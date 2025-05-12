УКР
Ворожий дрон атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині, поранено машиніста, - Укрзалізниця

Дрон атакував цивільний вантажний поїзд

Ворожий БПЛА 12 травня атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Унаслідок удару по локомотиву машиніст дістав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує - залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували.

"Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту - машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне - беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що ворожа атака не зупинила рух поїздів.

Де відповідь по кацапії? Нащо Україні такий президент та Генштаб, які не відповідають на кацапські обстріли? Та як це назвати, як не зрадою України?
Важбо жить без мізків? "Цивільний вантажний поїзд" - поїзд, що перевозить ЦИВІЛЬНІ вантажі... Тобто, не має стосунку до перевезення вантажів ВІЙСЬКОВИХ...
Це вже початок перемир'я, чи ще ні ?!
Важбо жить без мізків? "Цивільний вантажний поїзд" - поїзд, що перевозить ЦИВІЛЬНІ вантажі... Тобто, не має стосунку до перевезення вантажів ВІЙСЬКОВИХ...
Де відповідь по кацапії? Нащо Україні такий президент та Генштаб, які не відповідають на кацапські обстріли? Та як це назвати, як не зрадою України?
І шабаш побєдобєсія провели і не отримують ЖОДНОГО удару по нпз.
Чи не так з гітлером гралися у піддавки?
Це вже початок перемир'я, чи ще ні ?!
У меня такое впечатление что рашка целенаправлено рушит индустрию и экономику Украины. Скорее всего в интересах Китая. Китай стремится доминировать на континенте а рашка не против быть его вассалом.
Оманським коридором з Криму спокійнісінько пруть кацапські ешелони з військовою технікою, зброєю ....
