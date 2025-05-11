УКР
Росія не погодиться на розміщення європейських миротворців в Україні, - Пєсков

Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не погодиться на присутність європейських миротворців в Україні.

Його заяву цитують російські пропагандистські агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія не згодна з ідеєю розміщення в Україні європейських миротворців", - сказав речник глави Кремля.

Також коментуючи можливість членства України в НАТО, Пєсков сказав, що "Росія не може допустити, щоб інфраструктура Альянсу опинилася поблизу її кордонів".

Читайте також: Макрон про кількість іноземних військових, яких могли б розгорнути в Україні: Це може бути кілька тисяч

миротворці (863) Пєсков Дмитро (1737) росія (67226)
+28
Руські п.дори какою були, какою й залишаться. А трумп знову їм очко вилизує.
11.05.2025 19:57
+17
А з яких пір Сосія буде щось вирішувати в Україні? В Україне є таке право як НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. А це означає що ніхто нам не указ тим більше квакання чортів з боліт. Інакше Україна теж не погоджується на розміщення на Сосії корейських, китайських, ************ і інших військ.
11.05.2025 20:04
+15
А хтось буде питати парашу що робити? Чи параша перемогла Україну і тепер може диктувати свої умови?
11.05.2025 20:03
Руські п.дори какою були, какою й залишаться. А трумп знову їм очко вилизує.
11.05.2025 19:57
На 'нєт" і рашкі нєт

.
11.05.2025 20:35
Та рашка завжди знайде причину - кегебісти - була б людина а стаття знайдеться
11.05.2025 20:02
Так вже опинилася - із вступом Фінляндії до НАТО, чи на болотах не чули про це?
11.05.2025 20:03
Фінляндія стала пʼятою країною НАТО, яка межує з кацапською **********. Де 5, там і 6.
Але ж кацапів хвилює насправді не інфраструктура НАТО біля їх кордонів, це погана відмазка. Вони вже не раз озвучували що їх насправді хвилює.
11.05.2025 20:13
Навіть шостою. Норвегію не порахував.
11.05.2025 20:29
Кстати 960 км границы с Финляндией. Плюс прибалты. Это всё борзые отговорки. Ведь Нато по уставу оборонный блок, по доктрине тоже. И на Балканах 20 лет назад конфликт тушили американцы. Конечно со своих баз в ЕС. Но авиация чаще работала с авианосцев.
11.05.2025 22:00
Чого, чого господар?
11.05.2025 20:04
Сьогодні не буде. Але трампон не вічний.
11.05.2025 20:04
ЛІ ХАРВІ ОСВАЛЬД В ПОМІЧ ....
11.05.2025 20:11
ну то нехай трамбон і покається. Він же влада у штатах. Доречі як там архіви із вбивством Кеннеді? Що нове з'явилось?
11.05.2025 21:08
Трамп говорить дуже багато. Часто він говорить протилежні речі. Приватно він говорить одне, публічно інше, думає третє, а робить щось четверте. Це виглядає незграбно, по-дурному, і схоже на старечий маразм, але його заяви щоразу мають на меті викликати реакцію тих, на кого вони спрямовані, це їх єдина ціль. Ми ж всі сприймаємо його заяви як реальну позицію США, реальні наміри. Для себе вже давно вирішив, що заяви Трампа слід ігнорувати і спостерігати за руками, себто за діями.
11.05.2025 20:19
сам володар і є причиною не сприймати інформацію як догму.... він дуже легко міняє парадигму, як там у нього ...СДЄЛКА
11.05.2025 20:48
Трамп завтра може сказати прямо протилежне.І порівняти результати своїх же висловів.Це в нього так відбувається аналіз ситуації.
11.05.2025 21:28
....ігноруючи,точніше.Не помічати фігуру,здатну грати "своєю колодою",як сказав би трамп,було б глупо
11.05.2025 21:47
А хтось буде питати парашу що робити? Чи параша перемогла Україну і тепер може диктувати свої умови?
11.05.2025 20:03
А з яких пір Сосія буде щось вирішувати в Україні? В Україне є таке право як НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. А це означає що ніхто нам не указ тим більше квакання чортів з боліт. Інакше Україна теж не погоджується на розміщення на Сосії корейських, китайських, ************ і інших військ.
11.05.2025 20:04
А хто вас підарів питати буде?
11.05.2025 20:04
А хіба згода ********** на таке взагалі потрібна?
11.05.2025 20:16
а чому, пояснення є хоч якесь, крім бажання захопити Україну?
а щодо "Росія не може допустити, щоб інфраструктура Альянсу опинилася поблизу її кордонів" - що там по Фінляндії?
11.05.2025 20:16
Чи Норвегії, чи Польші, чи Єстонії, чи Латвії, чи Литви.
11.05.2025 20:20
+, крім Польші та Литви. До речі не знав, що з Норвегією теж є кордон у пітьми, тепер передивився буду знати
11.05.2025 20:24
А кордон з Калініградською областю росії ще не дивились на карті?
11.05.2025 20:26
влучно)). не дивився, на карті є більш приємні місця
11.05.2025 20:31
Чи того ж США за декілька кілометрів через Берінгов.
11.05.2025 20:22
Най би й домовлялися з альянсом ? Чи не так ?
11.05.2025 21:29
рашку ніхто не питає що нам робити
11.05.2025 20:20
Дуже хороша заява. Ще раз наочно демонструє, що кацапська ********* відмовляє Україні в суверенітеті. Нічого тварі, те, що ви бризкаєте жовчем - то гарний знак. Moskva delenda est!
11.05.2025 20:24
нічого нового, оскільки ще в 2022 було сказано - «необхідність усунення першопричин війни», що означає повернення до кордонів НАТО в 1991 р., тобто до "Варшавського Договору".
11.05.2025 20:32
снова .............................*************** письков иди *****!
11.05.2025 20:32
В Туреччину можна їхати лиш би не злити більше Трампона)
11.05.2025 20:32
Этот ****** забыл, что практически только что в НАТО вступила Финляндия - 100 км от родинки самого *****. Так что они могут засунуть свои требования глубоко в сраку.
11.05.2025 20:36
Про те, що натівська Норвегія вже десятки років могла обстрілювати всі бази Північного флоту Кацапстану практично з артилерії ***** не згадує.
11.05.2025 20:48
Європейські миротовторці будуть розміщені на територіях кацапстану від того щоб Україна не пішла далі та не почала захоплювати кацапську територію коли повністю звільнить свою!
11.05.2025 20:38
А цей шматок кацпського лайна ще не зрозумів.... не звик до того, ЩО НА його думки і забаганки ***** вже достатньо давно кладуть БОЛТ завода ім. Петровського з лівою різьбою на 90 і семигранною голівкою? Звикай, вуси, поки ще не в смугастій робі, ****. Сам з-під тебе ослончик би вибив
11.05.2025 20:45
Росія не погодиться на розміщення європейських миротворців в Україні
11.05.2025 20:49
Пескова якби і не спрашували.
11.05.2025 20:55
нема спокію ідіотам. їх треба просто вбивати.Щоб жодна наволочь не вказувала нам як нам жити і з ким дружити
11.05.2025 21:11
А їх хтось питає?
11.05.2025 21:14
Тобто расіянє оголосять миротворців законною військовою ціллю? )) ну-ну...
11.05.2025 21:23
Вистріляти всіх кацапів до одного. Іншого виходу немає.
11.05.2025 21:28
Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не погодиться на присутність європейських миротворців в Україні. А ЩО ХТОСЬ ПОГОДЖУВАВСЯ НА КОРЕЙСЬКІ ВІЙСКА .ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВІЙНІ З УКРАЇНОЮ...???ПНХ
11.05.2025 21:41
Рижий таракан,пішов ти в слід за московським кораблем!
11.05.2025 22:00
і всі візьмуть під козирьок. Включно з Макроном. Одна справа триндіти і фіглярити по Києву в піджачку, інша - мовчки робити
11.05.2025 23:01
Ну так зрозуміло,путін сам хоче хазяйнувати в Україні ..
11.05.2025 23:24
А як же ш Швеція і Фінляндія? +1000 км НАТО не рахується? 🤣🤣🤣
11.05.2025 23:55
пуцьков ! росія вже була в нато 120 років назад, тоді нато називалось антанта
зараз в росії той самий герб, що й 120 років назад
але під ним сидить краснопузий чєкіст і каже що нато - вічний ворог рашкі
таких ідіотів як русскіє, що не шанують власної історії (членство в антанті) ще треба пошукати
12.05.2025 04:06
Треба робити а не бліяти!!!
12.05.2025 07:56
А какого буя тогда северокорейские войска на россии со своей боевой техникой.
Украина была против.
Но вы положили болт, считая, что вам все дозволено, а Украине только то, что разрешите вы.
письков, как это называется?
12.05.2025 09:26
Старинный кацапский обычай - искать повод быть посланным на ***!
12.05.2025 13:04
 
 