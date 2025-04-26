Трамп про мита щодо Китаю: Я не скасовуватиму, поки вони не запропонують чогось суттєвого
Президент США Дональд Трамп заявив, що не скасовуватиме тарифи на імпорт з Китаю, якщо Пекін не запропонує "чогось суттєвого". Він уточнив, що це може бути відкрита торгівля в Китаї.
Про це глава Білого дому сказав по дорозі до Рима, цитує CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не скасовуватиму це, якщо вони не дадуть нам чогось, знаєте, суттєвого – в іншому разі я не скасовуватиму цього",- заявив американський лідер.
У відповідь на уточнення журналістів про те, що він має на увазі, коли каже про "щось суттєве", Трамп сказав журналістам, що це може бути відкрита торгівля в Китаї.
"Дозвольте нам зайти і попрацювати в Китаї, бо, якщо чесно, саме цього ми хотіли минулого разу. Ми майже це отримали, а потім вони відмовилися від цієї угоди. Ми мали можливість піти до Китаю та продавати нашу продукцію, продавати наші товари. Іншими словами, це називається "відкритий Китай", це було б чудово, і це була б велика перемога", - сказав президент США.
Мита США проти Китаю
Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.
Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.
Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.
Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.
Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.
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Уряд Сі Цзіньпіна заявляв, що відкритий до діалогу, але попереджав, що в разі потреби "битиметься до кінця".
Китайський експорт до США обкладений тарифами до 245%, Пекін також відповів 125% митом на американський імпорт. Споживачі, підприємства та ринки готові до ще більшої невизначеності.
З населенням 1.416096094 мільярдa людей, Китай також має величезний внутрішній ринок, який може трохи зменшити тиск на експортерів, що страждають від мит.
Торгівля з США - всього 15% китайської зовнішньої торгівлі.
За часів Сі Цзіньпіна Китай змагається зі США за технологічне домінування.
Пекін багато інвестував у вітчизняні технології, від відновлюваних джерел енергії до чіпів та штучного інтелекту.
Нещодавно Пекін оголосив про плани витратити понад трильйон доларів протягом наступного десятиліття на підтримку інновацій у сфері штучного інтелекту.
Китайські виробники на кожному етапі ланцюга поставок дали країні багаторічну перевагу, для відновлення якої знадобиться час.
Цей неперевершений досвід у сфері ланцюгів поставок та урядова підтримка зробили Китай грізним супротивником у цій торговельній війні - у певному сенсі Пекін готувався до цього ще з попереднього терміну Трампа.
Це не означає, що США, найбільша економіка світу, не є ключовим торговельним партнером для Китаю. Але це означає, що Вашингтону буде нелегко загнати Китай у кут.
Однак після різкого розпродажу державних облігацій США, він зробив розворот, призупинивши на 90 днів більшість із тарифів. Торговельна війна похитнула довіру й до облігацій, які довго вважали безпечною інвестицією.
Відтоді Трамп натякнув на деескалацію торговельної напруженості з Китаєм, заявивши, що тарифи на китайські товари "суттєво знизяться, але вони не будуть нульовими".
Отже, експерти зазначають, що Пекін тепер знає, що ринок облігацій може вразити Трампа.
Пекін вже у відповідь на останні тарифи Трампа обмежив експорт семи рідкісноземельних елементів, у тому числі тих, що необхідні для виробництва чіпів штучного інтелекту.
За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), на Китай припадає близько 61% виробництва рідкісноземельних елементів та 92% їх переробки.
Хоча Австралія, Японія та В'єтнам почали видобувати рідкісноземельні мінерали, ************ роки, перш ніж Китай зможуть виключити з ланцюга поставок.
так що Китаю даже вигодно зараз розірвати відносини з США . це дасть великий буст китайській економіці.
можливо Китай спеціально заманював західні компанії до себе, щоб в певний момент їх націоналізувати.
а не треба було розміщати компанії в диктаторських країнах!
вже в росії нарозміщали!