Германия не будет публично сообщать о поставках оружия Украине. Это коснется и Taurus, - спикер правительства Корнелиус

Новое правительство Германии планирует и в дальнейшем оказывать нашей стране военную помощь, впрочем официально о ней не будет информировать в публичной плоскости.

Об этом сказал представитель федерального правительства Штефан Корнелиус на своем первом брифинге на этой должности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия готова продолжать поддерживать Украину, в том числе и оружием... Но мы ограничим информирование относительно конкретных систем вооружений", - сказал Корнелиус, добавив, что "это будет касаться и систем Taurus".

Он не ответил прямо на вопрос, готов ли канцлер Фридрих Мерц согласиться передать ракеты, но отметил, что "правительство готово поддержать Украину в контексте дальнобойного оружия" с определенным радиусом действия. Но в какой именно форме будет предоставляться эта помощь, пока не сообщается.

Также читайте: Германия будет помогать Украине до тех пор, пока Россия не осознает, что эту войну нужно завершать, - глава МИД Вадефуль

Корнелиус подчеркнул, что детальное информирование о переданных вооружениях не помогает оборонной стратегии Украины, если вражеская сторона знает все о предоставленном оружии, поэтому было принято решение ограничить информирование об объемах военной помощи и не упоминать конкретные системы вооружений.

В свою очередь представитель Минобороны Михаэль Штемпфле отметил: "Относительно Taurus мы по понятным причинам полностью воздерживаемся (от предоставления информации)".

Он напомнил: министр обороны Борис Писториус неоднократно говорил, что в публичной коммуникации в отношении таких вещей, особенно Taurus, должны быть пределы по соображениям безопасности.

В то же время в Минобороны ФРГ считают эту тему "переоцененной", когда все внимание сосредоточено только на одной системе вооружений.