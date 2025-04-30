США укладуть угоду з Китаєм. Пекін зараз переживає "дуже важкі часи", - Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на досягнення торговельної угоди з Китаєм, яка включатиме питання управління правами інтелектуальної власності. За його словами, "справедлива угода" повинна вирішувати це питання.

Про це він сказав під зустрічі з керівництвом своєї адміністрації у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що мита, введені його адміністрацією, стимулюють інвестиції в США, тоді як Китай "зараз перебуває в дуже поганому становищі".

"Я знаю, що зараз Китай переживає дуже важкі часи", - заявив він своїм міністрам.

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"Я бачив деякі звіти й не хочу, щоб таке сталося з Китаєм, я був справді засмучений, коли про це дізнався", - додав він.

Трамп зазначив, що "дуже" поважає президента Китаю Сі Цзіньпіна і що між двома країнами ведуться переговори. Він сподівається на справедливу торговельну угоду з Китаєм

Американський президент також стверджує, що "по всьому Китаю закриваються заводи, тому що ми не купуємо їхню продукцію".

"Ми не хочемо їхньої продукції, якщо вони не будуть чесними з нами. Це стосується інтелектуальної власності та інших речей", - сказав він.

За даними ЗМІ, економіка США зазнала найгірших показників за останні три роки. Водночас Трамп стверджує, що його мита не винні в цьому, і хвалиться, що залучив до США інвестицій на суму 8 трлн доларів.

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