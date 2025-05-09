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Новости Помощь Украине от Германии
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Германия будет помогать Украине до тех пор, пока Россия не осознает, что эту войну нужно заканчивать, - глава МИД Вадефуль

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время первого визита в Украину подтвердил, что его страна и в дальнейшем будет оставаться одним из самых надежных союзников Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Так будет и дальше, и мы ясно покажем это в ближайшие дни", - заявил глава немецкого МИД.

Вадефуль также подтвердил, что на встрече глав МИД основное внимание будет уделено вопросу Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

"Это и есть своего рода предупреждение на будущее о том, чтобы никому не пришло в голову, будто в XXI веке можно вернуться в Средневековье и снова развязывать войны, и за это ничего не будет", - добавил Вадефуль.

Новоназначенный глава Министерства иностранных дел Германии примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС во Львове. Новый глава МИД ФРГ на встрече намерен выяснить, в чем именно нуждается Украина.

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Автор: 

помощь и поддержка (872) Вадефуль Иоганн (1)


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Топ комментарии
+4
ага,треба потужно запотужнічати,кожного ранку одне і про теж -які ми молодці і допомогаємо,це виглядає як інформаційна війна
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09.05.2025 08:32
+2
Допомагайте сильніше - щоб дійшло швидше
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09.05.2025 08:17
+1
а тим часом, відвантажте Україні пару десятків Торесів
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09.05.2025 08:13
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Правила форума Совет форумчан
а тим часом, відвантажте Україні пару десятків Торесів
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09.05.2025 08:13 Ответить
Пару сотен
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09.05.2025 08:24 Ответить
в них стільки немає
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09.05.2025 10:24 Ответить
Допомагайте сильніше - щоб дійшло швидше
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09.05.2025 08:17 Ответить
ага,треба потужно запотужнічати,кожного ранку одне і про теж -які ми молодці і допомогаємо,це виглядає як інформаційна війна
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09.05.2025 08:32 Ответить
"Так буде і далі, і ми ясно покажемо це найближчими днями"

Прям ближайшие, ну посмотрим, как от слов вы переходите к делу... впрочем, что станется если по большому счету ничего не произойдет, это же министр иностранных дел, чиновники и политики более высоким рангом делали грозные заявления и ничего.
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09.05.2025 08:22 Ответить
медленно и печально©стара європа швидко не може,бюрократичний організм може репнути,взагалі все розвалиться,головне щоб склероз не загістрився
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09.05.2025 08:34 Ответить
Де свідомість, а де рабсія?
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09.05.2025 08:34 Ответить
"Новий глава МЗС ФРН на зустрічі має намір з'ясувати, чого саме потребує Україна."

За 3 роки так до цих пір і не з"ясували? І скільки ще років потрібно, щоб з"ясувати?
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09.05.2025 08:35 Ответить
Тобто потужні балачки продовжуються. Де тауруси та законтрактовані нові лео 2 з новими еврофайтерами для вашого щита ну коли ви кажите шо Україна то ваша родина ЕС?
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09.05.2025 08:54 Ответить
"доки Росія не усвідомить, що цю війну потрібно завершувати"

Що за маячня? Як малі діти, їй-Богу. Гітлер воював до останнього, навіть, коли радянська армія вже Рейхстаг штурмувала, і нічого так і не усвідомив.
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09.05.2025 08:57 Ответить
Вони все це розуміють)
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09.05.2025 09:16 Ответить
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09.05.2025 09:05 Ответить
Фраза "до останнього у..." сприймається вже не так скептично.
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09.05.2025 09:13 Ответить
Повинні усвідомити і країни цивілізованого,демократичного світу,навіть і США,поки не поставити пуйла і цю фашистсько-комуністичну країну в стойло,сталого миру не буде.
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09.05.2025 09:15 Ответить
Не в стойло, а на гиляку
І армію заборонити на 100 років - нехай свою сибир розвивають
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09.05.2025 09:42 Ответить
 
 