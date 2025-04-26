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Новости Таможенная война США и Китая
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Трамп о пошлинах в отношении Китая: Я не буду отменять, пока они не предложат чего-то существенного

Трамп о пошлинах в отношении КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет отменять тарифы на импорт из Китая, если Пекин не предложит "чего-то существенного". Он уточнил, что это может быть открытая торговля в Китае.

Об этом глава Белого дома сказал по дороге в Рим, цитирует CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не буду отменять это, если они не дадут нам чего-то, знаете, существенного - в противном случае я не буду отменять этого",- заявил американский лидер.

В ответ на уточнение журналистов о том, что он имеет в виду, когда говорит о "чем-то существенном", Трамп сказал журналистам, что это может быть открытая торговля в Китае.

"Позвольте нам зайти и поработать в Китае, потому что, если честно, именно этого мы хотели в прошлый раз. Мы почти это получили, а потом они отказались от этого соглашения. Мы имели возможность пойти в Китай и продавать нашу продукцию, продавать наши товары. Другими словами, это называется "открытый Китай", это было бы замечательно, и это была бы большая победа", - сказал президент США.

Читайте также: Пошлины Трампа сорвали поставки самолетов Boeing для китайской авиакомпании,- Reuters

Пошлины США против Китая

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.

Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.

Читайте также: Китай отменил пошлины на американские полупроводники

Автор: 

Китай (2980) пошлина (468) США (26701) Трамп Дональд (5260)


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Топ комментарии
+6
отак до ксерокса, памперса, джипа і т.п. добавиться слово трамп для точного і стислого позначення абсолютно конченого ідіота.
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26.04.2025 01:07
+6
Міньєт у виконанні президента США хіба не суттєво? До поки ще ніхто не бачив.
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26.04.2025 02:11
+4
Китай зараз візьме і розірве всі відносини з США і націоналізує американські компанії, американські телефони айфон ,американські автомобілі tesla , американські процесори intel та AMD , і передасть ці технології у власність держави . ці всі технології будуть відкриті і будуть доступні для всіх китайських компаній. китайські компанії будуть їх використовувати.
так що Китаю даже вигодно зараз розірвати відносини з США . це дасть великий буст китайській економіці.
можливо Китай спеціально заманював західні компанії до себе, щоб в певний момент їх націоналізувати.
а не треба було розміщати компанії в диктаторських країнах!
вже в росії нарозміщали!
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26.04.2025 01:01
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BBC

Уряд Сі Цзіньпіна заявляв, що відкритий до діалогу, але попереджав, що в разі потреби "битиметься до кінця".

Китайський експорт до США обкладений тарифами до 245%, Пекін також відповів 125% митом на американський імпорт. Споживачі, підприємства та ринки готові до ще більшої невизначеності.
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26.04.2025 01:00 Ответить
Китай - друга за величиною економіка світу, а це означає, що він може витримати вплив мит краще, ніж інші менші країни.

З населенням 1.416096094 мільярдa людей, Китай також має величезний внутрішній ринок, який може трохи зменшити тиск на експортерів, що страждають від мит.

Торгівля з США - всього 15% китайської зовнішньої торгівлі.
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26.04.2025 01:05 Ответить
Китай завжди був світовою фабрикою, але країна вкладає мільярди, щоб стати набагато просунутішою.

​​За часів Сі Цзіньпіна Китай змагається зі США за технологічне домінування.

Пекін багато інвестував у вітчизняні технології, від відновлюваних джерел енергії до чіпів та штучного інтелекту.

Нещодавно Пекін оголосив про плани витратити понад трильйон доларів протягом наступного десятиліття на підтримку інновацій у сфері штучного інтелекту.
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26.04.2025 01:07 Ответить
Американські компанії намагалися перенести свої ланцюги поставок з Китаю, але їм було важко знайти таку ж масштабну інфраструктуру та кваліфіковану робочу силу в інших місцях.

Китайські виробники на кожному етапі ланцюга поставок дали країні багаторічну перевагу, для відновлення якої знадобиться час.

Цей неперевершений досвід у сфері ланцюгів поставок та урядова підтримка зробили Китай грізним супротивником у цій торговельній війні - у певному сенсі Пекін готувався до цього ще з попереднього терміну Трампа.
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26.04.2025 01:08 Ответить
США більше не є найбільшим експортним ринком Китаю: це місце тепер належить Південно-Східній Азії. Фактично, Китай був найбільшим торговельним партнером для 60 країн у 2023 році - майже вдвічі більше, ніж США. Він є найбільшим експортером світу й отримав рекордний профіцит у 1 трлн доларів на кінець 2024 року.

Це не означає, що США, найбільша економіка світу, не є ключовим торговельним партнером для Китаю. Але це означає, що Вашингтону буде нелегко загнати Китай у кут.
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26.04.2025 01:09 Ответить
Коли акції обвалилися після оголошення масштабних тарифів на початку квітня, Трамп непохитно порівнював свої приголомшливі мита з "ліками".

Однак після різкого розпродажу державних облігацій США, він зробив розворот, призупинивши на 90 днів більшість із тарифів. Торговельна війна похитнула довіру й до облігацій, які довго вважали безпечною інвестицією.

Відтоді Трамп натякнув на деескалацію торговельної напруженості з Китаєм, заявивши, що тарифи на китайські товари "суттєво знизяться, але вони не будуть нульовими".

Отже, експерти зазначають, що Пекін тепер знає, що ринок облігацій може вразити Трампа.
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26.04.2025 01:11 Ответить
Китай може використати як зброю свою майже монополію на видобуток та переробку рідкісноземельних мінералів.

Пекін вже у відповідь на останні тарифи Трампа обмежив експорт семи рідкісноземельних елементів, у тому числі тих, що необхідні для виробництва чіпів штучного інтелекту.
За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), на Китай припадає близько 61% виробництва рідкісноземельних елементів та 92% їх переробки.

Хоча Австралія, Японія та В'єтнам почали видобувати рідкісноземельні мінерали, ************ роки, перш ніж Китай зможуть виключити з ланцюга поставок.
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26.04.2025 01:13 Ответить
Дуже спекулятивно, особливо про 15%. Майже вся азія працює на експорт и получає з Китаю запчастини / полуфабрикати / матеріали. Якщо ці цепочки також рухнуть, ці країни перестануть закупляти вищевказане. І тоді експорт Китая обвалиться набагато більше чим на 15%. Аналогічно з Европою...
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26.04.2025 03:18 Ответить
если эти цепочки рухнут, то не нaчнутся ли в тех стрaнaх голодные бунты?
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26.04.2025 05:44 Ответить
Китай зараз візьме і розірве всі відносини з США і націоналізує американські компанії, американські телефони айфон ,американські автомобілі tesla , американські процесори intel та AMD , і передасть ці технології у власність держави . ці всі технології будуть відкриті і будуть доступні для всіх китайських компаній. китайські компанії будуть їх використовувати.
так що Китаю даже вигодно зараз розірвати відносини з США . це дасть великий буст китайській економіці.
можливо Китай спеціально заманював західні компанії до себе, щоб в певний момент їх націоналізувати.
а не треба було розміщати компанії в диктаторських країнах!
вже в росії нарозміщали!
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26.04.2025 01:01 Ответить
фігня повна - нема там що націоналізувати, це фікція, яка має ціну, поки її купують.
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26.04.2025 01:09 Ответить
Американці не хочуть працювати на фабриках і заводах! Тому будуть і далі купувати китайський ширпотреб.
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26.04.2025 01:27 Ответить
споживанням ширпотребу керує не китай, він лише швидко штампує те, що у тренді. трамп просто старий вже, тому спішить, а було би в нього ще років 10 в запасі, то йому би маск популярно розказав, як залишити китай без покупців.
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26.04.2025 02:45 Ответить
Масканутий за Китай глотку перегризе, у нього там повно різних виробництв
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26.04.2025 06:59 Ответить
отак до ксерокса, памперса, джипа і т.п. добавиться слово трамп для точного і стислого позначення абсолютно конченого ідіота.
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26.04.2025 01:07 Ответить
Міньєт у виконанні президента США хіба не суттєво? До поки ще ніхто не бачив.
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26.04.2025 02:11 Ответить
А як шо запропонують особисто тобі та сша разом з тобою підти на ...й це буде суттева пропозиція?
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26.04.2025 05:03 Ответить
Донья ПНХ, ушльопок.
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26.04.2025 06:13 Ответить
Китай готувався до тарифної війни Трампа, і Китай може чекати, у них є відповідне прислів'я - чекати, поки труп ворога пропливе мимо тебе по річці - натомість у Трампа з часом проблеми.
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26.04.2025 06:13 Ответить
У нього з головою проблеми, а час і так закінчився
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26.04.2025 06:54 Ответить
Пока вони тебе не пошлють.... Найшов з кім гратися, вони ху...лостаном керують, а він тобою
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26.04.2025 06:53 Ответить
Отличная работа мистер Трамп,поставить краснопузых маоистов на место давно пора,и не забывайте про другую свою обязанность - избавить Украину от промосковского шапито и их клоунов.
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26.04.2025 07:24 Ответить
Тарифи це не кавалерійський палаш, а скальпель хірурга. Трамп про це не знає бо тупий ідіот. Важко зрозуміти як взагалі така безграмотна в елементарних речах особа стала на чолі США...
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26.04.2025 07:46 Ответить
Схоже, рудий стає рекордсменом по кількості тих, хто пошле його на х...
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26.04.2025 07:55 Ответить
Китай тебе "суттєво" пошле у всім відомому напрямку....
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26.04.2025 08:50 Ответить
чесно кажучи, Якукович поруч з трампом - це зразок ораторського мистецтва, краси та богатства словарного запасу, влучності та образності побудови фраз
і це при тому, що Янукович намагався говорити українською, а трамп говонить рідною для нього мовою
я хз як американці обрали такого ---ла який навіть мовою шкільного рівня не володіє
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26.04.2025 11:30 Ответить
 
 