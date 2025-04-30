США заключат соглашение с Китаем. Пекин сейчас переживает "очень тяжелые времена", - Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение торговой сделки с Китаем, которая будет включать вопросы управления правами интеллектуальной собственности. По его словам, "справедливая сделка" должна решать этот вопрос.

Об этом он сказал во время встречи с руководством своей администрации в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что пошлины, введенные его администрацией, стимулируют инвестиции в США, тогда как Китай "сейчас находится в очень плохом положении".

"Я знаю, что сейчас Китай переживает очень тяжелые времена", - заявил он своим министрам.

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"Я видел некоторые отчеты и не хочу, чтобы такое произошло с Китаем, я был действительно расстроен, когда об этом узнал", - добавил он.

Трамп отметил, что "очень" уважает президента Китая Си Цзиньпина и что между двумя странами ведутся переговоры. Он надеется на справедливое торговое соглашение с Китаем

Американский президент также утверждает, что "по всему Китаю закрываются заводы, потому что мы не покупаем их продукцию".

"Мы не хотим их продукции, если они не будут честными с нами. Это касается интеллектуальной собственности и других вещей", - сказал он.

По данным СМИ, экономика США претерпела худшие показатели за последние три года. В то же время Трамп утверждает, что его пошлины не виноваты в этом, и хвастается, что привлек в США инвестиций на сумму 8 трлн долларов.

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