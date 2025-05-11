Россия не согласится на размещение европейских миротворцев в Украине, - Песков
Представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласится на присутствие европейских миротворцев в Украине.
Его заявление цитируют российские пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия не согласна с идеей размещения в Украине европейских миротворцев", - сказал спикер главы Кремля.
Также комментируя возможность членства Украины в НАТО, Песков сказал, что "Россия не может допустить, чтобы инфраструктура Альянса оказалась вблизи ее границ".
Топ комментарии
+28 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий11.05.2025 19:57 Ответить Ссылка
+17 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий11.05.2025 20:04 Ответить Ссылка
+15 aleks kyb
показать весь комментарий11.05.2025 20:03 Ответить Ссылка
.
Але ж кацапів хвилює насправді не інфраструктура НАТО біля їх кордонів, це погана відмазка. Вони вже не раз озвучували що їх насправді хвилює.
а щодо "Росія не може допустити, щоб інфраструктура Альянсу опинилася поблизу її кордонів" - що там по Фінляндії?
зараз в росії той самий герб, що й 120 років назад
але під ним сидить краснопузий чєкіст і каже що нато - вічний ворог рашкі
таких ідіотів як русскіє, що не шанують власної історії (членство в антанті) ще треба пошукати
Украина была против.
Но вы положили болт, считая, что вам все дозволено, а Украине только то, что разрешите вы.
письков, как это называется?