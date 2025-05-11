Росія не погодиться на розміщення європейських миротворців в Україні, - Пєсков

Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не погодиться на присутність європейських миротворців в Україні.

Його заяву цитують російські пропагандистські агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія не згодна з ідеєю розміщення в Україні європейських миротворців", - сказав речник глави Кремля.

Також коментуючи можливість членства України в НАТО, Пєсков сказав, що "Росія не може допустити, щоб інфраструктура Альянсу опинилася поблизу її кордонів".

