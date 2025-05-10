США та Китай провели перемовини у Женеві щодо припинення торгової війни, - ЗМІ

У суботу, 10 травня, США та Китай на рівні міністрів розпочали у Женеві переговори щодо врегулювання торгової війни.

Про це пишуть Reuters та DW, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перемовини тривали приблизно дві години. Американську сторону представляв міністр фінансів США Скотт Бессент. Китайську делегацію очолив представник державної ради Китаю, віцепрем'єр Хе Ліфен.

На зустрічі у Женеві також був присутній уповноважений США з питань торгівлі Джеймісон Грір.

Як пише Reuters, місце проведення переговорів у швейцарському дипломатичному центрі не було оприлюднено. Однак очевидці бачили, як обидві делегації поверталися до резиденції посла Швейцарії в ООН.

Джерела ЗМІ не розкрили деталей зустрічей, однак розповіли, що перемовини продовжаться 11 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив сподівання на досягнення торговельної угоди з Китаєм, яка включатиме питання управління правами інтелектуальної власності. За його словами, "справедлива угода" повинна вирішувати це питання.

