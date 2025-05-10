УКР
Новини Митна війна США та Китаю
США та Китай провели перемовини у Женеві щодо припинення торгової війни, - ЗМІ

США та Китай провели перемовини у Женеві щодо припинення торгової війни

У суботу, 10 травня, США та Китай на рівні міністрів розпочали у Женеві переговори щодо врегулювання торгової війни.

Про це пишуть Reuters та DW, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перемовини тривали приблизно дві години. Американську сторону представляв міністр фінансів США Скотт Бессент. Китайську делегацію очолив представник державної ради Китаю, віцепрем'єр Хе Ліфен.

На зустрічі у Женеві також був присутній уповноважений США з питань торгівлі Джеймісон Грір.

Як пише Reuters, місце проведення переговорів у швейцарському дипломатичному центрі не було оприлюднено. Однак очевидці бачили, як обидві делегації поверталися до резиденції посла Швейцарії в ООН.

Джерела ЗМІ не розкрили деталей зустрічей, однак розповіли, що перемовини продовжаться 11 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив сподівання на досягнення торговельної угоди з Китаєм, яка включатиме питання управління правами інтелектуальної власності. За його словами, "справедлива угода" повинна вирішувати це питання.

Читайте також: США укладуть угоду з Китаєм. Пекін зараз переживає "дуже важкі часи", - Трамп

и все это в тишине и без словесного поноса ржавого? значит сильно Китай прищимил
10.05.2025 23:23 Відповісти
Как показать свою значимость ? Создать проблему и потом самому ее решить.
Овации, ты в профите ))
10.05.2025 23:27 Відповісти
Китай показав, хто у світі господар.
10.05.2025 23:25 Відповісти
так не бывает
первый квартал, как в х у й лономике, рост, но отрицательный
если сша получат два квартала падения - это называется рецессия
11.05.2025 00:15 Відповісти
мабуть усміхнені рашистські друзі із Китаю,вказали "краснову" місце "на гальорці..."
10.05.2025 23:31 Відповісти
От и все, полаяли и разошлись, забор сносят, чтобы сделать сша опять великой нужна война мировая, которая не затронет инфраструктуру и производственные мощностя сша, но *********** ее в китае, европе, парашке и т.д, а это нахер ни кому не надо и все понимают, что большая война это ***** всему, везде и всем!
10.05.2025 23:33 Відповісти
Можливо хватить всім розганяти тему "большойвойны", а почати розганяти тему "Величного Миру у Всьому Мирі".
Останній раз це відбулося при Горбачові, коли Саудіти ціною на нафту добряче прищемили хвоста ссср...
10.05.2025 23:45 Відповісти
А я не против как вопят "повторить", пусть и руснявым прижмут хвост обвалив цену на нефть! О каком великом мире во всьом мире можно говорить, если место шерифа занял барыга и выставил миру счет ввиде тарифов!
10.05.2025 23:52 Відповісти
нужна не мировая война, а война в ЕС
11.05.2025 00:16 Відповісти
Швидко Тампон обісрався. А як надував щоки
11.05.2025 00:14 Відповісти
CNN

Аналітики Goldman Sachs заявили в четвер, що ключовий показник інфляції фактично подвоїться до 4% до кінця року через торгову війну Трампа.

Взуття, одяг, побутова техніка, мікросхеми, товари для дітей, іграшки, спортивне обладнання, частини офісних машин і багато іншого надходять до США з Китаю в приголомшуючих обсягах.

Але зараз ці імпорти зменшуються.
Імпорт до Сполучених Штатів у другій половині 2025 року, за прогнозами Національної роздрібної федерації, зменшиться щонайменше на 20% в річному вимірі.
Зниження з Китаю буде ще більш помітним. Інвестиційний банк JPMorgan очікує зниження імпорту з Китаю на 80%.
11.05.2025 00:21 Відповісти
Трамп це вітрина ,шоу..він вважає що все буде ,як він забажає і всі побіжать цілувати його дупу...
а реальна економіка і політика вирішується в стороні від цього ідьйота.
11.05.2025 00:55 Відповісти
.. а за цим шоу Штати трохи знецінили свого боргу, вибили з рядом країн кращі для себе торговельні умови + різного роду "наближені" "наварилися" на фонді (було лише питання часу, коли її почнуть "здувати").
Так, хтось на цих "американських горках", можливо" трохи "усрався", різного роду грантоїди та дармоїди менше отримають субвенцій. а рядовий споживач заплатить за це зі власної кішені через збільшення інфляції. Але, зрештою, інфляцію США також експортувати.
Враховуючи їхній дефіцит бюджету (2 трлн доларів), та дуже дорогий борг, яким вони могли переакредитуватися, ймовірно, це був найменш болісний спосіб, яким вони могли це вирішити.
А дурні тут ті, хто "хавав шоу", хто на цьому не заробив. Ми - дурні.
12.05.2025 18:08 Відповісти
 
 