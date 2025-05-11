Россия не согласится на размещение европейских миротворцев в Украине, - Песков

Представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласится на присутствие европейских миротворцев в Украине.

Его заявление цитируют российские пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия не согласна с идеей размещения в Украине европейских миротворцев", - сказал спикер главы Кремля.

Также комментируя возможность членства Украины в НАТО, Песков сказал, что "Россия не может допустить, чтобы инфраструктура Альянса оказалась вблизи ее границ".

