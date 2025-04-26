Трамп про мита щодо Китаю: Я не скасовуватиму, поки вони не запропонують чогось суттєвого

Президент США Дональд Трамп заявив, що не скасовуватиме тарифи на імпорт з Китаю, якщо Пекін не запропонує "чогось суттєвого". Він уточнив, що це може бути відкрита торгівля в Китаї.

Про це глава Білого дому сказав по дорозі до Рима, цитує CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не скасовуватиму це, якщо вони не дадуть нам чогось, знаєте, суттєвого – в іншому разі я не скасовуватиму цього",- заявив американський лідер.

У відповідь на уточнення журналістів про те, що він має на увазі, коли каже про "щось суттєве", Трамп сказав журналістам, що це може бути відкрита торгівля в Китаї.

"Дозвольте нам зайти і попрацювати в Китаї, бо, якщо чесно, саме цього ми хотіли минулого разу. Ми майже це отримали, а потім вони відмовилися від цієї угоди. Ми мали можливість піти до Китаю та продавати нашу продукцію, продавати наші товари. Іншими словами, це називається "відкритий Китай", це було б чудово, і це була б велика перемога", - сказав президент США.

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Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

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