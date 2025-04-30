США заключат соглашение с Китаем. Пекин сейчас переживает "очень тяжелые времена", - Трамп
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение торговой сделки с Китаем, которая будет включать вопросы управления правами интеллектуальной собственности. По его словам, "справедливая сделка" должна решать этот вопрос.
Об этом он сказал во время встречи с руководством своей администрации в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
Трамп заявил, что пошлины, введенные его администрацией, стимулируют инвестиции в США, тогда как Китай "сейчас находится в очень плохом положении".
"Я знаю, что сейчас Китай переживает очень тяжелые времена", - заявил он своим министрам.
"Я видел некоторые отчеты и не хочу, чтобы такое произошло с Китаем, я был действительно расстроен, когда об этом узнал", - добавил он.
Трамп отметил, что "очень" уважает президента Китая Си Цзиньпина и что между двумя странами ведутся переговоры. Он надеется на справедливое торговое соглашение с Китаем
Американский президент также утверждает, что "по всему Китаю закрываются заводы, потому что мы не покупаем их продукцию".
"Мы не хотим их продукции, если они не будут честными с нами. Это касается интеллектуальной собственности и других вещей", - сказал он.
По данным СМИ, экономика США претерпела худшие показатели за последние три года. В то же время Трамп утверждает, что его пошлины не виноваты в этом, и хвастается, что привлек в США инвестиций на сумму 8 трлн долларов.
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а минуло лише 100 днів президенства Найвеличнішого ІІ (Найвеличніший І править в Києві)
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- шкода , що Китай цього не знає ...
Але якщо до Трампа вона була історично зумовлена, через обʼєктивні економічні причини, то тепер Китайці можуть називати Америку їхнім джерелом. Відтак - Китайці тепер гуртуються навколо КПК, і готові терпіти злидні, щоби тільки не стати на коліна перед американським шантажем!
Принципи принципами, а "розкочегарену" економіку якось кочегарити треба. Інакше 400 мільйонів охлосу, що ще 30 років тому вирощували рис десь у Маньчжурії, почнуть ставити непотрібні питання.
Ізраіль теж нормально ставиться до імпорту товарі із "ворожих" територій, якщо замінити ці товари імпортом з інших, більш дружніх країн, буде економічно невигідно.
Насправді немає нічого поганого в експорті-імпорті доволі простих технологій і виробів, дивитись треба саме на проривні технологій і вироби, і тільки на них встановлювати торгівельні барʼєри і мита.
Наприклад - Україна могла би призначити Білорусь до вісі зла, але попри деякі не вельми дружні рішення і слова Бацьки, не спішить цього робити. І - думаю - правільно робить, бо політика - це не про сьогодення, а про перспективи на десятки років, і вміння приваблювати більш-менш нейтральні країни на свій бік.
І хоча це звісно суб'єктивна інформація в людей що налаштовані проти Трампа, але вона цілком відповідає відкритим даним про стан економіки в США.
Втім
телемарафонFox News, трохи нацистськогоX, порція брехливогоправдивогоTruth Social, і вуаля......3 строк від 73%від вірних послідовників гарантовано. А винний в усіх негараздах ПорошенкоБайден. І звісно трансгендери у спорті, з думками про них засипають і прокидаються MAGA виборці.
Вєрной дорогой веде товаріщь Краснов країну до нової жо.. пардон Великої депресії .
Коли акції обвалилися після оголошення масштабних тарифів на початку квітня, Трамп непохитно порівнював свої приголомшливі мита з "ліками".
Однак після різкого розпродажу державних облігацій США, він зробив розворот, призупинивши на 90 днів більшість із тарифів. Торговельна війна похитнула довіру й до облігацій, які довго вважали безпечною інвестицією.
Відтоді Трамп натякнув на деескалацію торговельної напруженості з Китаєм, заявивши, що тарифи на китайські товари "суттєво знизяться, але вони не будуть нульовими".
Отже, експерти зазначають, що Пекін тепер знає, що ринок облігацій може вразити Трампа.
Дехто стверджує, що це дає Пекіну важелі впливу: китайські ЗМІ регулярно озвучували ідею продажу або утримання від купівлі облігацій США як "зброю" у торговій війні.
Але експерти попереджають, що Китай не вийде неушкодженим з такої ситуації.
Швидше, це призведе до величезних втрат для інвестицій Пекіна на ринку облігацій та дестабілізує китайський юань.
Китай зможе чинити тиск за допомогою державних облігацій США "лише до певної межі".
Китай має величезні поклади таких елементів, як диспрозій, який використовують у магнітах в електромобілях та вітрових турбінах, та ітрій, який забезпечує термостійке покриття для реактивних двигунів.
Пекін вже у відповідь на останні тарифи Трампа обмежив експорт семи рідкісноземельних елементів, у тому числі тих, що необхідні для виробництва чіпів штучного інтелекту.
За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), на Китай припадає близько 61% виробництва рідкісноземельних елементів та 92% їх переробки.
Хоча Австралія, Японія та В'єтнам почали видобувати рідкісноземельні мінерали, ************ роки, перш ніж Китай зможуть виключити з ланцюга поставок.
Добре, що у нашого "найвеличнішого" немає стільки досвіду у невігластві, бо вграв би Україну за рік, ІМХО.
Трумп увидел, что экономика Китая в тяжелом состоянии и отменил пошлины.
Сказочное обогащение американцев не состоялось!
Сосите оранжевый орган, пендоссы!
якби не наша війна то з задоволенням подивися б як ці дві падлюки порвуть один одного.