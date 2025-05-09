Германия будет помогать Украине до тех пор, пока Россия не осознает, что эту войну нужно заканчивать, - глава МИД Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время первого визита в Украину подтвердил, что его страна и в дальнейшем будет оставаться одним из самых надежных союзников Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Так будет и дальше, и мы ясно покажем это в ближайшие дни", - заявил глава немецкого МИД.

Вадефуль также подтвердил, что на встрече глав МИД основное внимание будет уделено вопросу Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

"Это и есть своего рода предупреждение на будущее о том, чтобы никому не пришло в голову, будто в XXI веке можно вернуться в Средневековье и снова развязывать войны, и за это ничего не будет", - добавил Вадефуль.

Новоназначенный глава Министерства иностранных дел Германии примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС во Львове. Новый глава МИД ФРГ на встрече намерен выяснить, в чем именно нуждается Украина.

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