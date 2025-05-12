Ворожий дрон атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині, поранено машиніста, - Укрзалізниця
Ворожий БПЛА 12 травня атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Унаслідок удару по локомотиву машиніст дістав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує - залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували.
"Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту - машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне - беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що ворожа атака не зупинила рух поїздів.
