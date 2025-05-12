РУС
Новости
Германия не будет публично сообщать о поставках оружия Украине. Это коснется и Taurus, - спикер правительства Корнелиус

Новое правительство Германии планирует и в дальнейшем оказывать нашей стране военную помощь, впрочем официально о ней не будет информировать в публичной плоскости.

Об этом сказал представитель федерального правительства Штефан Корнелиус на своем первом брифинге на этой должности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия готова продолжать поддерживать Украину, в том числе и оружием... Но мы ограничим информирование относительно конкретных систем вооружений", - сказал Корнелиус, добавив, что "это будет касаться и систем Taurus".

Он не ответил прямо на вопрос, готов ли канцлер Фридрих Мерц согласиться передать ракеты, но отметил, что "правительство готово поддержать Украину в контексте дальнобойного оружия" с определенным радиусом действия. Но в какой именно форме будет предоставляться эта помощь, пока не сообщается.

Также читайте: Германия будет помогать Украине до тех пор, пока Россия не осознает, что эту войну нужно завершать, - глава МИД Вадефуль

Корнелиус подчеркнул, что детальное информирование о переданных вооружениях не помогает оборонной стратегии Украины, если вражеская сторона знает все о предоставленном оружии, поэтому было принято решение ограничить информирование об объемах военной помощи и не упоминать конкретные системы вооружений.

В свою очередь представитель Минобороны Михаэль Штемпфле отметил: "Относительно Taurus мы по понятным причинам полностью воздерживаемся (от предоставления информации)".

Он напомнил: министр обороны Борис Писториус неоднократно говорил, что в публичной коммуникации в отношении таких вещей, особенно Taurus, должны быть пределы по соображениям безопасности.

В то же время в Минобороны ФРГ считают эту тему "переоцененной", когда все внимание сосредоточено только на одной системе вооружений.

Топ комментарии
+11
У влади в Україні є дуже багато "гучномовців" і в ОПі, і в ВР, і в Кабміні, і в МО! Так що не хвидюйтесь, на болотах будуть знати набагато раніше за пересічних українців! 🤬
12.05.2025 15:32 Ответить
+10
Нехай нас про Taurus повідомить не стільки ЗСУ, як касапське волання. Я згоден на такий варіант. Але - якнайскоріше.
12.05.2025 15:35 Ответить
+8
Так, хороші справи ******* тишу
12.05.2025 15:35 Ответить
Та ні, повідомте у гучномовець і на всіх соціальних платформах продублюйте.
Щоб кятай, іран та корея з під-поли вам *** показали, коли відвантажуватимуть шахеди та ракети на рашу.
12.05.2025 15:27 Ответить
12.05.2025 15:32 Ответить
12.05.2025 15:35 Ответить
12.05.2025 15:35 Ответить
Так, але тихо не вийде. Дєрмаки зіллють навіть наміри.
13.05.2025 00:30 Ответить
Нарешті. Ера піар у ЕС пішла до низу?
12.05.2025 15:38 Ответить
Це треба було робити від самого початку а не волати на всіх кутках чи не про кожен патрон.
12.05.2025 15:38 Ответить
все перевернулось догори дригом.То це не гундосий кожного вечера роповідав про наміри передати зброю.Особливо про ф-16 найбільше ******.
12.05.2025 15:43 Ответить
До чого тут "догори дригом". Хіба я конкретно про німців? Всі добре язиками чесали. Коли..Що... Скільки...Кому...
12.05.2025 15:56 Ответить
Ішак ввечері доповість і подякує .Можно робити ставки.
12.05.2025 15:41 Ответить
Думаю, далі вихід незаслуговано забутого Андрія Мельника, у якого спеціалізація на будь-якій посаді - "робота" з Німеччиною.
12.05.2025 16:55 Ответить
Та ну, безумна перша буде гундіти і не тільки вона.
12.05.2025 15:42 Ответить
Головне щоб було...
12.05.2025 15:42 Ответить
Сигналом про постачання буде зелена ракета по кремлю.
12.05.2025 15:43 Ответить
Як одразу потекло, смердюче, московське лайно з вигрібної *********!!
А ригоАНАЛні з помічниками, почали підмахувати, щоб ****** їх побачив, як вони, в єдиному пориві, рвали на собі, загажені ісподні!!
А Німеччині, Українці щиро вдячні, як і іншим Західним Партнерам, за дієву та БЕЗКОШТОВНУ, їх допомогу Мирній Україні!
Слава Україні! Смерть московітам-окупантам!
12.05.2025 15:49 Ответить
Так виглядає, що вони вже тут...
12.05.2025 15:50 Ответить
Німеччина не повідомлятиме... А як заткнути пельку ZEленоквартальним?
12.05.2025 16:04 Ответить
Мабуть тільки піна і допоможе безуглі рти прикрити
12.05.2025 16:13 Ответить
Кришка гроба їй допоможе, товстий шар землі, і напис зверху М Ж.
12.05.2025 16:31 Ответить
Якщо німці не повідомлятимуть, тим краще для верховного прости Господі головнокомандувача. У вечірньому гундосі воно все розкаже, які ракети, скільки, кудою повезуть, коли застосують і по яким цілям, щоб його тупе зеленоморде стадо обкінчалося від радощів і підняло йому рейтинг.
12.05.2025 16:28 Ответить
Так воно і є. Прийшли ті часи , коли можна не ховаючись зливати інформацію ворогу через власні ЗМІ, одночасно гундосячі про славу Україні.Мудрий нарід хаває, " о времена, о нравы!" .Вплив гумору від кварталу95 потребує глибокого вивчення психіатричною наукою.
13.05.2025 12:16 Ответить
це радує , так і потрібно
12.05.2025 21:50 Ответить
 
 