США та Китай провели перемовини у Женеві щодо припинення торгової війни, - ЗМІ
У суботу, 10 травня, США та Китай на рівні міністрів розпочали у Женеві переговори щодо врегулювання торгової війни.
Про це пишуть Reuters та DW, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що перемовини тривали приблизно дві години. Американську сторону представляв міністр фінансів США Скотт Бессент. Китайську делегацію очолив представник державної ради Китаю, віцепрем'єр Хе Ліфен.
На зустрічі у Женеві також був присутній уповноважений США з питань торгівлі Джеймісон Грір.
Як пише Reuters, місце проведення переговорів у швейцарському дипломатичному центрі не було оприлюднено. Однак очевидці бачили, як обидві делегації поверталися до резиденції посла Швейцарії в ООН.
Джерела ЗМІ не розкрили деталей зустрічей, однак розповіли, що перемовини продовжаться 11 травня.
Раніше президент США Дональд Трамп висловив сподівання на досягнення торговельної угоди з Китаєм, яка включатиме питання управління правами інтелектуальної власності. За його словами, "справедлива угода" повинна вирішувати це питання.
Овации, ты в профите ))
первый квартал, как в х у й лономике, рост, но отрицательный
если сша получат два квартала падения - это называется рецессия
Останній раз це відбулося при Горбачові, коли Саудіти ціною на нафту добряче прищемили хвоста ссср...
Аналітики Goldman Sachs заявили в четвер, що ключовий показник інфляції фактично подвоїться до 4% до кінця року через торгову війну Трампа.
Взуття, одяг, побутова техніка, мікросхеми, товари для дітей, іграшки, спортивне обладнання, частини офісних машин і багато іншого надходять до США з Китаю в приголомшуючих обсягах.
Але зараз ці імпорти зменшуються.
Імпорт до Сполучених Штатів у другій половині 2025 року, за прогнозами Національної роздрібної федерації, зменшиться щонайменше на 20% в річному вимірі.
Зниження з Китаю буде ще більш помітним. Інвестиційний банк JPMorgan очікує зниження імпорту з Китаю на 80%.
а реальна економіка і політика вирішується в стороні від цього ідьйота.
Так, хтось на цих "американських горках", можливо" трохи "усрався", різного роду грантоїди та дармоїди менше отримають субвенцій. а рядовий споживач заплатить за це зі власної кішені через збільшення інфляції. Але, зрештою, інфляцію США також експортувати.
Враховуючи їхній дефіцит бюджету (2 трлн доларів), та дуже дорогий борг, яким вони могли переакредитуватися, ймовірно, це був найменш болісний спосіб, яким вони могли це вирішити.
А дурні тут ті, хто "хавав шоу", хто на цьому не заробив. Ми - дурні.