Германия будет помогать Украине до тех пор, пока Россия не осознает, что эту войну нужно заканчивать, - глава МИД Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время первого визита в Украину подтвердил, что его страна и в дальнейшем будет оставаться одним из самых надежных союзников Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Так будет и дальше, и мы ясно покажем это в ближайшие дни", - заявил глава немецкого МИД.
Вадефуль также подтвердил, что на встрече глав МИД основное внимание будет уделено вопросу Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.
"Это и есть своего рода предупреждение на будущее о том, чтобы никому не пришло в голову, будто в XXI веке можно вернуться в Средневековье и снова развязывать войны, и за это ничего не будет", - добавил Вадефуль.
Новоназначенный глава Министерства иностранных дел Германии примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС во Львове. Новый глава МИД ФРГ на встрече намерен выяснить, в чем именно нуждается Украина.
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Прям ближайшие, ну посмотрим, как от слов вы переходите к делу... впрочем, что станется если по большому счету ничего не произойдет, это же министр иностранных дел, чиновники и политики более высоким рангом делали грозные заявления и ничего.
За 3 роки так до цих пір і не з"ясували? І скільки ще років потрібно, щоб з"ясувати?
Що за маячня? Як малі діти, їй-Богу. Гітлер воював до останнього, навіть, коли радянська армія вже Рейхстаг штурмувала, і нічого так і не усвідомив.
І армію заборонити на 100 років - нехай свою сибир розвивають