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Новини Торгові війни Трампа Митна війна США та Китаю
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США укладуть угоду з Китаєм. Пекін зараз переживає "дуже важкі часи", - Трамп

Трамп заявив про торговельну угоду США з Китаєм

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на досягнення торговельної угоди з Китаєм, яка включатиме питання управління правами інтелектуальної власності. За його словами, "справедлива угода" повинна вирішувати це питання.

Про це він сказав під зустрічі з керівництвом своєї адміністрації у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що мита, введені його адміністрацією, стимулюють інвестиції в США, тоді як Китай "зараз перебуває в дуже поганому становищі".

"Я знаю, що зараз Китай переживає дуже важкі часи", - заявив він своїм міністрам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай формує список товарів зі США для звільнення від 125% мита, - Reuters

"Я бачив деякі звіти й не хочу, щоб таке сталося з Китаєм, я був справді засмучений, коли про це дізнався", - додав він.

Трамп зазначив, що "дуже" поважає президента Китаю Сі Цзіньпіна і що між двома країнами ведуться переговори. Він сподівається на справедливу торговельну угоду з Китаєм

Американський президент також стверджує, що "по всьому Китаю закриваються заводи, тому що ми не купуємо їхню продукцію".

"Ми не хочемо їхньої продукції, якщо вони не будуть чесними з нами. Це стосується інтелектуальної власності та інших речей", - сказав він.

За даними ЗМІ, економіка США зазнала найгірших показників за останні три роки. Водночас Трамп стверджує, що його мита не винні в цьому, і хвалиться, що залучив до США інвестицій на суму 8 трлн доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про мита щодо Китаю: Я не скасовуватиму, поки вони не запропонують чогось суттєвого

Автор: 

Китай (4614) США (22950) Трамп Дональд (5757)


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Топ коментарі
+14
Фрік шоу
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30.04.2025 19:40
+10
Китай поставив на коліна руду мавпу. Трамп на коліна!
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30.04.2025 19:44
+8
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30.04.2025 19:41
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30.04.2025 19:40 Відповісти
під червоною бейсболкою мабуть шарік для реднеків
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30.04.2025 19:45 Відповісти
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30.04.2025 19:41 Відповісти
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30.04.2025 19:43 Відповісти
Зараз вийде два китайці і в черговий раз дипломатично заявлять, що трамп пестякає дурної.
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30.04.2025 19:43 Відповісти
вже "справедлива угода" для США?

а минуло лише 100 днів президенства Найвеличнішого ІІ (Найвеличніший І править в Києві)

.
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30.04.2025 19:44 Відповісти
Розважається, утирок.
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30.04.2025 19:44 Відповісти
А китайці знають про угоду????
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30.04.2025 19:44 Відповісти
Китай поставив на коліна руду мавпу. Трамп на коліна!
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30.04.2025 19:44 Відповісти
Я знаю, що зараз Китай переживає дуже важкі часи", - заявив він Джерело: https://censor.net/ua/n3549730
- шкода , що Китай цього не знає ...
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30.04.2025 19:46 Відповісти
Ну - насправді в економиці Китая таки дійсно серьозна срака!
Але якщо до Трампа вона була історично зумовлена, через обʼєктивні економічні причини, то тепер Китайці можуть називати Америку їхнім джерелом. Відтак - Китайці тепер гуртуються навколо КПК, і готові терпіти злидні, щоби тільки не стати на коліна перед американським шантажем!
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30.04.2025 20:33 Відповісти
Стануть. Вже підготовлено список пунктів (імпорту зі США), які коммі_китай не обкладатиме 125% митом.

Принципи принципами, а "розкочегарену" економіку якось кочегарити треба. Інакше 400 мільйонів охлосу, що ще 30 років тому вирощували рис десь у Маньчжурії, почнуть ставити непотрібні питання.
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30.04.2025 20:52 Відповісти
Це нормально!
Ізраіль теж нормально ставиться до імпорту товарі із "ворожих" територій, якщо замінити ці товари імпортом з інших, більш дружніх країн, буде економічно невигідно.
Насправді немає нічого поганого в експорті-імпорті доволі простих технологій і виробів, дивитись треба саме на проривні технологій і вироби, і тільки на них встановлювати торгівельні барʼєри і мита.
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30.04.2025 21:03 Відповісти
Угу - наприклад Іран є смертельним ворогом Ізраїлю , але це не заважає Ізраїлю підтримувати відносини з РФією , яка є найкращим другом Ірану ... парадокс
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30.04.2025 21:08 Відповісти
Саме так - світ не ділиться тільки на біле і чорне, є ще й півтони.
Наприклад - Україна могла би призначити Білорусь до вісі зла, але попри деякі не вельми дружні рішення і слова Бацьки, не спішить цього робити. І - думаю - правільно робить, бо політика - це не про сьогодення, а про перспективи на десятки років, і вміння приваблювати більш-менш нейтральні країни на свій бік.
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30.04.2025 21:16 Відповісти
Наголосували ще одні...
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30.04.2025 19:46 Відповісти
А как дышал... как дышал..!
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30.04.2025 19:47 Відповісти
Ну-ну. Це звісно інформація від значно демократичних джерел, але ряд американців вказує що саме в США почали (або починають) закриватись ряд невеликих виробництв що були зорієнтовані на сировину та матеріали з КНР. А от тих хто переносе виробництво в США поки масово не спостерігається.
І хоча це звісно суб'єктивна інформація в людей що налаштовані проти Трампа, але вона цілком відповідає відкритим даним про стан економіки в США.
Втім телемарафон Fox News, трохи нацистського X, порція брехливого правдивогоTruth Social, і вуаля......3 строк від 73% від вірних послідовників гарантовано. А винний в усіх негараздах Порошенко Байден. І звісно трансгендери у спорті, з думками про них засипають і прокидаються MAGA виборці.
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30.04.2025 19:47 Відповісти
Трамп усім допомогає, навіть Китаю
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30.04.2025 19:47 Відповісти
Тампон бреше шо починає прозрівати. Мабуть до нього вже дійшло шо отримає пістона від Конгресу. До речі так було і попереднє його президенство. Нашкоде, потім пістон від Конгресу, і включає задню.
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30.04.2025 19:49 Відповісти
А він хоч про це знає?
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30.04.2025 19:52 Відповісти
Китайці розхвалили вождя "Рудого чуба", сказавши, що він "найвеличніший економіст Всесвіту". Тепер сидять і чекають, коли він розпливеться у самозакоханості", і заковтне наживку поглибше, а потім зроблять різку "підсічку" і "посадять на кукан" економіку США...
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30.04.2025 19:52 Відповісти
Корочє, геній сдєлок. Рівня базарного кручу -вєрчу...
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30.04.2025 19:52 Відповісти
Хтось у Жовтому домі скаже рудому дегенерату що це в економіці США пи#@ець а не Китаю ? З початку року ВВП впав на 0,3 % .
Вєрной дорогой веде товаріщь Краснов країну до нової жо.. пардон Великої депресії .
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30.04.2025 19:54 Відповісти
ну як шо китай переживає дуже важкі часи ...то тоді Україна переживає , Апокаліпс ,завдяки китаю та русні !!! трамп бидло русняве ,може ти не туди оком накинув ?!
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30.04.2025 19:55 Відповісти
BBC

Коли акції обвалилися після оголошення масштабних тарифів на початку квітня, Трамп непохитно порівнював свої приголомшливі мита з "ліками".

Однак після різкого розпродажу державних облігацій США, він зробив розворот, призупинивши на 90 днів більшість із тарифів. Торговельна війна похитнула довіру й до облігацій, які довго вважали безпечною інвестицією.

Відтоді Трамп натякнув на деескалацію торговельної напруженості з Китаєм, заявивши, що тарифи на китайські товари "суттєво знизяться, але вони не будуть нульовими".
Отже, експерти зазначають, що Пекін тепер знає, що ринок облігацій може вразити Трампа.
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30.04.2025 19:55 Відповісти
Китай володіє державними облігаціями США на суму 700 мільярдів доларів. Лише Японія, союзник Америки, володіє більшою кількістю акцій.

Дехто стверджує, що це дає Пекіну важелі впливу: китайські ЗМІ регулярно озвучували ідею продажу або утримання від купівлі облігацій США як "зброю" у торговій війні.

Але експерти попереджають, що Китай не вийде неушкодженим з такої ситуації.

Швидше, це призведе до величезних втрат для інвестицій Пекіна на ринку облігацій та дестабілізує китайський юань.

Китай зможе чинити тиск за допомогою державних облігацій США "лише до певної межі".
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30.04.2025 19:57 Відповісти
Однак, Китай може використати як зброю свою майже монополію на видобуток та переробку рідкісноземельних мінералів - групи елементів, важливих для передового технологічного виробництва.

Китай має величезні поклади таких елементів, як диспрозій, який використовують у магнітах в електромобілях та вітрових турбінах, та ітрій, який забезпечує термостійке покриття для реактивних двигунів.

Пекін вже у відповідь на останні тарифи Трампа обмежив експорт семи рідкісноземельних елементів, у тому числі тих, що необхідні для виробництва чіпів штучного інтелекту.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), на Китай припадає близько 61% виробництва рідкісноземельних елементів та 92% їх переробки.

Хоча Австралія, Японія та В'єтнам почали видобувати рідкісноземельні мінерали, ************ роки, перш ніж Китай зможуть виключити з ланцюга поставок.
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30.04.2025 19:58 Відповісти
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30.04.2025 20:09 Відповісти
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30.04.2025 20:19 Відповісти
Хто ще не послав трампона? У перший строк президенства цього бізнесмена його послав північнокорейський пупсик (здається тричі чи двічі), а зараз вже Канада, Мексика, ЄС, Іран, московія, єменськи хусити (ще й літачок F-18 втопили) ну і, звісно, Китай. І це всього за 100 днів!
Добре, що у нашого "найвеличнішого" немає стільки досвіду у невігластві, бо вграв би Україну за рік, ІМХО.
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30.04.2025 20:20 Відповісти
Трумп, обещал озолотить американцев и ввел пошлины на китайские товары, но потом,
Трумп увидел, что экономика Китая в тяжелом состоянии и отменил пошлины.
Сказочное обогащение американцев не состоялось!
Сосите оранжевый орган, пендоссы!
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30.04.2025 20:41 Відповісти
американська велика економіка як титанік преться на китайський айсберг.
якби не наша війна то з задоволенням подивися б як ці дві падлюки порвуть один одного.
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30.04.2025 20:45 Відповісти
...може навпаки?
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30.04.2025 20:46 Відповісти
Фантазьор, ти мєня називалааа!
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30.04.2025 20:48 Відповісти
важкі часи переживає саме США, а от чи Пекін - то не відомо
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30.04.2025 20:49 Відповісти
Нє, це кетай укладе свій маленький член на твоє вєлічіє. Так що чекаємо: та ну на, мені з ними ще важче домовлятись, ніж з зєльонскім - я устал, я ухажу (с). Майстер укладати договори - скільки років він торгувався за маралаго? 8 чи 10?
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30.04.2025 21:05 Відповісти
Блин, шут гороховый)))
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30.04.2025 21:13 Відповісти
Щось його замкнуло на угодах замість міжнародних договорів.
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30.04.2025 21:17 Відповісти
 
 