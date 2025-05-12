РУС
Вражеский дрон атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области, ранен машинист, - Укрзализныця

Дрон атаковал гражданский грузовой поезд

Вражеский БПЛА 12 мая атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В результате удара по локомотиву машинист получил обломочное ранение ноги. Его жизни пока ничего не угрожает - железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали.

"Несмотря на опасность работы на участках вблизи линии фронта - машинисты Укрзализныци смело продолжают работать, в бронежилетах и шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи, а главное - беря на себя риск и ответственность, ведь критически важно сохранять движение там, где еще есть такая возможность", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что вражеская атака не остановила движение поездов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате вражеского обстрела поврежден железнодорожный вокзал Краматорска, - Укрзализныця

обстрел (29023) Укрзализныця (2782) Донецкая область (10506)
Топ комментарии
+5
Де відповідь по кацапії? Нащо Україні такий президент та Генштаб, які не відповідають на кацапські обстріли? Та як це назвати, як не зрадою України?
12.05.2025 08:41 Ответить
+4
Важбо жить без мізків? "Цивільний вантажний поїзд" - поїзд, що перевозить ЦИВІЛЬНІ вантажі... Тобто, не має стосунку до перевезення вантажів ВІЙСЬКОВИХ...
12.05.2025 08:37 Ответить
+2
Це вже початок перемир'я, чи ще ні ?!
12.05.2025 08:42 Ответить
І шабаш побєдобєсія провели і не отримують ЖОДНОГО удару по нпз.
Чи не так з гітлером гралися у піддавки?
12.05.2025 08:48 Ответить
У меня такое впечатление что рашка целенаправлено рушит индустрию и экономику Украины. Скорее всего в интересах Китая. Китай стремится доминировать на континенте а рашка не против быть его вассалом.
12.05.2025 10:54 Ответить
Оманським коридором з Криму спокійнісінько пруть кацапські ешелони з військовою технікою, зброєю ....
12.05.2025 11:02 Ответить
 
 