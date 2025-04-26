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Новини Митна війна США та Китаю
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Трамп про мита щодо Китаю: Я не скасовуватиму, поки вони не запропонують чогось суттєвого

Трамп про мита щодо КНР

Президент США Дональд Трамп заявив, що не скасовуватиме тарифи на імпорт з Китаю, якщо Пекін не запропонує "чогось суттєвого". Він уточнив, що це може бути відкрита торгівля в Китаї.

Про це глава Білого дому сказав по дорозі до Рима, цитує CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не скасовуватиму це, якщо вони не дадуть нам чогось, знаєте, суттєвого – в іншому разі я не скасовуватиму цього",- заявив американський лідер.

У відповідь на уточнення журналістів про те, що він має на увазі, коли каже про "щось суттєве", Трамп сказав журналістам, що це може бути відкрита торгівля в Китаї.

"Дозвольте нам зайти і попрацювати в Китаї, бо, якщо чесно, саме цього ми хотіли минулого разу. Ми майже це отримали, а потім вони відмовилися від цієї угоди. Ми мали можливість піти до Китаю та продавати нашу продукцію, продавати наші товари. Іншими словами, це називається "відкритий Китай", це було б чудово, і це була б велика перемога", - сказав президент США.

Читайте також: Мита Трампа зірвали постачання літаків Boeing для китайської авіакомпанії,- Reuters

Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

Читайте також: Китай скасував мита на американські напівпровідники

Автор: 

Китай (4605) мито (1047) США (22879) Трамп Дональд (5678)


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Топ коментарі
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Коли акції обвалилися після оголошення масштабних тарифів на початку квітня, Трамп непохитно порівнював свої приголомшливі мита з "ліками".

Однак після різкого розпродажу державних облігацій США, він зробив розворот, призупинивши на 90 днів більшість із тарифів. Торговельна війна похитнула довіру й до облігацій, які довго вважали безпечною інвестицією.

Відтоді Трамп натякнув на деескалацію торговельної напруженості з Китаєм, заявивши, що тарифи на китайські товари "суттєво знизяться, але вони не будуть нульовими".

Отже, експерти зазначають, що Пекін тепер знає, що ринок облігацій може вразити Трампа.
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26.04.2025 01:11
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BBC

Уряд Сі Цзіньпіна заявляв, що відкритий до діалогу, але попереджав, що в разі потреби "битиметься до кінця".

Китайський експорт до США обкладений тарифами до 245%, Пекін також відповів 125% митом на американський імпорт. Споживачі, підприємства та ринки готові до ще більшої невизначеності.
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26.04.2025 01:00 Відповісти
Китай - друга за величиною економіка світу, а це означає, що він може витримати вплив мит краще, ніж інші менші країни.

З населенням 1.416096094 мільярдa людей, Китай також має величезний внутрішній ринок, який може трохи зменшити тиск на експортерів, що страждають від мит.

Торгівля з США - всього 15% китайської зовнішньої торгівлі.
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26.04.2025 01:05 Відповісти
Китай завжди був світовою фабрикою, але країна вкладає мільярди, щоб стати набагато просунутішою.

​​За часів Сі Цзіньпіна Китай змагається зі США за технологічне домінування.

Пекін багато інвестував у вітчизняні технології, від відновлюваних джерел енергії до чіпів та штучного інтелекту.

Нещодавно Пекін оголосив про плани витратити понад трильйон доларів протягом наступного десятиліття на підтримку інновацій у сфері штучного інтелекту.
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26.04.2025 01:07 Відповісти
Американські компанії намагалися перенести свої ланцюги поставок з Китаю, але їм було важко знайти таку ж масштабну інфраструктуру та кваліфіковану робочу силу в інших місцях.

Китайські виробники на кожному етапі ланцюга поставок дали країні багаторічну перевагу, для відновлення якої знадобиться час.

Цей неперевершений досвід у сфері ланцюгів поставок та урядова підтримка зробили Китай грізним супротивником у цій торговельній війні - у певному сенсі Пекін готувався до цього ще з попереднього терміну Трампа.
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26.04.2025 01:08 Відповісти
США більше не є найбільшим експортним ринком Китаю: це місце тепер належить Південно-Східній Азії. Фактично, Китай був найбільшим торговельним партнером для 60 країн у 2023 році - майже вдвічі більше, ніж США. Він є найбільшим експортером світу й отримав рекордний профіцит у 1 трлн доларів на кінець 2024 року.

Це не означає, що США, найбільша економіка світу, не є ключовим торговельним партнером для Китаю. Але це означає, що Вашингтону буде нелегко загнати Китай у кут.
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26.04.2025 01:09 Відповісти
Коли акції обвалилися після оголошення масштабних тарифів на початку квітня, Трамп непохитно порівнював свої приголомшливі мита з "ліками".

Однак після різкого розпродажу державних облігацій США, він зробив розворот, призупинивши на 90 днів більшість із тарифів. Торговельна війна похитнула довіру й до облігацій, які довго вважали безпечною інвестицією.

Відтоді Трамп натякнув на деескалацію торговельної напруженості з Китаєм, заявивши, що тарифи на китайські товари "суттєво знизяться, але вони не будуть нульовими".

Отже, експерти зазначають, що Пекін тепер знає, що ринок облігацій може вразити Трампа.
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26.04.2025 01:11 Відповісти
Китай може використати як зброю свою майже монополію на видобуток та переробку рідкісноземельних мінералів.

Пекін вже у відповідь на останні тарифи Трампа обмежив експорт семи рідкісноземельних елементів, у тому числі тих, що необхідні для виробництва чіпів штучного інтелекту.
За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), на Китай припадає близько 61% виробництва рідкісноземельних елементів та 92% їх переробки.

Хоча Австралія, Японія та В'єтнам почали видобувати рідкісноземельні мінерали, ************ роки, перш ніж Китай зможуть виключити з ланцюга поставок.
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26.04.2025 01:13 Відповісти
Китай зараз візьме і розірве всі відносини з США і націоналізує американські компанії, американські телефони айфон ,американські автомобілі tesla , американські процесори intel та AMD , і передасть ці технології у власність держави . ці всі технології будуть відкриті і будуть доступні для всіх китайських компаній. китайські компанії будуть їх використовувати.
так що Китаю даже вигодно зараз розірвати відносини з США . це дасть великий буст китайській економіці.
можливо Китай спеціально заманював західні компанії до себе, щоб в певний момент їх націоналізувати.
а не треба було розміщати компанії в диктаторських країнах!
вже в росії нарозміщали!
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26.04.2025 01:01 Відповісти
фігня повна - нема там що націоналізувати, це фікція, яка має ціну, поки її купують.
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26.04.2025 01:09 Відповісти
Американці не хочуть працювати на фабриках і заводах! Тому будуть і далі купувати китайський ширпотреб.
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26.04.2025 01:27 Відповісти
отак до ксерокса, памперса, джипа і т.п. добавиться слово трамп для точного і стислого позначення абсолютно конченого ідіота.
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26.04.2025 01:07 Відповісти
 
 