазьор, ти мєня називалааа!
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30.04.2025 20:48 Ответить
важкі часи переживає саме США, а от чи Пекін - то не відомо
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30.04.2025 20:49 Ответить
Нє, це кетай укладе свій маленький член на твоє вєлічіє. Так що чекаємо: та ну на, мені з ними ще важче домовлятись, ніж з зєльонскім - я устал, я ухажу (с). Майстер укладати договори - скільки років він торгувався за маралаго? 8 чи 10?
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30.04.2025 21:05 Ответить
Блин, шут гороховый)))
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30.04.2025 21:13 Ответить
Щось його замкнуло на угодах замість міжнародних договорів.
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30.04.2025 21:17 Ответить
Whatever you say, say it with confidence. People don't want the truth, they want to be reassured that everything will be fine and that their leader is kicking everyone's ass.
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30.04.2025 21:19 Ответить
 
 