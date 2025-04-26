Трамп о пошлинах в отношении Китая: Я не буду отменять, пока они не предложат чего-то существенного
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет отменять тарифы на импорт из Китая, если Пекин не предложит "чего-то существенного". Он уточнил, что это может быть открытая торговля в Китае.
Об этом глава Белого дома сказал по дороге в Рим, цитирует CNN, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не буду отменять это, если они не дадут нам чего-то, знаете, существенного - в противном случае я не буду отменять этого",- заявил американский лидер.
В ответ на уточнение журналистов о том, что он имеет в виду, когда говорит о "чем-то существенном", Трамп сказал журналистам, что это может быть открытая торговля в Китае.
"Позвольте нам зайти и поработать в Китае, потому что, если честно, именно этого мы хотели в прошлый раз. Мы почти это получили, а потом они отказались от этого соглашения. Мы имели возможность пойти в Китай и продавать нашу продукцию, продавать наши товары. Другими словами, это называется "открытый Китай", это было бы замечательно, и это была бы большая победа", - сказал президент США.
Пошлины США против Китая
Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.
После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.
Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.
Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.
Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.
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Уряд Сі Цзіньпіна заявляв, що відкритий до діалогу, але попереджав, що в разі потреби "битиметься до кінця".
Китайський експорт до США обкладений тарифами до 245%, Пекін також відповів 125% митом на американський імпорт. Споживачі, підприємства та ринки готові до ще більшої невизначеності.
З населенням 1.416096094 мільярдa людей, Китай також має величезний внутрішній ринок, який може трохи зменшити тиск на експортерів, що страждають від мит.
Торгівля з США - всього 15% китайської зовнішньої торгівлі.
За часів Сі Цзіньпіна Китай змагається зі США за технологічне домінування.
Пекін багато інвестував у вітчизняні технології, від відновлюваних джерел енергії до чіпів та штучного інтелекту.
Нещодавно Пекін оголосив про плани витратити понад трильйон доларів протягом наступного десятиліття на підтримку інновацій у сфері штучного інтелекту.
Китайські виробники на кожному етапі ланцюга поставок дали країні багаторічну перевагу, для відновлення якої знадобиться час.
Цей неперевершений досвід у сфері ланцюгів поставок та урядова підтримка зробили Китай грізним супротивником у цій торговельній війні - у певному сенсі Пекін готувався до цього ще з попереднього терміну Трампа.
Це не означає, що США, найбільша економіка світу, не є ключовим торговельним партнером для Китаю. Але це означає, що Вашингтону буде нелегко загнати Китай у кут.
Однак після різкого розпродажу державних облігацій США, він зробив розворот, призупинивши на 90 днів більшість із тарифів. Торговельна війна похитнула довіру й до облігацій, які довго вважали безпечною інвестицією.
Відтоді Трамп натякнув на деескалацію торговельної напруженості з Китаєм, заявивши, що тарифи на китайські товари "суттєво знизяться, але вони не будуть нульовими".
Отже, експерти зазначають, що Пекін тепер знає, що ринок облігацій може вразити Трампа.
Пекін вже у відповідь на останні тарифи Трампа обмежив експорт семи рідкісноземельних елементів, у тому числі тих, що необхідні для виробництва чіпів штучного інтелекту.
За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), на Китай припадає близько 61% виробництва рідкісноземельних елементів та 92% їх переробки.
Хоча Австралія, Японія та В'єтнам почали видобувати рідкісноземельні мінерали, ************ роки, перш ніж Китай зможуть виключити з ланцюга поставок.
так що Китаю даже вигодно зараз розірвати відносини з США . це дасть великий буст китайській економіці.
можливо Китай спеціально заманював західні компанії до себе, щоб в певний момент їх націоналізувати.
а не треба було розміщати компанії в диктаторських країнах!
вже в росії нарозміщали!
і це при тому, що Янукович намагався говорити українською, а трамп говонить рідною для нього мовою
я хз як американці обрали такого ---ла який навіть мовою шкільного рівня не володіє