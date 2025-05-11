Росія не погодиться на розміщення європейських миротворців в Україні, - Пєсков
Речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не погодиться на присутність європейських миротворців в Україні.
Його заяву цитують російські пропагандистські агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія не згодна з ідеєю розміщення в Україні європейських миротворців", - сказав речник глави Кремля.
Також коментуючи можливість членства України в НАТО, Пєсков сказав, що "Росія не може допустити, щоб інфраструктура Альянсу опинилася поблизу її кордонів".
Топ коментарі
+28 Василь Довганенко #589385
показати весь коментар11.05.2025 19:57 Відповісти Посилання
+17 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар11.05.2025 20:04 Відповісти Посилання
+15 aleks kyb
показати весь коментар11.05.2025 20:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Але ж кацапів хвилює насправді не інфраструктура НАТО біля їх кордонів, це погана відмазка. Вони вже не раз озвучували що їх насправді хвилює.
а щодо "Росія не може допустити, щоб інфраструктура Альянсу опинилася поблизу її кордонів" - що там по Фінляндії?
зараз в росії той самий герб, що й 120 років назад
але під ним сидить краснопузий чєкіст і каже що нато - вічний ворог рашкі
таких ідіотів як русскіє, що не шанують власної історії (членство в антанті) ще треба пошукати
Украина была против.
Но вы положили болт, считая, что вам все дозволено, а Украине только то, что разрешите вы.
письков, как это называется?