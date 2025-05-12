Вражеский дрон атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области, ранен машинист, - Укрзализныця

Вражеский БПЛА 12 мая атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В результате удара по локомотиву машинист получил обломочное ранение ноги. Его жизни пока ничего не угрожает - железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали.

"Несмотря на опасность работы на участках вблизи линии фронта - машинисты Укрзализныци смело продолжают работать, в бронежилетах и шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи, а главное - беря на себя риск и ответственность, ведь критически важно сохранять движение там, где еще есть такая возможность", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что вражеская атака не остановила движение поездов.

