Трамп о пошлинах в отношении Китая: Я не буду отменять, пока они не предложат чего-то существенного

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет отменять тарифы на импорт из Китая, если Пекин не предложит "чего-то существенного". Он уточнил, что это может быть открытая торговля в Китае.

Об этом глава Белого дома сказал по дороге в Рим, цитирует CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не буду отменять это, если они не дадут нам чего-то, знаете, существенного - в противном случае я не буду отменять этого",- заявил американский лидер.

В ответ на уточнение журналистов о том, что он имеет в виду, когда говорит о "чем-то существенном", Трамп сказал журналистам, что это может быть открытая торговля в Китае.

"Позвольте нам зайти и поработать в Китае, потому что, если честно, именно этого мы хотели в прошлый раз. Мы почти это получили, а потом они отказались от этого соглашения. Мы имели возможность пойти в Китай и продавать нашу продукцию, продавать наши товары. Другими словами, это называется "открытый Китай", это было бы замечательно, и это была бы большая победа", - сказал президент США.

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Пошлины США против Китая

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.

Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.

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